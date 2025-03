Arranca la guerra de los gurús electorales: “Podemos convencerte de que votes lo que queremos”

En la sombra del poder, en España, se cobijan apenas diez personas que entregan su vida al partido que los ha contratado. Los consultores políticos se adentran en la guerra sin cuartel que ya libran las principales organizaciones y sus respectivos líderes. La lucha es despiadada y el objetivo es ganar, incluso aunque sepan de antemano que van a perder. Vozpópuli ha conversado con cuatro de los más reconocidos dentro y fuera de España. Algunos prefieren mantener el anonimato porque la competitividad es brutal. Todos se juegan prestigio y, sobre todo, dinero.

Los líderes políticos cuentan desde hace siglos con fieles consejeros que les susurran al oído. Los consultores, por tanto, no hacen nada nuevo. Pero, en pleno siglo XXI, la importancia de estos directores de teatro en una campaña permanente es mucho mayor gracias a una tecnología que Maquiavelo ni tan siquiera pudo soñar. Aunque nadie debe llevarse a engaño, porque, como explica Luis Arroyo, uno de ellos, con tres décadas de vinculación al PSOE, "en España, quienes más saben de política son los partidos, no los consultores".

Por eso, algunos profesionales levantan la ceja cuando se les menciona la palabra gurú. El propio Arroyo se ríe de ella recurriendo a otra profesión para que se entienda la broma: "Están los médicos y luego están los santeros, que no es lo mismo. Y hay algunos, algunos en concreto, que se generan su propio personaje". Existe consenso entre la mayoría de los consultores a la hora de recelar de aquellos que se arrogan poderes milagrosos, de quienes se venden como magos para solo hacer crecer su aura.

También desconfían de los colegas que quieren salir de la sombra para ponerse ante el foco. "Toda la gente que aspira al poder tiene un ego muy desarrollado. El choque de egos es lo que rompe las relaciones entre el candidato y el consultor. Cuando el consultor se pone por delante del candidato o cuando comete el terrible error de pasar de consultor a funcionario... Yo he podido ser diputado en Argentina, embajador, senador... Pero nunca se hace eso. Es una ley: siempre detrás. Cuando las explicaciones las das tú y no el candidato, ya vamos mal", cuenta el consultor argentino Carlos Souto, ampliamente reconocido por su labor en Latinoamérica y Oriente Próximo.

Hay una pregunta que sobrevuela: ¿quién susurra ahora a Pedro Sánchez? Arroyo cita a algunos de los consejeros del presidente. Y lo hace, además, para subrayar la importancia del ecosistema mediático en la política, sacudido por las empresas tecnológicas: "Miguel Barroso [fallecido recientemente], que jamás habló de la profesión, pero la ejerció, o José Miguel Contreras. Son gente que ha estado aconsejando a los políticos en asuntos que tenían que ver con la opinión pública, con las percepciones de la gente. Es gente muy intuitiva, formada, que entiende los resortes del cerebro humano y de su comportamiento social y, al mismo tiempo, conoce la función de los medios, antiguos y nuevos. Tienen criterio y capacidad de análisis. Y los partidos cuentan con ellos porque aportan frescura y visión externa. El consultor no está pendiente de que le den un puesto".

Ocurre que la democracia liberal, tal como la conocemos, es fundamentalmente el gobierno de la opinión. Eso significa que la opinión pública tiene, en efecto, un inmenso poder en los sistemas democráticos y, en consecuencia, también los canales a través de los que se conforma y expresa. Es decir, los medios de comunicación y hoy, de forma casi mayoritaria, las redes sociales. Casi todos los ciudadanos llevan un móvil en la mano todo el rato.

Por tanto, se puede afirmar que no hay democracia propiamente dicha sin el respeto a la libertad de opinión y sin el establecimiento de las condiciones necesarias para que cada ciudadano acceda libremente a los datos necesarios para crearse sus propias opiniones y aceptar o rechazar aquellas que van apareciendo en el mercado de las ideas. Ocurre también que la opinión es maleable, porque se trata, en definitiva, de juicios o ideas que no admiten verificación posible.

Las opiniones no se pueden corroborar ni contradecir, como ocurre con los enunciados científicos o con la información pura y dura. Para que quede claro: una noticia, sin ir más lejos, da cuenta de un hecho novedoso, como podría ser un atentado terrorista. Pero cosa muy distinta es el parecer que estos hechos merecen a cada cual y las opiniones a que dan lugar, como la motivación de ese atentado. Esta plasticidad de la opinión la hace proclive a ser manipulada o influida. Y ahí los consultores son auténticos especialistas y juegan un papel clave.

La misión del consultor es, pues, persuadir; influir en la opinión y propiciar el voto, que no deja de ser una opinión puntual, por la opción política que le ha desembolsado una suculenta cantidad económica. "Cobramos todo antes del resultado. Eso es regla, porque a los consultores nos pasa que, si el candidato gana y le dices 'oye, me debes tanto', el candidato te responde: 'Ahora empieza la fiesta... ¿y tú me vienes a reclamar? Espera'. Y, si pierde, el tipo te dice: '¿Sabes qué? Saqué una hipoteca de mi casa, vendí mi coche... Estoy arruinado y no tengo plata'", explica Souto. De manera que los consultores no lloran, facturan.

Y, después, se entregan al candidato. A él y a su equipo, que tiene que lidiar con el propio partido... y con el propio candidato. "Analizamos el estado de opinión con buena investigación, con las técnicas cualitativas y las cuantitativas, que son las encuestas, y ves, analizas cómo está el mercado, digamos. El mercado es por dónde debe ir la narrativa; ajustar las posibilidades del candidato, del ministro o del líder a la situación. Y le sugieres cuál es la narrativa, como si fueras casi un guionista. Tengo a este señor, a ver qué historia puede contar dentro de lo que pueda ser verosímil. Cada uno tiene su perfil y, en función de las características de la organización a la que pertenece, lo orientas. No es lo mismo un partido muy asentado, con 150 años como el PSOE, que un partido nuevo como Vox. Acompañas al líder en la representación de su narrativa ante el público. Eres una especie de director de teatro: este es el guion, estos son los personajes... Y eso exige un buen análisis del mapa de medios y de las fuerzas que fijan la opinión pública", explica Arroyo.

Un colega suyo, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que no comparte oficina dentro de la sede del partido. "Me reúno con el candidato cada cierto tiempo. Normalmente, dos veces al mes. Y me reúno con los equipos: demoscopia, publicidad, territorios. Pero yo tengo equipo propio: publicista, periodista, sociólogo, marketing, redes, productor ejecutivo... Mi vida es esto: 24 horas, siete días a la semana. Y mi objetivo es dar valor añadido a las campañas, porque en los partidos —y más en los grandes— ya hay mucha gente y muy buena. Si tengo línea directa o no con el líder depende de mi relación con él. Hay quien se va a vivir con él para conocerlo y quien prefiere mantenerse al margen".

Tanto el PSOE como el PP han recurrido en los últimos años a consultores políticos para mejorar su posicionamiento. Y la irrupción de la inteligencia artificial ha llegado para cambiarlo todo. Fuentes del sector explican que, gracias a la ingente cantidad de datos disponibles en internet —desde el censo, la renta, los gastos, los gustos y las opiniones que se vierten en redes sociales—, los asesores políticos pueden saber por qué fulano de tal, que vive en la calle cual, que gana tantos euros y opina en X, vota o no a un determinado partido. Es más, pueden saber si ese votante es recuperable y se puede hacer una campaña ad hoc para él. "Podemos convencerte de que votes lo que queremos", explica un trabajador del sector.

Esto es lo que se llama, en el mundillo, microsegmentación. Aunque no es oro todo lo que reluce. Souto lo explica: "La usa todo el mundo. Mi consultora tiene su propio sistema, desarrollado por nosotros; la consultora de Aleix Sanmartín [fichado por el PP] tiene el suyo, Iván Redondo y Vox tienen el suyo... Seguramente no puedes pelear sin esa herramienta. Pero son todas iguales, porque son copiadas. Todas parten de la del Brexit, de Cambridge Analytica. Pero al borde de la legalidad, porque usó muchos datos que no deberían haber estado disponibles y hoy no están. Entonces, todo eso que dicen de que hoy en día yo dirijo el mensaje exactamente a tu casa, porque tengo la dirección... No, no es verdad. Las decisiones todavía tienen que ir de lo general a lo particular. Si yo hago una elección en Estados Unidos, son 350 millones de personas, ¿entonces necesito 350 millones de mensajes? No, imposible. Puede que segmente y eche mil mensajes, pero mil frente a 350 millones".

Las encuestas, como advierte Souto, siguen siendo fundamentales. En España, uno de los consultores que más sabe de sondeos es Narciso Michavila. Su empresa, Gad3, se hizo famosa la noche electoral del 23 de julio porque no anticipó, aunque sí vio, el cambio de tendencia que se produjo en la última semana de campaña y que terminó propiciando que Pedro Sánchez pudiera mantenerse al frente del Gobierno. "No es lo mismo una encuesta que se va a publicar que una encuesta que se hace para conocer, y ahí se trata al ciudadano de adulto. Sin embargo, cuando se va a publicar, por ejemplo en los medios de comunicación, los empresarios les tratan de niños. Es como: 'Niño, ¿tú qué quieres? ¿Pagar menos impuestos?' Todas las encuestas electorales que son para publicar es mucho de: 'Niño, ¿tú qué quieres?' Pues quiero que se vaya el Gobierno, quiero que gane lo mío. Pero si no es para publicar, entonces es usted... Se le trata como responsable", explica Michavila. La guerra está en marcha. Todos tienen sus armas listas, sus jefes atentos y el dinero en el bolsillo. El día de las elecciones será la gloria y el infierno.