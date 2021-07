La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que en Cataluña el separatismo "se cree impune" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "se lo permite", al indultar a los condenados por el proceso independentista de 2017 y "mirar para otro lado" mientras la Generalitat avala las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas a excargos del Govern por supuestos gastos indebidos.

"El independentismo está subidito y se cree impune porque el Gobierno de España se lo permite", ha declarado Arrimadas en una entrevista con Europa Press. Considera que los sucesivos gobiernos nacionales, del PP y del PSOE, "han cedido ante el separatismo", pero Sánchez "ha pasado todas las líneas rojas".

A su juicio, "la mayor impunidad que ha habido" en España es la que el actual presidente ha facilitado a los líderes del 'procés' indultándoles "simplemente para que le mantengan en Moncloa dos años más" gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes en el Congreso. "Cs va a luchar contra esta indignidad", ha asegurado.

¿El separatismo por qué está fuerte? Porque Sánchez se lo permite, porque Sánchez les da todo. Está arrodillado ante el separatismo", insiste Arrimadas

En cuanto a los avales aprobados por el Instituto Catalán de Finanzas para cubrir las fianzas de antiguos cargos por gastos en la acción exterior de la Generalitat -entre ellos, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras-, ha reiterado que el Ejecutivo central debería intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar que esto se lleve a cabo.

Pero el Gobierno no solo no actúa, sino que "da premio a los que se saltan las leyes", ha afirmado Arrimadas, que también lo ha acusado de "hacer un corte de mangas a todas las comunidades autónomas que cumplen".

"Mentir", la estrategia del PSOE

Además, ha destacado que el líder socialista ganó las elecciones generales prometiendo en campaña hacer "todo lo contrario" de lo que luego ha hecho respecto a Cataluña, ya que entonces abogaba por tipificar el delito de referéndum ilegal y por no indultar a los líderes independentistas.

"Todos los votos que ha conseguido Sánchez siempre han sido mintiendo", ha concluido la líder de Cs, que niega, por tanto, que los españoles y los catalanes que votaron al PSOE hayan "avalado" las decisiones actuales del Gobierno.

El mismo razonamiento ha hecho para el PSC y quien fuera su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, que ganó los últimos comicios catalanes "mintiendo" a los electores, según Arrimadas, pues no habló de los indultos en la campaña y acabó proponiendo a Esquerra Republicana de Catalunya gobernar juntos pese a que inicialmente lo descartaba.

Referéndum en Cataluña

Sobre la posibilidad de que, en los dos años de legislatura que le quedan, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pacte con la Generalitat la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, la líder de Cs cree que Sánchez "es un peligro público" y "es capaz de cualquier cosa". "Pero eso o algo peor", ha añadido.

También le preocupa un posible acuerdo para reformar el Estatuto de Autonomía, ya que, según ha recordado, la intención del PSOE es recuperar las partes que el Tribunal Constitucional anuló en 2010 y eso incluiría la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, "entre otras muchas barbaridades".

Así, "la próxima vez, cuando den otro golpe, encima tienen a los jueces controlados, que es lo que quiere hacer el separatismo", ha apuntado Arrimadas, que ha instado a los dirigentes autonómicos socialistas a decir "qué les parece darle al separatismo un poder judicial propio". "Porque luego hablan con la boquita pequeña, pero no hacen nada", les ha reprochado.

Y aunque los dirigentes catalanes no consiguieran esa reforma del Estatut, no celebraran un referéndum de autodeterminación o no volvieran a declarar la independencia de Cataluña, la presidenta de Ciudadanos ha dejado claro que llevan años "violando los derechos" de los catalanes no independentistas.

"Vas a un edificio público en Cataluña y ves propaganda separatista, adoctrinan a los niños en las escuelas, las Administraciones señalan a funcionarios que no son separatistas, se usa dinero público en el 'procés', en TV3 se insulta y se humilla a España y a los catalanes que nos sentimos también españoles, que somos la mayoría", y esto ocurre "todos los días", ha denunciado.

Estamos agotados de luchar contra el separatismo y ver que el Gobierno de España no nos defiende, sino que nos ataca"

Por otro lado, Arrimadas ha indicado que los catalanes constitucionalistas que votaron masivamente en las elecciones autonómicas 2017 dando la victoria a Ciudadanos siguen estando ahí, pero ahora están "desmovilizados", como se vio en los comicios del pasado 14 de febrero, en los que la participación bajó casi 26 puntos porcentuales.

"No van a votar porque están desilusionados, cansados, agotados. Porque estamos agotados de luchar contra el separatismo y ver que el Gobierno de España no nos defiende, sino que nos ataca", ha lamentado.

"Porque lo que ha hecho Sánchez es algo que no tiene justificación ninguna y es darles la razón" a los políticos independentistas, "decir que todos tenemos la culpa y que nosotros buscamos el conflicto", ha manifestado.

Para la líder de Cs, el PSOE es "el partido que tiene más responsabilidad en la desmovilización del voto constitucionalista", porque está "ignorando, excluyendo y humillando cada día" a esa parte de la sociedad catalana.