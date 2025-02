La Audiencia prorroga otros seis meses más la investigación del Villa de Pitanxo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha acordado una nueva prórroga de seis meses, hasta principios del mes de septiembre, del plazo de instrucción para concluir la investigación en relación al naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, hundido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).



Todo ello después de que a finales de verano ya acordase una prórroga, también de medio año (hasta inicios del próximo mes de marzo), al no haberse practicado determinadas diligencias acordadas en las actuaciones, interesadas a instancia del Ministerio Fiscal y otras partes. Ahora, según ha informado la portavoz de las familias de los fallecidos, María José de Pazo, Moreno ha confirmado seis meses más de investigación.



Precisamente la semana pasada la Audiencia Nacional dio traslado a las partes personadas en el caso de la necesidad de una nueva prórroga de la instrucción a la espera de que la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) publique su informe sobre lo ocurrido. Esta nueva prórroga llega unos días después del tercer aniversario de la tragedia, mientras la investigación continúa para conocer qué ocurrió aquella madrugada en las gélidas aguas del Atlántico Norte.

Investigación del Pitanxo

Según relataron las únicas tres personas que salvaron sus vidas (21 marineros fallecieron), todo sucedió muy rápido y en cuestión de 20 minutos el barco ya se había sumergido por completo, quedándose menos de diez marineros en un bote a la deriva durante cinco horas, hasta que fueron encontrados por otro pesquero gallego, el Playa Menduiña 2. Sin embargo, muchos de los que estaban en la balsa, que tenía una fuga y estaba inundada, no soportaron las bajas temperaturas y fallecieron antes de ser rescatados.



Solo el capitán del buque, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y un marinero ghanés, Samuel Kwesi, lograron sobrevivir a la tragedia. Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas.



Sin embargo, Kwesi aseguró que el Pitanxo había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes.



De esta manera, el juez Ismael Moreno vio indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín por los mismos. Tras declarar ante el magistrado hace ya más de dos años, se le impuso la retirada del pasaporte y una medida cautelar que lo obliga a comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.



Ante esta situación, María José de Pazo ha reivindicado que las familias acatarán la decisión judicial, pese a no ser partidarios de una nueva prórroga al entender que el informe pericial de la bajada al barco es "demoledor" y "refuerza el testimonio de Samuel Kwesi y las hipótesis de las causas del hundimiento". Sin embargo, ha subrayado que continúan "confiando en la justicia" y esperando en que "habrá justicia".