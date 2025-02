El PSOE-A cierra filas con Montero y carga contra Felipe González por sus críticas

El PSOE-A continúa su camino de "confrontación" en la primera semana con el partido "renovado". Ahora, la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, que ha intervenido en rueda de prensa esta mañana en la calle San Vicente, sede de la formación, defiende a María Jesús Montero de las críticas del expresidente del Gobierno, Felipe González.

González había cuestionado en Valencia la idoneidad de que Montero ocupe simultáneamente su puesto en el Gobierno y la Secretaría General del PSOE-A. En sus declaraciones, argumentó que, aunque legalmente permitido, "quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa. No porque lo diga la Constitución o la ley, por sentido común", sugiriendo un posible conflicto de intereses.

El expresidente también cargó contra la condonación de la deuda, que criticó porque no resolverá los problemas económicos de las comunidades autónomas "hasta que no se arregle de verdad el sistema de financiación", ya que "no van a quitar nada de deuda o interés a nadie, es mentira. La deuda nos la vamos a tragar entre todos".

En respuesta, Márquez ha asegurado que, a pesar de la sobrecarga de trabajo que suponga estar al frente de tantas responsabilidades, el PSOE-A ve en Montero un liderazgo fuerte y comprometido con la comunidad autónoma. "Nos sentimos orgullosos de que una mujer andaluza lleve las cuentas de este país y mantenga a Andalucía en el centro de la acción política", ha afirmado.

"Traición histórica"

Márquez ha protagonizado hoy su primer gran choque contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como nueva vicesecretaria general del partido. Ha cargado duramente contra la decisión del Ejecutivo andaluz de rechazar la condonación de 17.891 millones de euros.

Para ella, es la "mayor traición al pueblo andaluz en su historia reciente" y avisa de que Moreno "lo pagará muy caro" si no reconsidera el rechazo. En una acalorada intervención, ha exigido al presidente que de las explicaciones necesarias para entender esta decisión, que demuestra su andalucismo "falso y de pacotilla" sujeto a las órdenes de Feijóo.

Una elección que se hizo visible con el abandono de la mesa en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de todas las comunidades autónomas del PP. Desde la Junta de Andalucía, "la performance política" la encarnó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a la que señaló por difundir "bulos y mentiras" con tal de desviar la atención.

"Andalucía lleva pidiendo años que se condone la deuda y resulta que es la comunidad más beneficiada", afirma Márquez para concluir que si hay algún motivo que explique el rechazo, no es que no se hable de la renovación del sistema de financiación autonómica, ni que expertos economistas avisen que desincentiva la disciplina fiscal, sino que todo responde a "una estrategia nacional del Partido Popular".

No le dan los números

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE-A ha comentado los resultados de una encuesta de sociométrica publicada por 'El Español', según la cual el PP-A mantendría su mayoría absoluta con 15 puntos de ventaja sobre el PSOE-A si hoy se celebrasen elecciones autonómicas.

Pese a estos datos, que reafirman el mal momento del partido, afirma que "María Jesús Montero será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía" y que el PSOE-A percibe un fuerte respaldo ciudadano a su proyecto político.



Ha insistido en que el presidente andaluz, Juanma Moreno, está "más nervioso que nunca" ante la consolidación del liderazgo socialista en la región, y ha asegurado que el PSOE-A seguirá trabajando con firmeza para recuperar la confianza de los andaluces.