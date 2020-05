La Audiencia Nacional acumula un atasco de unos 700 escritos penales en plena pandemia

"La paralización que se ha producido (...) va a dificultar enormemente la recuperación de la actividad normal". Lo advierte la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, en un informe a la Sala de Gobierno del tribunal. Según consta en el documento, recogido por Vozpópuli, solo entre el 15 de abril y el 6 de mayo se registraron en su departamento 695 escritos. Aunque la cifra "no alcanza ni la décima parte de los que entraron en el mismo periodo del año 2019", los funcionarios solo han podido dar trámite a algunas de las causas debido al estado de alarma.

Tras la publicación del Real Decreto del 14 de marzo se suspendieron todas las actuaciones y plazos procesales, excepto aquellas causas con preso y la petición de medidas cautelares urgentes. El 15 de abril, el Ministerio de Justicia levantó las limitaciones establecidas en la aplicación denominada LexNET. Desde entonces, los juzgados han estado recibiendo escritos y recursos.

En la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se contabilizaron 324 escritos entre el 15 y el 22 de abril; y otros 378 entre el 23 de abril y el 6 de mayo. En total, 695 en 22 de los 68 días que lleva el decreto de estado de alarma, según consta en el anexo del informe. La cifra responde únicamente a una de las cuatro Salas de la Audiencia Nacional, en este caso la Penal.

Difícil recuperación

"Pese a que la entrada se ha reducido notablemente y aunque los funcionarios en turno de presencia vienen acabando las jornadas de trabajo sobre las 16 horas o 17 horas, las dotaciones actuales únicamente permiten despachar asuntos urgentes en causas con preso; resolviendo fundamentalmente peticiones de libertad", explica la magistrada en el documento de 7 de mayo al que ha tenido acceso este diario.

Espejel advierte de que esta ralentización de la tramitación de las causas con preso, la paralización en el resto de procedimientos y "el número, complejidad y duración de los juicios que ha habido que suspender" van a "dificultar enormemente la recuperación de la actividad normal". A ello añade la "entrada masiva" de recursos de vigilancia penitenciaria que se esperan, así como las apelaciones interlocutorias no urgentes que también están paralizadas.

Refuerzo de personal

Ante este panorama, la juez pide auxilio a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. "Para hacer frente a la reanudación de la actividad será necesario el aumento de planta de la Sala (...) o, al menos, el incremento de los refuerzos de modo que fuera posible desdoblar los tribunales de enjuiciamiento en las cuatro secciones".

La magistrada recuerda que hay juicios que han tenido que ser suspendidos y vistas que están pendientes de señalamiento que podrían prolongarse durante meses. Y advierte de su probable coincidencia en el futuro dada laacumulación actual. Esta semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que reanudará los plazos procesales el próximo 4 de junio.

Equipos técnicos y sanitarios

Para hacer frente al futuro de la Sala de lo Penal, su presidenta considera que "deberán adoptarse a la mayor urgencia las medidas de seguridad necesarias en las oficinas y en las salas". Solicita que se instalen de mamparas y que se extreme la limpieza en las edificaciones.

La juez requiere, además, la dotación de equipos técnicos y electrónicos para el "acceso remoto al sistema, con las correspondientes medidas de seguridad", y poder así implantar el teletrabajo de los jueces. Según explica en el informe, "la Sala de lo Penal no cuenta con expediente digital, ni firma electrónica". A ello suma que las resoluciones ejecutorias están sin digitalizar, "por lo que no se puede evitar el trasiego de papel".

Espejel admite que aunque los magistrados cuentan con un portátil, "no pueden acceder al sistema de gestión procesal de las oficinas", porque "muchos de ellos no tienen habilitado el acceso a la nube y trabajan obteniendo copias en CD de los sumarios y de particulares concretos de los rollos de Sala que están sin digitalizar". Además, asegura que solo un número reducido de los integrantes de la Sala tienen instalado el programa para las videoconferencias y "ha funcionado mal o no ha funcionado".