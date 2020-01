Audio | Garzón, a Villarejo: "Siempre dices que todo está bien y no nos quieres preocupar a los amigos"

El exjuez Baltasar Garzón mantuvo el 6 de febrero de 2017 una conversación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que el exmagistrado alude al mando policial, en prisión provisional desde noviembre de 2017, en términos de "amigo".

Vozpópuli ha tenido acceso a esta grabación, que la Policía interceptó a este mando policial, y que forma parte del sumario de la pieza separada Pit, una de las 25 que componen la macrocausa denominada Tándem, en la que se investiga las maniobras presuntamente realizadas por el expolicía para tratar de impedir la extradición del naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala.

En esa conversación, Garzón y Villarejo conciertan una cita, esa misma tarde, que el excomisario reflejó en una agenda, cuya anotación manuscrita aparece en un informe policial contenido en el sumario de Pit.

La conversación telefónica, siempre según la investigación realizada por los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se produjo unos días antes de que Villarejo utilizara el nombre de Garzón para aumentar en un millón de euros su tarifa a los Pérez-Maura.

7,4 millones

Villarejo logró su objetivo y la entrega a Guatemala fue rechazada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional. Según los documentos intervenidos, los hermanos contrataron a Villarejo el 20 de febrero de 2016 y le abonaron un total de 7,4 millones de euros.

Tal y como adelantó Vozpópuli, el polémico mando le dijo al empresarioÁngel Pérez-Maura que la entonces fiscal Dolores Delgado había usado su influencia en una reunión en la Audiencia Nacional en favor de los intereses del clan. Villarejo respondió que su fuente era el exjuez Baltasar Garzón, "muy amigo" suyo y de la ministra. Fuentes de toda solvencia de la Audiencia Nacional consultadas por Vozpópuli afirman tajantemente que ese encuentro jamás se produjo.

En el mismo sentido, en un comunicado dirigido a Vozpópuli, Garzón explica que desde el 15 de mayo de 2010 no ha vuelto a poner los pies en el edificio de la Audiencia Nacional, lo que significa que él no había participado en la reunión sobre la que habla Villarejo. También rechaza haber realizado gestiones en relación a la extradición de Pérez-Maura.

Garzón dice no conocer a Pérez-Maura: "Con quien no ha hablado en su vida, con quien no ha tenido trato ni directa ni indirectamente, ni ha tenido conocimiento del asunto durante el tiempo en el que se desarrolló, ni supo quien o quienes participaron en el mismo".

No consta el pago

También niega que pueda haber alguna grabación en la que él se refiera al denominado proyecto Pit, al que se es "ajeno absolutamente". La Fiscalía afirma en sus informes que no consta que ese dinero lo haya percibido el exjuez.

En la grabación de febrero de 2017, Villarejo llega a asegurar a Garzón: "Tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones y eso, los demás, esos mierdas que no, esos nuestros enemigos, no los tienen, pues siempre ganaremos". "Ah, muy bien", responde el excomisario, y el exjuez prosigue: "Porque como tú siempre dices que todo está bien...". "Yo estoy bien Balta", contesta Villarejo, lo que muestra la cercanía entre ambos, en una fecha en la que el excomisario ya estaba siendo investigado en la causa del Pequeño Nicolás.

En la conversación, Villarejo se muestra conciliador con el exjuez, al que asegura que su deseo es que "los amigos no tenéis que preocuparos por mí y os lo agradezco eternamente. Es que además estoy de puta madre, de verdad Balta", completa, el excomisario.