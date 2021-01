Arran lanza su manual de 'okupación': cómo reventar una puerta y enfrentarse a la Policía

Cien páginas cargadas de infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico. Arran lanza Libreta de okupación [Llibret d'Okupació], un manual donde la organización antisistema juvenil catalana detalla los pasos que se deben seguir para acceder de forma ilegal a una vivienda. El documento ya circula a través de internet y de redes sociales, y se presentará oficialmente en un acto que se celebrará este viernes en Barcelona.

El manual se divide en varios capítulos y arranca con un alegato en favor de la ocupación ilegal de las viviendas en los "Països Catalans". Arran habla de los problemas de despoblación y gentrificación que sufren determinadas regiones y afirma que esta actividad se presenta a los jóvenes como "una herramienta válida para la emancipación": "No es que no queramos pagar el alquiler porque seamos unos vagos que no queremos trabajar, sino que, o bien no podemos, o bien tenemos que destinar la inmensa mayoría de nuestro sueldo precario [al alquiler]".

Por eso, Arran ofrece una batería de consejos ordenados en el mismo orden cronológico que los ocupantes de viviendas afrontarán su actuación. Como fase preliminar, la organización radical juvenil recomienda que se estudie la información catastral de las casas e insta a los participantes a hacerse una serie de preguntas: cómo es por dentro la vivienda, quién es el propietario y si la casa está en algún proceso urbanístico.

Consejos de actuación

"Preparamos la entrada", sugiere Arran en el documento. Para ello plantea una coordinación con los "agentes locales de lucha por la vivienda", que se analice la zona, se dibuje un plano del área y "organizarse bien" ante la previsión de contratiempos. Acto seguido plantea la posibilidad de acceder por la puerta principal, por las ventanas o a través de patios interiores.

El manual también incluye ilustraciones e infografías sobre las herramientas que se necesitan para forzar una puerta o para hacer empalmes en el suministro eléctrico y manipular los contadores de agua. Asimismo, Arran da una serie de recomendaciones sobre la "defensa del espacio" y cómo actuar al recibir la visita de los agentes de la autoridad.

Dicho manual choca frontalmente con la instrucción interna distribuida recientemente por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. En ella se atribuyó a la Comisaría General de Información la función de rastrear "las redes sociales y fuentes abiertas" para detectar la difusión de manuales de ocupación.

Cifras en Cataluña

Cataluña registra las cifras más altas de ocupación ilegal de viviendas en España. De las 11.793 denuncias tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo el país, 5.670 fueron en la Comunidad Autónoma y 4.119 en la provincia de Barcelona. Muy lejos quedan los datos de Andalucía (1.801), Comunidad de Madrid (1.024) y Comunidad Valenciana (969), las siguientes en la lista.

Las actividades de Arran son de sobra conocidas por las autoridades. Se trata de una organización juvenil antisistema de la izquierda independentista catalana, que está vinculada políticamente a la CUP. El grupo tiene unos 500 militantes repartidos en más de medio centenar de asambleas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Arran combina su activismo político con diversos actos de violencia.

El grupo se ha responsabilizado, por ejemplo, de rociar con pintura amarilla el domicilio del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O. También han quemado retratos o imágenes de la familia real con cierta asiduidad. Y han sido los primeros en sumarse a los cortes de carretera y calles en las huelgas promovidas por el separatismo.

El turismo ha sido otro de los sectores más castigados por el vandalismo de Arran. En Cataluña, pero también en Baleares y Valencia. La organización ha atacado autobuses turísticos en Barcelona y ha realizado pinchazos masivos de ruedas de vehículos de alquiler para turistas.