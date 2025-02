La Audiencia anula el volcado de los dispositivos de Barrabés y complica la instrucción sobre Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado anular el análisis del móvil y los dispositivos informáticos del empresario Juan Carlos Barrabés autorizados por el juez que investiga el denominado 'caso Begoña Gómez'. La decisión tiene lugar después de que hace una semana trascendiera que había anulado la entrada y registro en la que se incautaron dichos dispositivos.



En un auto, los magistrados de la Sección 23 estiman los recursos de apelación que presentaron la Fiscalía y el propio Barrabés contra la decisión del instructor Juan Carlos Peinado de autorizar el pasado 27 de agosto "el desprecinto, clonado y volcado de los efectos informáticos en la diligencia de entrada y registro de los domicilios de Barrabés y de su grupo de empresas".



Según consta en la resolución, el instructor había autorizado el desprecinto y análisis de una tablet, dos portátiles y un iPhone, así como el acceso y descarga del contenido de tres cuentas de correo electrónico. La Audiencia Provincial ordena ahora "la destrucción de las copias obtenidas" y ha avisado de que se deben dejar fuera de la causa "cualesquiera informes o documentos" relacionados con dichos volcados.



Los magistrados explican que adoptan esta decisión toda vez que la entrada y registro en la casa y las oficinas de Barrabés vulneró el derecho fundamental del empresario porque no estaba debidamente justificada y argumentada por Peinado.



Así las cosas, entienden que lo hallado en los dispositivos móviles no se puede utilizar en la causa porque se adquirió vulnerando los derechos del investigado. "El auto que ahora se recurre es complementario del que acordó la entrada y registro en los domicilios de Juan Carlos Barrabés y en el del grupo de sus empresas, por tanto, adolece de la misma insuficiente motivación que el auto principal", señala la Audiencia.



Al hilo, incide en que en este caso Peinado tampoco justificó "la necesidad, proporcionalidad, utilidad y excepcionalidad" para acordar el desprecinto y volcado de los dispositivos electrónicos. Al anular la entrada y registro, el tribunal concluyó que en este caso "la urgencia en sí" para acudir tanto al domicilio como a las oficinas de Barrabés "no se justificó", máxime "cuando el investigado se encontraba ingresado en el hospital".

La investigación a Barrabés

Cabe recordar que Barrabés declaró primero como testigo en el 'caso Begoña Gómez' y posteriormente, en julio, el juez acordó su imputación.



Manos Limpias acusaba a Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno y que uno de los empresarios "beneficiados por sus recomendaciones o avales" había sido Barrabés, al que se habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de diez millones de euros.



En el marco de las pesquisas, la UCO informó al juez de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) "ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés". "Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado", detalló la UCO.