"La carta de Oriol Junqueras no es un plato de lentejas, es una declaración de intenciones, revisión de lo actuado". El Grupo Parlamentario del PSOE de Andalucía ha empleado, como coartada, la misiva del dirigente independentista catalán condenado para defender, este jueves, en la Cámara autonómica los indultos que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho por boca de la portavoz designada para la ocasión Araceli Maese, al oponerse a las dos Proposiciones no de Ley de PP y Cs que han salido adelante con el voto a favor de Vox y en contra de todos los grupos de la izquierda.

No parece casualidad que la portavoz socialista encargada de defender la polémica medida de gracia, anunciada por Sánchez, haya sido una persona que, actualmente, es firme partidaria del candidato Juan Espadas, la opción de Ferraz contra Susana Díaz en las primarias que se celebran este domingo. Fuentes cercanas a la expresidenta de la Junta consultadas por Vozpópuli, definen a Maese como "susanista conversa", porque hasta hace poco estaba en sintonía con quien es la secretaria general andaluza.

En opinión de Maese, que ha hablado como si lo hiciera Ferraz, la carta de Junqueras ha "desarticulado por completo sus argumentos", le ha espetado al ponente de Ciudadanos, el parlamentario Fran Carrillo. En su repertorio de elogios hacia el preso catalán, la diputada socialista ha argumentado que "es una reacción clara a la política de diálogo del Gobierno, enmarcado dentro de la legalidad".

Para quien es también secretaria de Organización del PSOE de Cádiz –decantado hacia Espadas– la misiva del exgobernante catalán conocida la pasada semana "reconoce dos cosas importantes: el abandono de la vía unilateral de independencia y a que ahora sí cuentan con todos los catalanes y no sólo una parte", ha recalcado.

Maese ha ido más lejos que el propio Espadas en su respaldo a la figura del indulto para quienes perpetraron un golpe de Estado en Cataluña, al elogiar que Sánchez "asume riesgos y eso se llama valentía". A su entender, esta medida "puede abrir una vía de diálogo en Cataluña".

Carrillo, desde Ciudadanos, ha defendido la PNL de su formación, en el marco de un discurso en el que ha llamado "felón y mercader de la verdad" a Sánchez, y ha recordado las advertencias sobre algunos condenados catalanes que "lo volverían a hacer". Todo ello en alusión a la declaración de independencia unilateral, que motivó su ingreso en prisión.

"El nacionalismo es la guerra y debemos ir a ella con todas las armas democráticas", ha animado Carrillo a los diputados poco antes de exhibir una bandera de España, la misma que llevará a la concentración de la Plaza de Colón el domingo. Este diputado liberal, muy afín a Fran Hervías (ex Cs y ahora afiliado al PP) ha llegado a alentar a los "diputados susanistas" para que votaran en contra de los llamados 'indultos exprés': "Si lo hacen ganarán las primarias el domingo", les ha recomendado sin éxito.

Carrillo, mucho mas duro en su discurso que PP y Vox, encuadrado en el ala más a la derecha de la formación que preside Juan Marín en Andalucía, ha descrito el sanchismo como "una alcantarilla putrefacta con intereses amorales". Sostiene, ademas, que el modelo del también secretario general del PSOE "es el nuevo despotismo iletrado", algo que altera "la transición por la transacción" , debido a las cesiones al independentismo: "Junqueras no es un golpista arrepentido, ni Otegui un hombre de paz".

Dentro de la ambigüedad sobre los indultos que han venido mostrando los dos principales rivales de las primarias del PSOE-A, este jueves Espadas ya ha dado un salto hacia las tesis de Moncloa: "La decisión política del Gobierno lo que intenta es aportar algo, favorecer una solución al conflicto con Cataluña, que permita recuperar el dialogo allí, el equilibrio institucional entre el Gobierno y la Generalitat", ha expuesto en declaraciones a Canal Sur Radio.

Por su parte, Susana Díaz, ha vuelto a reiterar en la SER que "se trata de una decisión del Gobierno" y que "si Sánchez quisiera saber mi opinión sobre los indultos se la daría a él, pero no voy a contribuir al ruido que está habiendo", ha zanjado en una entrevista.

El PP pregunta al PSOE por el precio de la carta de Junqueras

Desde el Grupo Popular su secretaria general en Andalucía, Loles López, encargada de defender la PNL propia, se ha preguntado en voz alta "qué precio tiene esa carta", ha inquirido a los socialistas sobre Junqueras. Quien ostenta las riendas del PP andaluz –como número dos de Juanma Moreno– ha censurado también que "una ministra de Podemos", en alusión a Ione Belarra, pretenda que Puigdemont pueda volver a España sin traba alguna, por parte de los tribunales.

Previamente, su compañero de partido Adolfo Molina, parlamentario por Córdoba, se ha dirigido a los socialistas para mostrarles su convencimiento sobre que "muchos no están de acuerdo con Sánchez, y sí con Guerra" , en referencia a la beligerante postura del exvicepresidente del Gobierno hacia los indultos.

Vox aprovecha para recordar la "debilidad" de Rajoy en Cataluña

El diputado de Vox Alejandro Hernández, sustituido como portavoz por Manuel Gavira recientemente, para endurecer la línea del partido de Abascal en Andalucía, ha aprovechado su intervención para criticar la postura "débil" de Rajoy en Cataluña, cuando se produjo la declaración de independencia.

Ha descrito al antecesor de Sánchez en Moncloa como "un gobernante pusilánime, cuando su obligación era restaurar el Estado de Derecho, y tuvimos la inmensa suerte de que el Rey dejó claro lo que Rajoy había puesto muy oscuro", en clara alusión a la intervención televisiva de Felipe VI.

Vox le ha reprochado al PP el acercamiento de etarras al País Vasco, "porque si no hubiera sido así este partido a lo mejor no existiría", en alusión a la escisión de los populares que lidera Abascal. Hernández ha dicho no tener duda de que el Partido Popular "volvería a pactar con nacionalistas", para garantizarse el Gobierno de España.

La portavoz de Adelante Andalucía (Unidas Podemos) Inmaculada Nieto, ha calificado de "pantomima" y algo "poco serio" las PNL de PP y Cs. De hecho, ha cuestionado que las trajeran por separado, crítica en la que ha coincidido con Vox, por no ponerse de acuerdo en una iniciativa conjunta los dos socios del Gobierno andaluz de centroderecha.

Nieto sostiene que "la derecha española cambia de escrúpulos y principios, cuando se trata de mantenerse en el poder". Lo ha dicho poco antes de recordar las palabras del expresidente Aznar, cuando en 1998 dijo que había iniciado contactos con el MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), otorgando a la banda terrorista "una entidad jurídica que no tenía".