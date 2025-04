Sevilla denuncia una "huelga encubierta" de los bomberos y sopesa recurrir a militares

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Sevilla se prepara para un carrusel de festividades y eventos que continuarán con la Final de la Copa del Rey y la Feria. Momentos en los que se requiere la mayor organización, precisión y disposición por parte de todos los cuerpos de seguridad, quienes velarán por el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, estas fechas de procesiones y el incienso que inunda las calles coinciden con el hartazgo de los bomberos, que han dicho basta al Ayuntamiento y muchos han dejado de presentarse al trabajo.

La protesta de los bomberos

Los sindicatos aseguran que muchos bomberos no se han presentado a trabajar porque se niegan a hacer horas extra sin las condiciones mínimas de seguridad, mientras que otros “están de baja”. Ayer, 15 bomberos se ausentaron y, en total, ya suman 75 bajas (una gran parte de ellas "injustificadas") desde que comenzó este conflicto. Prueba de ello ha sido el cierre del parque de bomberos de Pino Montano, donde colgaban pancartas contra la gestión del alcalde.

Toda esta situación ha llevado al consistorio a abrir una investigación y a declarar la situación de emergencia en fase 1, ya que no puede garantizar la seguridad con sus propios recursos. Este plan permitirá recurrir a los servicios supramunicipales, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), los recursos de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Sevilla, en caso de una urgencia.

Las reivindicaciones laborales de los bomberos

“Yo hoy entro a trabajar a las 8:45 de la mañana, estaré en mi puesto como muchos compañeros porque me toca, pero a lo que no estoy dispuesto es a trabajar servicios extras voluntarios a los que nadie me puede obligar”. Este es el alegato de Pedro Amalio Moguer, Secretario General del Sindicato Andaluz de Bomberos en el Ayuntamiento de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla debe contar con, como mínimo, 60 efectivos de guardia, “una cantidad mínima” según Moguer. El problema surge cuando, de estos bomberos, “hay entre 25 y 30 plazas vacías” que deben cubrirse con refuerzos extraordinarios y voluntarios. Desde la organización sindical lo achacan a los años transcurridos sin convocar nuevas plazas.

Además, los bomberos reclaman la equiparación con otros empleados municipales, como los policías locales, y denuncian el exceso de jornadas durante eventos de gran afluencia o el pago de las productividades acorde a su desempeño en Semana Santa. También exigen cobrar “bien y pronto”, ya que, según Moguer, “hay muchos compañeros que no han recibido el dinero extraordinario de octubre, noviembre, diciembre, enero… ni siquiera de las fiestas primaverales de 2024”.

Aunque las negociaciones han estado en marcha desde hace tiempo, hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno municipal. De hecho, en la última reunión mantenida con el Ayuntamiento esta semana, el secretario general asegura que "todos los sindicatos estuvieron de acuerdo en mantener las protestas y en rechazar la oferta del consistorio". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado a la responsabilidad del colectivo, recordando que durante este año se licitarán 15 millones de euros para mejorar los parques de bomberos y sus infraestructuras.

“Estamos trabajando en la mejora de sus condiciones laborales desde que llegamos al gobierno, pero en un año y medio es difícil solucionar años de abandono. Las reivindicaciones son justas, pero necesitamos más tiempo para resolverlo todo”, señalaba Sanz.

A pesar de esta situación, el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha evitado mencionar explícitamente que se trata de una "huelga encubierta", aunque fuentes municipales sí lo reconocen a VOZPÓPULI y añaden que los bomberos “tergiversan los hechos a los medios”.

El Ayuntamiento dice que se compromete

A pesar de las tensiones con los bomberos, el gobierno municipal ha reiterado su compromiso con la mejora de las infraestructuras y condiciones laborales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. En la última Junta de Gobierno se aprobó un gasto de 1,5 millones de euros para realizar actuaciones urgentes en los parques de San Bernardo y Polígono Sur.

Además, se está trabajando en un proyecto de mejora para el parque de la Carretera Amarilla, que llevaba seis años paralizado, y en la construcción de un nuevo parque en Pino Montano, con una inversión prevista de más de cinco millones de euros.

El gobierno también ha anunciado la incorporación de 112 nuevos efectivos a lo largo de este año, lo que ayudará a aliviar la carga de trabajo y mejorar la cobertura del servicio.