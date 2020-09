El PSOE de Madrid pide al Gobierno que no intervenga la región para "imponer" sus medidas frente al coronavirus

El líder del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, ha pedido este martes al Gobierno que evite intervenir Madrid para actuar frente al coronavirus, tal y como planea el Ministerio de Sanidad, que pretende confinar 72 municipios ante la evolución de la pandemia. El socialista asume que "la Comunidad de Madrid tiene que estar presente en la toma de decisiones" porque no sería viable actuar sin la "total colaboración" de la administración autonómica.

"Pido al Grupo Covid-19 que se entiendan", ha aseverado Gabilondo. "Espero que no haya intervención", ha enfatizado, porque "sin la total colaboración de la Comunidad de Madrid no se puede hacer". Para el portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, "si se tiene que tomar un tipo de actuación", esta "sólo será eficiente si se coordina". "No se impone", ha sentenciado.

El portavoz del PSOE en la cámara madrileña entiende que la administración autonómica "tiene que estar presente en la toma de decisiones porque es la que está sobre el terreno". "En el debate del estado de la región ya dije que íbamos tarde", ha señalado: "Y está pasando, cada minuto es una urgencia de vida para muchos".

Gabilondo pide más medidas para Madrid "esta misma tarde"

En sintonía con la postura del Ministerio de Sanidad, Gabilondo también ha pedido "que esta misma tarde se adopten medidas" aprovechando la reunión de esta tarde de la mesa de coordinación entre el Gobierno central y el autonómico: "No quiero dinamitarla diciendo que no hay nada que hace. [...] Pido que lo hagan porque sí hay mucho que hacer".

Gabilondo ha efectuado estas declaraciones durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, en plena pugna entre el Gobierno central y el autonómico por la divergencia de criterios para adoptar medidas frente al virus solo una semana después de que ambas administraciones acordaran trabajar de forma coordinada para dar una respuesta conjunta a la pandemia.