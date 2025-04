Arranca el mayor éxodo de viajeros del año: hasta 9 millones de desplazamientos para Semana Santa

A las tres de esta tarde dará comienzo la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, el mayor movimiento de coches del año en un periodo corto de tiempo, con nueve millones de viajes previstos hasta el lunes, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).



Salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, cuando la operación salida comenzará el jueves, laborable en ambas comunidades, en el resto se espera a partir del mediodía un notable incremento del tráfico, especialmente en las salidas de las grandes ciudades.



Con el avance del día aumentarán las retenciones, que se trasladarán progresivamente a las áreas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender el viaje será entre la una de la tarde y las once de la noche. Desde primera hora de la mañana del Jueves Santo también habrá tráfico lento, especialmente entre las siete de la mañana y las tres de la tarde, el peor tramo para viajar por la concentración de vehículos.



Ya por la tarde de ese día se sumarán a la operación tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana, que registrarán complicaciones especialmente en los accesos a la costa y las rutas entre localidades litorales y vías hacia destinos turísticos. En su caso, las peores horas para viajar serán entre las doce del mediodía y las once de la noche.



El Viernes Santo, por su parte, también habrá desplazamientos hacia zonas de descanso de esas dos comunidades, por lo que se prevé que haya problemas de tráfico, mientras que en el resto del país se esperan movimientos cortos hacia zonas de ocio cercanas a las ciudades. Por la tarde, la DGT espera un aumento de los trayectos locales hacia municipios donde se celebran actos religiosos, lo que podría generar congestiones puntuales.



Durante la mañana del sábado 19 de abril habrá dificultades especialmente en carreteras costeras y de corto recorrido y por la tarde se producirán los primeros retornos de largo recorrido con tráfico intenso en algunas carreteras.



El grueso del retorno tendrá lugar el domingo 20 de abril. A partir de media mañana se esperan complicaciones en zonas turísticas, que irán trasladándose durante la tarde a carreteras con destino a núcleos urbanos, principalmente entre las once de la mañana y las once de la noche.