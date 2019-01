La Audiencia Nacional advierte de un “problema estructural” en el Juzgado del 'caso Villarejo'

"Problema estructural" en el Juzgado del 'caso Villarejo'. Esta ha sido la conclusión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tras analizar la solicitud del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, de mantener una plaza de refuerzo.

Los magistrados han hecho hincapié en que el juzgado presenta unos "problemas estructurales" que no se han solucionado, pese a haber contado con jueces de apoyo anteriormente. Por ello, han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice una inspección con la intención de adoptar medidas más eficaces para garantizar el buen funcionamiento.

Por ahora, la Sala de Gobierno ha aprobado la petición del magistrado y ha acordado que el CGPJ nombre a un nuevo juez de refuerzo, plaza que hasta el pasado diciembre ocupaba el magistrado Diego de Egea. Sobre el requerimiento de un juez adjunto para redactar -mas no firmar- las resoluciones, la Sala no se ha pronunciado. La decisión de si se añade o no tendrá que esperar al resultado de la inspección.

García-Castellón ha requerido este apoyo tras denunciar un excesivo volumen de trabajo en su Juzgado. El magistrado está a cargo de la instrucción del 'caso Villarejo' y de otras macrocausas de corrupción, como la de Púnica y Lezo, aunque no son las únicas. Entre la lista de las causas más recientes se encuentran la de los acompañantes del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania y la última operación antiyihadista que acabó con 17 detenidos en Barcelona.