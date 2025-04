Sevilla intensifica las gestiones para 'amarrar' la conexión aérea con Miami

Sevilla acoge desde ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) el congreso de Routes Europe 2025, en el que la capital hispalense participa por primera vez como anfitriona. Dado el cargo con el que llega a este evento, hasta la fecha el que ha contado con la mayor asistencia (1.200 representantes, 123 aerolíneas y 239 aeropuertos), la ciudad quiere aprovechar su posición para hacer toda una declaración de intenciones.



En 2022, Málaga se fue la elegida, por delante de Sevilla, para crear la conexión directa con Nueva York, la primera desde y hacia Estados Unidos. En 2024, tras el viaje de una delegación de la Junta de Andalucía a China, encabezada por el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, la aerolínea Air China acordó en estudiar la posibilidad de crear un vuelo directo con la Comunidad Autónoma, dado el gran interés que suscita a sus ciudadanos el sur de España. De momento no hay nada decidido sobre cual de las dos será la ciudad más apta para acoger el vuelo, sin embargo, no son pocos los que señalan será de nuevo Málaga quien se haga con el.



Este evento internacional ha sido considerado por el Alcalde, José Luis Sanz como una “oportunidad histórica” para atraer nuevas rutas, fortalecer la economía local y reforzar la proyección internacional de Sevilla. Y a espera de ver lo que ocurre con China, Sevilla no quiere perder la gran oportunidad que supone este Congreso y ya ha mantenido los primeros contactos con American Airlines. El Ayuntamiento reconoce esta toma de contacto para hacerles saber que Sanz tiene como objetivo cerrar el vuelo con Miami antes de 2029.

Miami: puente hacia Estados Unidos y Latinoamérica

Este ‘sueño’ por conectar la ciudad con la capital de Florida está enfocado en una estrategia mucho más amplia, una que pretende no solo ampliar las conexiones aéreas, sino también fortalecer la economía local y posicionar a Sevilla como un destino turístico global que pueda competir (en la medida de lo posible) con Málaga.



Según datos recientes, 291.902 estadounidenses visitaron Sevilla en 2024, un aumento del 15,73% respecto al año anterior. Los turistas americanos llegaron a través de otras rutas y escalas, pero las autoridades locales creen que un vuelo directo podría multiplicar significativamente el número de visitantes. Además, Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia la ciudad, lo que convierte esta ruta en una prioridad para el crecimiento económico y el fortalecimiento del sector turístico.



De hecho, tal es el interés que el Ayuntamiento ya ha mandado una expedición a Miami, como la del pasado 6 de marzo, para “continuar avanzando “ en las negociaciones de esta conexión.

Miami no solo es una puerta hacia Estados Unidos, sino también hacia Latinoamérica, una región con la que Sevilla tiene un creciente intercambio cultural y empresarial. En este sentido, la conexión directa a Miami podría consolidar la ciudad como un hub internacional, no solo para viajeros americanos, sino también como punto de entrada para turistas latinoamericanos.



La fecha ‘límite’ que se plantea el Ayuntamiento para tener bien amarrado el vuelo, el año 2029 no es por nada, sino porque desde el 9 de mayo hasta el 21 de junio de entonces se celebrará en Sevilla el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. La conmemoración del evento que “transformó la ciudad” pretende establecer las bases para una relación y cooperación cultural, económica y turística permanente entre América y Portugal. Motivo por el cual esta conexión aérea adquiere una ‘especial’ importancia.

Un aeropuerto que quiere competir

El Aeropuerto de Sevilla destaca sus ‘logros’ más recientes para postularse como el candidato ideal. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento significativo y de hecho, cuenta con más de 87 rutas directas operativas, de las cuales más de la mitad son internacionales.

Esta expansión, que ha superado los 9 millones de pasajeros en 2024, también se ve reflejada en la reciente incorporación de nuevas conexiones, como la de Estambul, que opera diariamente desde el 30 de marzo, y Copenhague, entre otras. Este dinamismo ha sido reconocido a nivel europeo, ya que el aeropuerto fue elegido como el mejor de Europa entre aquellos que reciben entre 5 y 15 millones de pasajeros.

Si bien las negociaciones para nuevas rutas aéreas son discretas y requieren tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla sigue trabajando en diversas opciones. La inversión para establecer una nueva conexión aérea, especialmente con destinos como Estados Unidos, puede superar los 80 millones de euros, sin contar los gastos operativos diarios. Este alto costo requiere un enfoque cuidadoso y estratégico para asegurar la viabilidad económica de la nueva ruta.

En este sentido, Arturo Bernal, consejero de Turismo, destacó que los eventos de esta naturaleza suelen generar un aumento del 10-15% en la conectividad de la ciudad, un dato que da esperanza a la administración local respecto a los resultados de Routes Europe 2025.

Oriente Medio y Asia

El aeropuerto de Sevilla también está trabajando para conseguir otras conexiones internacionales. El consistorio mantiene sus esperanzas con China… pero también mira a Dubái. Esta es otra de las apuestas de la ciudad, vuelo que operaría Emirates Airlines y que incrementaría aún más la proyección global de la capital andaluza.

Según recoge la Iniciativa Turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía 2023/2023, este sería una de las opciones para conectar con Oriente Medio y Asia, además de añadir una nueva conexión con Estambul por parte de Turkish Airlines.