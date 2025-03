La Audiencia de Madrid desestima el recurso y amplía la investigación de González Amador

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la pieza separada que la juez Inmaculada Iglesias decidió abrir para ampliar la causa al novio de Isabel Díaz Ayuso a los delitos de administración desleal y otro decorrupción en los negocios. Todo ello por usar presuntamente una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón. Por lo que el recurso de Alberto González Amador ha sido desestimado.

Según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados de la Sección Tercera consideran que en el “momento procesal" en el que se encuentra el asunto "resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".

"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas continúan los jueces, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, señalan los magistrados.

Hay que recordar que la titular del Juzgado de Instrucción Nº19 de Madrid tomó la decisión de abrir una pieza separada tras estimar parcialmente un recurso interpuesto por el PSOE y Más Madrid. La jueza hizo alusión a un informe de la Agencia Tributaria en el que se sitúa a la empresa Masterman SL. como una sociedad pantalla de la compañía Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, "para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L".

González Amador compareció el pasado lunes ante Inmaculada Iglesias como investigado en la pieza principal, por un presunto fraude fiscal que superaba los 300.000 euros y por falsedad documental, pero se acogió a su derecho a no declarar. La intención inicial del novio de Isabel Díaz Ayuso era suspender al no haberse resuelto este recurso de la Audiencia de Madrid, pero la juez aceptó tal petición al no haber motivo de peso para ello.