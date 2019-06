España

La Justicia abre la vía a desahuciar al inquilino de habitación rebelde

La Audiencia de Madrid fija en una reciente sentencia que las habitaciones se rigen por los acuerdos entre partes y no por la LAU. Así las cosas, también niega, en ese caso particular, las sanciones a la arrendataria por el tiempo ocupado tras el desalojo ya que estas no estaban recogidas en el contrato inicial