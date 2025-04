El PP responde al PSOE por pedir el fin de los ERE: "Quieren librar de penas a Chaves y Griñán"

La inacabable pieza política del 'caso de los ERE' no solo se juega en los tribunales. En julio de 20224, el PSOE-A se apuntó 'un tanto' tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que revocaba parcialmente las condenas de ex-altos cargos de los gobiernos socialistas, como los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla, encargada por el Constitucional a elaborar una nueva sentencia del caso, tiene otros planes. Buscan acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre una posible extralimitación del TC, ya que podría ir encontra de la normativa comunitaria, ya que los Estados deben estar comprometidos en la lucha contra la corrupción.



Los socialistas andaluces no quieren saber nada de ese posible 'examen' por parte de los órganos europeos. Esta mañana, en declaraciones a Canal Sur, el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, manifestó que el TC ya se expresó de forma "clara y contundente" a través de sus sentencias sobre el caso de los ERE, de manera que ya hay "que cerrar este capítulo".

No contento con ello, Cuenca añadió que, "no hay precedente" de una actuación como la planteada por la Audiencia de Sevilla: "Todo lo demás es como estar permanentemente dándole vuelta a algo que creo que ya todo el mundo tiene clarísimo y que, por tanto, debe ya cerrarse y acatarse", ha señalado Cuenca, para quien lo que no puede hacer es una "persecución de forma permanente" que tiene "poco sentido".

"Respeto a la Justicia"

El PP-A ha respondido a esta petición y ha exigidio al PSOE que "respete a la justicia", así como que la deje de criticar. En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín cree que "tienen miedo" de lo que puedan decir los tribunales:

"Si hay un órgano judicial que considera que tiene que hacer una consulta judicial a Europa, ¿por qué no vamos a darle la libertad de hacerlo?", ha planteado el portavoz del PP-A, quien ha preguntado al PSOE-A si "están asustados" a que el TJUE "conteste que se están invadiendo las competencias de la justicia ordinaria en su libertad para poder establecer las sentencias, en este caso condenatorias, que considere oportunas".

"¿Estamos intentando librar a alguien de penas que a todas luces, como así lo vieron tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo, les correspondía por sus acciones al frente de la Junta de Andalucía?", ha planteado Martín, quien ha aconsejado al PSOE-A que "si algún día quiere tener la más mínima posibilidad de volver al Gobierno en Andalucía, comience respetando la justicia en todos sus términos".