Arrimadas mantiene para el 12-J el mismo equipo de estrategia que Rivera

El 10-N supuso una catársis para Ciudadanos. A la marcha de Albert Rivera, le siguieron el adiós de sus más fieles pretorianos -José Manuel Villegas, Juan Carlos Girauta, Fran Hervías, Fernando de Páramo-. En marzo llegó la nueva presidencia de Inés Arrimadas... pero nada ha cambiado en el equipo de estrategia del 12-J pues siguen las mismas personas en la 'sala de máquinas' para sorpresa de numerosos dirigentes naranjas.

Arrimadas ha aprobado un "comando de campaña" para las elecciones gallegas en el que se mantienen los mismos estrategas que hubo en el 'riverismo'. Vozpópuli ha tenido acceso al mensaje interno que circula en la cúpula de la formación naranja (ver abajo) en el que se detalla quiénes son los miembros de esa dirección para el 12-J. En el caso de los comicios vascas no hay un equipo de estrategia como tal, pues el peso de la campaña lo lleva el PP.

Salvo la inclusión de Laureano Bermejo en Logística y Organización por su condición de número dos de la candidata a la Xunta, Beatriz Pino, el resto de personas que ese "comando de campaña" ya estuvieron en las elecciones del 10-N que acabaron en debacle electoral, al perder Ciudadanos 47 diputados -de 57 a 10 escaños-.

La campaña gallega la dirige Carlos Cuadrado junto a su jefa de gabinete, Lorena Tejero. El vicesecretario primero de la Ejecutiva se ha convertido en el hombre fuerte de la formación naranja, con plenos poderes en las áreas que Villegas, De Páramo y Hervías ostentaban con Rivera, pues la nueva secretaria general, Marina Bravo, y el secretario de Organización, Borja González, trabajan 'de facto' a sus órdenes. Además, Oriol Burges, quien era la 'mano derecha' de Hervías en Organización, ha empezado a trabajar en la Diputación de Málaga hace varias semanas tras desavenencias con la nueva dirección.

Cuadrado fue el secretario de Finanzas en la etapa de Rivera y ahora es la persona que mueve los hilos en Cs, desde la estrategia política hasta la gestión interna. Todo ello junto a José María Espejo-Saavedra, su vicesecretario adjunto y segundo pilar en el que se apoya Arrimadas, pues dirige las negociaciones de Cs con el Gobierno gracias a su cargo de secretario general del grupo parlamentario naranja en el Congreso de los Diputados.

Dudas sobre la sucesora de Villegas

Curiosamente, ellos dos fueron los únicos dirigentes próximos a Rivera que no se echaron a un lado tras el 10-N. Dentro de Cs cada vez hay más voces que dicen no entender por qué Arrimadas ha concentrado tanto poder en Cuadrado y se preguntan si Bravo, la sucesora de Villegas, "realmente pinta algo en el partido o es una simple espectadora que sirvió para justificar un cambio que no ha habido", como se pregunta un importante dirigente del partido.

Vozpópuli también ha tenido acceso a un documento interno de Cs, concretamente el informe del comité electoral para el 10-N. En él se puede comprobar que el equipo político de estrategia para aquella campaña lo formaban Rivera, Villegas, De Paramo y Cuadrado, así que este último -que tuvo el cargo de director de Equipo de Campaña y Finanzas- es el único 'superviviente' de aquellos comicios.

Comité electoral del 10-N e... by Vozpopuli on Scribd

El resto del "comando naranja" para las elecciones gallegas ya estaba en el 10-N. Andrea Martínez Molina, conocida en la sede nacional y en las redes como Andrea Mármol, es la jefa de comunicación. Se incorporó al equipo de De Páramo recién acabada la universidad. Fue la persona que durante las elecciones del 10-N se encargó de marcar los mensajes que debían decir algunas 'caras visibles' del partido en las televisiones para vender las propuestas de cs como Melisa Rodríguez, Begoña Villacís, Marcos de Quinto o Edmundo Bal.

Junto a Mármol, está Aitor Sagarduy como jefe de prensa.En la actualidad es el principal enlace con los medios de comunicación tras la marcha de Daniel Bardavío, quien era jefe de prensa de Rivera. El tándem Mármol-Sagarduy se encarga de decidir a qué medios ir y cómo se deben comunicar los mensajes.

La estrategia de Pombo y San Juan

La estrategia sigue en manos de Pablo Pombo, quien llegó a Ciudadanos como el politólogo y gurú de la comunicación política que debía revolucionar al partido naranja. Previamente, colaboró en varias campañas electorales del PSOE andaluz de Susana Díaz. A Pombo se le atribuye el giro 'in extremis' de Rivera en septiembre del año pasado cuando se abrió a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez para evitar la repetición de elecciones.

Girauta y otros dirigentes criticaron internamente aquel movimiento, que sonó a reacción a la desesperada, ya que desorientó al votante fidelizado de Cs que veía con buenos ojos el veto a Sánchez y sus potenciales socios de Podemos y los partidos nacionalistas. También estuvo detrás de la 'performance' en el único debate electoral con el adoquín de Vía Laietana que Rivera mostró ante las cámaras.

Rafael San Juan es la persona encargada de las encuestas. Llegó al equipo de Comunicación de Cs para “aportar ciencia”, según las citadas fuentes. Dirige los 'trackings' internos y estudia al potencial votante. Tanto Pombo como él fueron los encargados el 10-N de ir centrando el mensaje de Cs a partir de esos estudios y de proponer temáticas que debían tratarse para ganar votos. Ambos siguen en el equipo de estrategia de Cs y tienen el mismo cometido que en las últimas generales.

Al frente de Coordinación está Javier Pereira, "el venezolano de las redes sociales" como se le conoce dentro de la sede nacional. Lleva varios años al frente de la estrategia del partido en esta importante área, aunque varios dirigentes critican la falta de dinamismo y creatividad de Pereira. "Nadie recuerda cuando fue la última vez que consiguió un 'trending topic' o realizar un acto novedoso en redes que fuese noticia", se lamenta uno de ellos.

El dueño del perro Lucas

Del resto del "comando de campaña" para el 12-J destaca Karen Chaberman, encargada de movilizar a los afiliados y simpatizantes para que colaboren en los comicios gallegos. Es la 'mano derecha' de Melisa Rodríguez, actual portavoz de la Ejecutiva naranja aunque durante el estado de alarma ha perdido foco mediático en detrimento de Edmundo Bal.

Por último, Pablo Sarrión lleva la producción y diseño de la imagen de la campaña electoral. Es conocido dentro del partido por ser el dueño del perro Lucas que Rivera utilizó en la campaña del 10-N y por el que fue pasto de los 'memes' durante varios días.

El propio Rivera improvisó sobre la marcha la elaboración de un vídeo con este can, que aún mantiene su cuenta en Twitter. Fue una decisión tomada en cuestión de minutos, tras ver a este asesor con el cachorro en la sede de Cs durante el domingo en el que iban a preparar el debate televisivo. Varios dirigentes manifestaron entonces en privado su sorpresa e impotencia por el uso de este perro en plena campaña electoral.