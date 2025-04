Puente, en guerra abierta con la Junta: suprime las ayudas para el transporte público a los menores andaluces

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, ya dijo que “esto traería cola”. Hoy ha comunicado finalmente a la Junta de Andalucía que puede decir adiós a las ayudas para el transporte público que favorecían a los menores de 14 de años andaluces. ¿El motivo? Según el titular de Fomento, acusa a la consejera del ramo, Rocío Díaz, de no comunicar “de manera expresa” que las ayudas reciben financiación del Estado.



Se refiere a unas declaraciones hechas por Díaz el pasado lunes, durante un foro organizado por el diario IDEAL en Granada, en las que aseguraba que “a partir del 1 de julio los transportes metropolitanos serán gratuitos con el uso de la tarjeta joven y además vamos a seguir aplicando las bonificaciones adicionales que serán del 40%, como saben ustedes el 20% corre a cargo del Gobierno y el otro 20% corre a cargo de la Junta de Andalucía”.

▶️ #DesayunoIDEAL | La Junta mantendrá todo el año la bonificación del transporte público del 20%. La consejera de @FomentoAND, @Rocio_DiazJ, anuncia que los jóvenes hasta los 14 años no pagarán el bus metropolitano ni el metrohttps://t.co/rXDuHMWoS7

✍ Informa @lauraubago — ideal_granada (@ideal_granada) April 14, 2025

Durante la tarde de ayer, con un tweet marca de la casa, Puente contestaba a las declaraciones de la siguiente forma: “Y aquí, la consejera de Andalucía siguiendo la estela de Ayuso y anunciando una bonificación que paga el gobierno de España. Procederemos a requerirla y de persistir en el incumplimiento de la Ley, la aplicaremos con las consiguientes consecuencias para la Junta de Andalucía”.

En cuanto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que menciona Puente, se trata del anuncio que hizo a finales de marzo por el mismo asunto. En se momento, el ministro advirtió que si no aclaraba el papel que le corresponde al Gobierno, procederían "como la ley dispone".

Y aquí, la consejera de Andalucía siguiendo la estela de Ayuso y anunciando una bonificación que paga el gobierno de España. Procederemos a requerirla y de persistir en el incumplimiento de la Ley, la aplicaremos con las consiguientes consecuencias para la Junta de Andalucía. https://t.co/W8rOmU9ixW — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 14, 2025



A este tweet, le siguió otro donde denunciaba este caso como “muy grave, porque el anuncio se hace en la propia web oficial de la Junta de Andalucía, incumpliendo de forma clara la Ley. La gratuidad hasta los 14 años la sufraga el gobierno de España, no la Junta de Andalucía”.

En este caso es aún más grave porque el anuncio se hace en la propia web oficial de la Junta de Andalucía, incumpliendo de forma clara la Ley. La gratuidad hasta los 14 años la sufraga el gobierno de España, no la Junta de Andalucía. Esto va a traer cola. https://t.co/OYNuL85vBu pic.twitter.com/h7PJpeXFSW — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 14, 2025



Finalmente hoy, en una carta remitida por el ministerio a la consejera, a la que ha tenido acceso EFE, el Gobierno considera una “quiebra” de la lealtad institucional que la Junta de Andalucía anunciara la bonificación al transporte público sin explicar que eso es posible gracias al Estado.



El Ministerio defiende que financia "íntegramente" descuentos del 50% para el abono joven y cofinancia las bonificaciones de 40% para los títulos multiviaje y abonos del transporte público local y autonómico.

"La Junta de Andalucía está omitiendo que únicamente toma esa medida gracias a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una serie de ayudas específicas para que rebajar el precio del transporte a viajeros habituales y promocionar su uso para el segundo semestre del año", añadió el ministerio en una nota.



En ella se indica pues a que el “incumplimiento” aboca “lamentablemente a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esta administración en lo referente a la gratuidad infantil” indica la misiva escrita por el director general de Estrategias de Movilidad de Transportes, Miguel Álvarez Martínez.



En ella, ha justificado la decisión al incumplir el artículo 14 del Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, que contempla como obligación de las administraciones posibles beneficiarias de las ayudas, el que todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.



Esta obligación de comunicación y visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones prevista en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al que expresamente hace referencia el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero".

"No toleraremos más agravios"

La consejera Díaz ya ha reaccionado y en un mensaje enviado a los medios, dice que se trata de "un nuevo ataque a Andalucía. "El Gobierno de España no conoce límite y va a privar a los jóvenes andaluces de las bonficaciones del transporte público. Es otro ataque desproporciónado más que Andalucía no va a consentir. Andalucía debe ser respetada y emprenderá todo tipo de acciones, incluidas las legales ante una decisión injusta y arbitraria. No se van a a tolerar más agravios por parte de Pedro Sánchez". Una decisión que tildan de "injusta, arbitraria y caprichosa"

Habrá ampliación