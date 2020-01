La Asociación de Fiscales: "Sánchez coloca a Dolores Delgado para ejercer el control"

Dolores Delgado, ya ex ministra de Justicia, asumirá la jefatura de la Fiscalía General del Estado. El anuncio ha generado malestar en el gremio. Desde la Asociación de Fiscales han criticado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de colocar a una diputada del PSOE al frente del Ministerio Fiscal. La presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, ha asegurado a Vozpópuli que se trata de una acción del Ejecutivo para "intentar ejercer el control" sobre los fiscales.

Esta mañana se ha dado a conocer la propuesta del Gobierno de colocar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Dijo que no le parecía “adecuado”.

En absoluto. Es toda una declaración de intenciones del nuevo Gobierno que alguien que ha sido hasta ahora ministra y diputada por un partido político venga asumir el máximo cargo de la carrera. Es poner de manifiesto que viene con la encomienda de corregir o encausar a los fiscales para que hagan aquello que el Gobierno considera.

¿Aunque Delgado haya ejercido como fiscal en la Audiencia Nacional?

Esto no es lo más destacable. No es lo que se atiende en este momento. Prevalece su cargo político.

La propuesta llega meses después de que Pedro Sánchez afirmara que la Fiscalía depende del Gobierno, una declaración que se criticó desde la Asociación de Fiscales.

Lo criticamos tremendamente, pero parece que ahora quiere dejarlo claro: que no era simplemente un desliz, que era un propósito, una comisión. Sánchez está pensando que la Fiscalía debía de depender del Gobierno, por tanto, coloca a uno de sus ministros anteriores en el cargo máximo de la carrera para intentar ejercer control.

¿Cuán independiente es el Fiscal General del Estado del Ejecutivo?

El Ejecutivo no puede dar órdenes a la Fiscalía General del Estado. Eso está establecido en nuestro estatuto orgánico. De hecho, ya en las sesiones se rechazó por completo que la Fiscalía fuera la correa de transmisión del Gobierno a los tribunales, como había sido en la dictadura, precisamente para parar la politización.

De ahí que no se reciban órdenes concretas del Gobierno. De ahí que nosotros como asociación -que no quiere para nada que la Fiscalía dependa de este ni de ningún otro Gobierno- propongamos formularse que el jefe del Fiscal General del Estado le aparten del poder político. Todos los gobiernos tienen una doble visión de la Fiscalía: por un lado la odian porque no la controlan y por otro lado quieren dominarla. Existe esa tentación, unos con más intensidad que otros, pero siempre existe. Pero este nombramiento es una declaración de intenciones.

¿Se podría hablar de una politización de la Justicia?

Sí, es una politización de la Justicia.

¿Cuán independientes son los fiscales del criterio del Fiscal General?

Tenemos una serie de mecanismos en nuestro estatuto orgánico que nos permiten oponernos a las órdenes de un superior si consideramos que no se ajustan a la legalidad. Supone que uno ha de hacer el esfuerzo de posicionarse ante el superior cuando uno estima que la orden no es procedente.

Cuando Moncloa anunció que Delgado no repetiría en el Ministerio de Justicia, recordó que durante su mandato “la abogacía del Estado ganó el juicio del procés”. ¿Cree que se intentará imponer el criterio de la sedición en la Fiscalía?

Habrá que ver. No nos anticipemos. La coherencia de la acusación los cuatro fiscales del Supremo por rebelión es total desde el punto de vista jurídico. En principio no habría que modificarla. Si es verdad que incide el hecho de que la sentencia dictada no ha sido por sedición y por tanto lo lógico sería adaptarse ya a esa sentencia en la nueva petición [en la causa contra los procesados rebeldes Carles Puigemont y Toni Comin], considerando que no va a prosperar una calificación por rebelión. Sería más un criterio jurídico que de otro tipo.

Delgado deja el Ejecutivo desgastada por las informaciones del caso Villarejo. ¿Su nombramiento en la Fiscalía podría afectar la causa?

Desde luego compromete la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal el nombramiento de Dolores Delgado. Por ese y por otros motivos. Luego por su reciente y pasado político, que aún existe porque es diputada por el PSOE.

¿Debería dejar el escaño?

Debería haber incompatibilidad. Si un fiscal no puede pertenecer a un partido, no creo que el Fiscal General del Estado pueda ser diputado del Congreso por un partido político. Tendrá que entregar el acta.

¿Cómo se ve desde la Asociación de Fiscales la situación de la Justicia en España?

Complicada, pero no imposible. Creo que los fiscales lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo ordinario conforme a los principios de nos rigen de legalidad e imparcialidad. Si hay hecho que registren carácter de delito y hay pruebas de ello y de la autoría, pues perseguirlos sin dejarnos afectar por las presiones políticas o de cualquier otro tipo.