Ruth Ortiz, tras la paralización del libro sobre José Bretón: "No podemos dar voz a los asesinos"

Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por su padre, José Bretón, el 8 de octubre de 2011, ha compartido en un comunicado su perspectiva sobre todo lo acontecido hasta la paralización, el día de ayer, de la publicación del libro 'El odio', escrito por el periodista Luisgé Martín (Madrid, 1963). En su declaración, Ortiz defiende que “no podemos, de ninguna forma, dar voz a los asesinos”.

Este libro buscaba abordar “el mal” a través de una reconstrucción de los hechos previos y posteriores al crimen, así como explicar la relación entre el escritor y el asesino, con quien el autor intercambió cartas e incluso llegó a entrevistarse cara a cara en la prisión donde permanece recluido.

Algo similar hizo el escritor francés Emmanuel Carrère en el año 2000 con su obra 'El adversario', en la que abordó el caso de Jean-Claude Romand, un hombre que el 9 de enero de 1993 acabó con la vida de toda su familia.

En esta versión española, por primera vez se recoge la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba), suceso por el que cumple una condena de 40 años en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba con una "solicitud de ayuda, auxilio y amparo" firmado por la propia Ruth Ortiz. En él, se considera ilegal la publicación del libro en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

Finalmente, el proceso se paralizaba ayer a la espera del resultado de los análisis de los servicios jurídicos. Hoy, Ortiz ha agradecido el apoyo recibido durante esta situación. Su representante legal asegura que ha sufrido “un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos” 14 años después del terrible asesinato. Incide en que "asistiendo horrorizada a cómo la vida y el asesinato de sus dos hijos pequeños están expuestos públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagados de afirmaciones terribles".

La carta de Ruth Ortiz

"Mis primeras palabras de hoy, 20 de marzo, son de AGRADECIMIENTO.

Agradecimiento al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba por atender a mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo. Me acogieron, atendieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en 2013, y me han vuelto a ayudar y apoyar en esta nueva batalla. ¡Gracias!

Gracias a la Fiscal Delegada de la Sección de Víctimas de Delito de Córdoba por actuar tan rápido en defensa de mis dos hijos asesinados. Gracias al Fiscal Jefe de Córdoba y a la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Barcelona. ¡Mi más sincero agradecimiento!

Gracias al Servicio de Atención a las Víctimas de Huelva y al Fiscal de Huelva por estar en contacto y en coordinación con Córdoba. Por supuesto, gracias a mi abogada de Córdoba. Solamente tengo palabras de agradecimiento.

Cuando una mujer pide ayuda, cuando una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita.

NO PODEMOS DE NINGUNA MANERA NI FORMA DAR VOZ A LOS ASESINOS para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas. Si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente. Y si está regulado y no se cumple, se tiene que hacer cumplir.

Mi más sentido pésame a los familiares de la última mujer asesinada, la última víctima de la violencia de género: Andrea, de 34 años, en Burgos. Lo siento de verdad."