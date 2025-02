La Audiencia Nacional condena a 9 años de cárcel a un guía turístico por agredir sexualmente a tres estudiantes americanas

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia condenatoria contra un guía turístico de Sevilla, Manuel, por agresión sexual a tres estudiantes americanas en viajes al extranjero. La condena asciende a nueve años de cárcel por delitos cometidos en Marruecos en 2013 y Portugal en 2017. La Sección Primera de la Sala Penal ha impuesto una pena de seis años por un delito de agresión sexual, junto con dos penas adicionales de un año y medio cada una por delitos similares. Las agresiones ocurrieron mientras Manuel dirigía la agencia de viajes Discover Excursion, que organizaba recorridos para estudiantes extranjeras en España.

¿Qué ocurrió en los viajes organizados por Discover Excursion?

Durante un viaje en noviembre de 2013 a Marruecos, Manuel agredió sexualmente a una estudiante en una habitación de hotel. La víctima, una joven de 19 años, se encontraba en un país extranjero, sin conocer el idioma ni las costumbres locales. La denuncia fue presentada en 2018, cuando la víctima compartió su experiencia en unas jornadas en la Universidad de Florida. Este testimonio motivó a otras estudiantes a denunciar sus experiencias, lo que llevó a la joven a presentar su denuncia ante el cónsul general de España en Miami.

Posteriormente, en mayo de 2017, otras dos estudiantes americanas sufrieron agresiones durante un viaje a Portugal. La Audiencia Nacional ha analizado la primera de las agresiones, subrayando la situación de vulnerabilidad de la víctima en Marruecos. A pesar de no conocer al acusado, Manuel se había ganado su confianza, presentándose como una persona amable y educada. La sala ha considerado el testimonio de la víctima como veraz y creíble, destacando que no había relación previa con el acusado. La tardanza en denunciar, cinco años, no resta credibilidad al relato, ya que, según explicó una psicóloga en la vista, la víctima denunció solo al ser consciente de lo sucedido y conocer a otras víctimas.

¿Cómo se determinó la veracidad de los testimonios?

La declaración de las compañeras de habitación de la víctima en 2013 no refrendó su testimonio, pero la Sala considera que esta discrepancia puede obedecer a distintas razones, como el tiempo transcurrido. No obstante, la sala no considera que estos testimonios resten fuerza probatoria al relato de la víctima. La sentencia también cuenta con corroboraciones periféricas, como las declaraciones de las víctimas de los hechos en Portugal y los agentes de policía que investigaron el caso.

La sentencia condena a Manuel a indemnizar a las víctimas, con 40.000 euros a la estudiante agredida en Marruecos y 1.500 euros a cada una de las otras dos víctimas de Portugal

Aunque estos testigos no pueden aportar información directa sobre los hechos, sí evidencian un patrón idéntico en los relatos de las víctimas. El tribunal ha destacado un patrón "idéntico" en las agresiones, donde Manuel ganaba la confianza de las estudiantes mostrándose amable y educado. Las agresiones ocurrían al final de los viajes, cuando las víctimas tenían menos posibilidades de reaccionar. El fallo describe cómo el acusado se acercaba a las mujeres, todas ellas jóvenes, de forma amable, proponiéndoles tomar una copa y jugar a un juego, para finalmente atentar contra su libertad sexual.

Este patrón ha sido fundamental para la condena, al demostrar una conducta repetitiva y premeditada por parte del acusado. La sentencia condena a Manuel a indemnizar a las víctimas, con 40.000 euros a la estudiante agredida en Marruecos y 1.500 euros a cada una de las otras dos víctimas de Portugal. La Fiscalía solicitó estas indemnizaciones, reconociendo que no es posible traducir automáticamente en dinero un perjuicio moral. La valoración se basa en la importancia del daño sufrido por las víctimas y busca convertir esta estimación en una suma monetaria concreta. La decisión judicial subraya la gravedad de los delitos y la necesidad de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las afectadas.