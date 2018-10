Aprueban excarcelar al asesino de Jáuregui, el último de los 'arrepentidos' de ETA

La Audiencia Nacional ha concedido a Ibon Etxezarreta Etxaniz salir todos los días de la cárcel para trabajar. Condenado por asesinar en el año 2000 al gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, era hasta ahora el único del grupo de llamados arrepentidos de ETA que no había accedido a la excarcelación, según informan fuentes jurídicas y penitenciarias a este diario.

Este colectivo disidente, algo más de una veintena en su momento más álgido, protagonizó la llamada ‘Vía Nanclares’, una estrategia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora se aproxima su final. Consistía en acercar al País Vasco y conceder beneficios penitenciarios a los internos que aceptaban romper públicamente con la banda terrorista.

Etxezarreta era el último que faltaba por salir de forma regular y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dirige José Luis Castro le ha concedido el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le abre las puertas de la cárcel. Lo hace en un auto fechado el pasado 18 de octubre al que ha tenido acceso 'Vozpópuli' y que atiende parcialmente, con el visto bueno de la Fiscalía, un recurso del preso que pedía acceder al tercer grado.

"El daño que causé"

El recluso remitió a lo largo de este año varios escritos al juez, uno de los requisitos que siempre se le exigió a estos internos. “De la misma forma que no esperé a que la organización de la que había sido miembro renunciara al uso de la violencia para yo hacerlo. No he esperado a que ETA en un futuro reconozca el daño que sus acciones han generado, para reconocer el daño, que yo militante ETA causé”, dice Etxezarreta en una de estas misivas.

Este preso cumplió hace dos años la mitad de su condena -que termina en 2031- y ya podrá salir a diario de la cárcel y regresar a dormir, excepto los fines de semana, que deberá pasarlos en el centro penitenciario. Hasta ahora había disfrutado sólo de permisos de salida ordinarios, todos ellos sin incidentes. La última vez que participó en una protesta junto a sus compañeros etarras fue en 2009, en la cárcel de Badajoz.

“El paso que dí al abandonar el colectivo de presos fue fruto de una reflexión madurada y autocrítica sobre mis actitudes y acciones pasadas. Ese paso no se limitó a una mera declaración puntual, sino que fue un compromiso adquirido de manera individual, y al mismo tiempo pública”, añade el recluso. Actualmente es el presidente del módulo de respeto en el que se encuentra, sujeto a un régimen más abierto y de autogestión. Etxezarreta también realizaba un taller de panadería y ejercía como auxiliar de la librería.

El fin de la 'Vía Nanclares'

El objetivo último de la ‘Vía Nanclares’ era fragmentar la histórica unidad férrea que había reinado en el Colectivo de Presos de ETA, principalmente por la disciplina que imponía la organización de Francia a través de sus abogados. Tras el fracaso de la negociación de 2006 el frente de cárceles etarra se vio sumido en una depresión. Muchos de ellos con largas condenas por delante y sometidos a la dispersión, eran conscientes de que se había esfumado la última posibilidad a lograr una mejora de su situación.

En ese marco, el Gobierno y en concreto el Ministerio del Interior dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba vieron una oportunidad para fomentar una política de premios y castigos entre los etarras. Aquellos que se distanciaban de la organización eran acercados al País Vasco, primero a las llamadas ‘cárceles laboratorio’ de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias). Quienes avanzaban en su reinserción y aceptaban romper con ETA por escrito eran trasladados a la prisión de Nanclares de la Oca (Álava) y luego a la nueva cárcel de Zaballa, en la misma localidad. Por el contrario, los más irredentos eran alejados al cárceles del sur.

A este programa para acceder a beneficios se acogieron pesos pesados de la organización, antiguos ‘generales’ como José Luis Álvarez Santacristina, alias 'Txelis' y terroristas simbólicos como, Carmen Guisasola, Urrusolo Sistiaga, Idoia López Riaño, ‘la Tigresa’, o Valentín Lasarte. Todos ellos han ido saliendo, bien porque han cumplido su condena, por acceder al tercer grado o en virtud del artículo 100.2 como Etxezarreta.

Rechazados por el entorno proetarra

A algunos de ellos, este paso les reportó el rechazo del entorno proetarra en sus lugares de origen, también a sus familias. Durante un tiempo se pensó que realmente se podría abrir una grieta considerable entre los presos de ETA, sobre todo tras la desarticulación del entramado de abogados en varias operaciones policiales. Sin embargo, la banda resistió el envite.

La grieta quedó en algo más de una veintena en un momento en el que ETA contaba con 700 presos en España y no los cerca de 230 de ahora. Las esperanzas de una nueva negociación por el anuncio del cese definitivo de la violencia en 2011 frenó en seco el goteo de deserciones, si bien todo quedó en cantos de sirena. No hubo amnistía, ni acercamiento masivo como exigían. Desde entonces su única victoria vino de la mano de Estrasburgo cuando anuló la llamada 'doctrina Parot', que abrió las puertas de la calle a decenas de etarras.

Sólo ahora, una vez ETA se ha disuelto del todo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado llevar a cabo un acercamiento selectivo de terroristas siempre que cumplan una serie de requisitos. Este cambio en la política penitenciaria no necesariamente les lleva a una cárcel del País Vasco. En seis meses de Gobierno se han producido cuatro acercamientos, el último este lunes.

Encuentros entre etarras y víctimas

En el marco de la ‘Vía Nanclares’ se desarrollaron en las cárceles talleres restaurativos en los que etarras y víctimas de ETA se encontraban cara a cara. Uno de ellos fue el propio Etxezarreta con la viuda de Jáuregui, la exresponsable del Departamento de Víctimas del Gobierno vasco Maixabel Lasa. Cuando se cumplieron 14 años del asesinato del gobernador civil de Guipúzcoa, el disidente etarra aprovechó un permiso de salida para acudir al homenaje que le brindaron sus allegados. El Gobierno de Mariano Rajoy prohibió los talleres.

Desde algunos sectores de víctimas como la mayoritaria AVT siempre recelaron de la voluntad real de arrepentimiento de los integrantes de la ‘Vía Nanclares’, los cuales cuando tenían que declarar como testigos en juicios a otros etarras muchas veces sufrían ataques de amnesia. Temían que esta estrategia fuese un coladero de excarcelaciones por medio de unos escritos poco exigentes para los terroristas.

En el caso concreto de Etxezarreta, los manuscritos que recoge el auto de su excarcelación eluden la palabra terrorismo y habla de “lucha armada”. Tampoco figura la petición de perdón, sino el reconocimiento del daño causado, algo que algunas víctimas consideran insuficiente por evidente. En cuanto a la colaboración con la Justicia, el preso alega que ha declarado todas las veces que se le ha pedido.

Dudas sobre algunos arrepentimientos

Este año declaró como testigo en el juicio contra el etarra Sergio Polo en la Audiencia Nacional. Se trataba de uno de los casos que permanecía sin resolver. Etxezarreta fue preguntado por la manifestación que prestó en su día ante el juez al que le dijo que la jefa etarra Soledad Iparraguirre le instó en Francia a que se pusieron la pilas y empezasen a atentar. "Si declaré en su día eso, pues declaré en su día eso, pero no recuerdo haber conocido a la persona que me ha dicho (Anboto)" (...) “No lo recuerdo, qué quiere que le diga", dijo hace unos meses.

“Mi responsabilidad dentro de la organización y mis conocimientos sobre la misma, no pasaron nunca de la actividad propia del comando al que pertenecí”, alegaba el terrorista en una de sus cartas remitida al juez en junio. El magistrado concluyó que “es obvio que la colaboración sólo puede exigirse a quien está en condiciones de darla” y añadía que “el hecho de que el penado muestre una actitud favorable a atender a las peticiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las autoridades judiciales y fiscales debe valorarse como muy positivo”.