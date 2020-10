El Gobierno respalda un curso para universitarios que Israel tilda de "antisemita"

El Gobierno ha respaldado un curso para universitarios que Israel tilda de "antisemita". En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha apelado al "pluralismo" y a la "autonomía universitaria" para avalar la impartición de un curso online titulado 'Apartheid en Palestina y la criminalización de la solidaridad' en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

El pasado mes de septiembre, el Centro Simon Wiesenthal -dedicado a combatir el antisemitismo- y la Asociación Yad Vashem España remitieron sendas cartas al presidente del Gobierno español para forzar a la institución pública a cancelar la iniciativa al considerar que promovía el odio a los judíos. Pero la UPNA celebró el curso entre los días 9 de septiembre y 7 de octubre tal y como estaba previsto.

La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve las relaciones con Israel, llevó el asunto ante los tribunales en Pamplona. Por su parte, la Embajada de Israel contactó con la institución navarra para denunciar "la falta de equilibrio" entre los participantes y denunciar la "incitación al odio".

La polémica llega al Congreso

La polémica llegó al Congreso de los Diputados. La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, se hizo eco del asunto y solicitó una respuesta por escrito al Gobierno sobre "la celebración de cursos en universidades públicas que alientan el antisemitismo". El Ejecutivo no se ha pronunciado hasta el pasado 13 de octubre.

Según la programación de la UPNA, el objetivo del curso era "analizar desde diferentes perspectivas la realidad del conflicto palestino-israelí en el contexto actual". "El eje central del curso será la criminalización del movimiento de solidaridad internacional en la búsqueda de una paz justa y duradera en la Palestina histórica, así como la radicalización y discriminación en materia legal del Gobierno israelí, la Unión Europea, y los Estados Unidos de Norteamérica", indica la ficha técnica.

Curso financiado por una ONG

La iniciativa fue financiada por la ONG SODEPAZ y estaba dirigida al alumnado de la UPNA y al resto de universidades navarras, así como las universidades del G-9, personal de las ONG y Movimientos sociales y público en general. Entre los participantes estaba Omar Barghouti, miembro fundador del Movimiento BDS y Premio Gandhi por la Paz en 2017.

Según las asociaciones judías, el movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) impulsado por Barghouti "recuerda al eslogan nazi de los años 30 'No compréis a los judíos'".

En su exposición de motivos para solicitar una respuesta escrita al Ejecutivo la diputada de Ciudadanos señala que "la obligación de toda universidad, y más si está financiada con el dinero de todos los contribuyentes, es fomentar el espíritu crítico de sus alumnos facilitando el conocimiento a través del intercambio de argumentos y perspectivas, especialmente en lo referente a conflictos internacionales".

"Creemos que estas condiciones mínimas para el avance del conocimiento y del aprendizaje no se cumplen en el curso coorganizado y co-financiado por la organización SODEPAZ, que tiene como objetivo difundir el boicot a productos israelíes", expone Martín.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno defiende que "entiende que las universidades son un foro en el que se discuten las diferentes ideas y opciones ideológicas (además de científicas, técnicas, artísticas, etc.) con la más amplia libertad, y de acuerdo con el principio constitucional de pluralismo".

"Se trata de un foro plural que contribuye a la sociedad con sus posicionamientos, debates, iniciativas y proyectos y que encuentra sustento en los derechos reconocidos en los artículos 16 (libertad ideológica) y 20 (libertad de expresión y libertad de cátedra) de la Constitución Española y en la propia autonomía universitaria (artículo 27)", reza el escrito del Gobierno.

Además, el Ejecutivo recurre a una sentencia del Tribunal Constitucional donde se señala que "el valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas".

La Embajada de Israel, en contra

Desde la Embajada de Israel se muestran en contra de la impartición de este curso porque "no hubo equilibrio, difundía desinformación e incitaba al odio". La portavoz de la Embajada de Israel, Noa Hakim, asegura a Vozpópuli que apoyan "todos los cursos que se imparten en libertad y democracia", pero no los que "son unilaterales y no cuentan con suficiente información".

"El boicot a Israel es el nuevo antisemitismo. Sentimos que no hay suficiente sensibilidad ante el antisemitismo y ante posturas que niegan el derecho del pueblo judío a tener su propio estado", señala. La Embajada de Israel asegura haber ofrecido su colaboración a la UPNA en favor de "un mayor equilibrio" en futuros cursos.

A través de un comunicado, la organización SODEPAZ defiende que el curso "ha sido diseñado desde el rigor académico con la pretensión de indagar en los aspectos jurídicos y sociales que supone para el pueblo palestino vivir bajo la ocupación militar israelí desde hace más de cinco décadas".

Bildu y Podemos piden respaldar a la UPNA

La polémica también ha llegado al Parlamento de Navarra. La Junta de Portavoces rechazó este lunes una propuesta de declaración institucional por la que se buscaba dar apoyo a la Universidad Pública de Navarra por organizar el curso.

La declaración fue presentada conjuntamente por EH Bildu, Podemos e I-E y ha recibido el voto a favor de PSN y Geroa Bai. Navarra Suma votó en contra, lo que ha impedido que prosperara, ya que una reciente modificación del reglamento obliga a aprobar las declaraciones por unanimidad. El texto proponía que el Parlamento de Navarra se comprometiera a "apoyar y defender a la Universidad Pública de Navarra en el uso de la libertad de cátedra y de expresión".