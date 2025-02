Nuevo plan de la Junta para el fomento del empleo joven con un presupuesto de 90 millones de euros

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene planes de fortalecer este año los programas dirigidos al fomento del empleo juvenil mediante la convocatoria de un nuevo plan, que se lanzará en el primer semestre y contará con un presupuesto de 90 millones de euros. Actualmente en fase de consulta pública, este nuevo plan busca facilitar la contratación de personas desempleadas menores de 30 años que estén registradas en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. A través de diversos proyectos, se espera mejorar tanto su experiencia laboral como su capacitación en ocupaciones específicas. La Consejería seguirá colaborando con los ayuntamientos y otros entes locales de Andalucía, apoyándose en los buenos resultados obtenidos en iniciativas previas como el Programa Andalucía Activa y una de las líneas del Programa 'Emplea-T', que se encuentra en ejecución.

Este anuncio fue realizado por la consejera Rocío Blanco durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, donde fue presentada por la presidenta de Persán, Concha Yoldi. También estuvo presente el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, junto a numerosos representantes del tejido productivo y de los principales agentes económicos y sociales de Andalucía.

El nuevo plan tiene como objetivo beneficiar a 8.000 jóvenes que pertenecen a los grupos 1 a 10 de cotización, quienes verán aumentadas sus posibilidades de inserción laboral a través de la participación en proyectos diseñados por los propios entes municipales. De este modo, se contribuirá al desarrollo económico local. Estas administraciones locales son las más dinámicas al ajustar los perfiles profesionales, ya que conocen a fondo las necesidades específicas de cada territorio y los sectores con mayor capacidad de generar empleo.

Otras líneas de actuación

Durante el evento, la consejera adelantó otras iniciativas que su departamento tiene previstas para este año. Entre ellas se encuentra la convocatoria de dos nuevas líneas del Programa 'Emplea-T', con un presupuesto de 53 millones de euros, así como nuevos incentivos destinados a la inserción laboral de personas con discapacidad, que movilizarán un total de 114 millones de euros. Entre las restantes medidas, destacan las acciones relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo, que incluyen una nueva edición del programa 'Empleo y Formación' (94 millones de euros), acciones dirigidas a desempleados y trabajadores en activo (54 millones de euros), y un innovador plan específico de Empleo y Formación en empresas que ofrezcan prácticas en entornos reales (30 millones de euros).

Críticas al SMI

En la ronda de preguntas, Blanco abordó diversos temas de actualidad, incluyendo las repercusiones de la negativa del Ministerio de Hacienda de aumentar el mínimo exento de tributación en consonancia con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta decisión, según la consejera, responde a un "excesivo afán recaudatorio" que, en la práctica, implica "jugar con la pobreza de los españoles". En esta línea, advirtió que "el Gobierno busca hacer caja con los salarios más bajos", y recordó que España posee "el SMI más elevado de Europa en relación con la productividad", que ha disminuido un 2,7% desde 2018, en contraste con el incremento del 4,2% promedio en los países de la Unión Europea.

Respecto a la oferta de condonación de deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Ministerio de Hacienda, Blanco también alertó que se trata de un "anuncio trampa" con el que "se está comprando el sillón de Pedro Sánchez y su permanencia en el Gobierno, pero a expensas de todos los españoles". En este sentido, aclaró que "la condonación de la deuda no significa que vayamos a recibir 18.000 millones de euros, sino que se nos exonerarían los intereses de dicha deuda, aproximadamente 140 millones de euros". "No es útil para nosotros, ya que Andalucía no enfrenta un problema de financiación, habiendo cumplido con sus obligaciones", añadió Blanco, quien criticó al Gobierno de España por intentar "pagar la fiesta a los independentistas" y por enviar un "mensaje peligroso que sugiere que al mal pagador se le perdona todo", algo que considera "el peor ejemplo posible para las nuevas generaciones".