Arrimadas sale en defensa del PP: "Me gustaría que el Gobierno tratara mejor a Casado"

"He pedido una tregua política a todos, Gobierno y oposición. Pero no me voy a dedicar a hacer la oposición a la oposición. Me gustaría que el Gobierno llamara más y tratara mejor a [Pablo] Casado que a Bildu o a ERC". Son las palabras de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre la negociación de los Presupuestos.

Los 10 diputados de la formación naranja pueden desbloquear la aprobación de las cuentas públicas, pero su apoyo a Sánchez ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de coalición: Podemos rechaza los pactos con Ciudadanos.

Sobre la petición del PP a Sánchez en la que para sentarse a negociar exigen que rompa su Gobierno de coalición, Arrimadas señala en una entrevista que publica este domingo El Paísque el Ejecutivo no le gusta "en absoluto". "Intenté que no se formara. Tenemos un compromiso con Europa el 15 de octubre, hay que enviar el plan de reformas y el borrador de los presupuestos. Prefiero moverme en la realidad y en el pragmatismo. Me parece más útil", defiende.

La presidenta de Ciudadanos también opina en la entrevista sobre la moción de censura anunciada por Vox. La califica de "inútil" y reprocha a la formación de Abascal que añada "un elemento adicional de inestabilidad política" en plena pandemia. Además, afirma que se trata de "una especie de pegamento para el Gobierno en un momento en el que está muy dividido".

"Un planteamiento inasumible"

En relación a una posible subida de impuestos durante la crisis económica, Arrimadas deja claro que este es "un planteamiento inasumible" para su formación, algo que Sánchez "sabe perfectamente". "Va a tener que elegir", zanja.