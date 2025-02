El narcotráfico campa a sus anchas en Huelva y Marlaska mira hacia otro lado

19 de febrero. La Policía Nacional informa de la desarticulación de una organización criminal asentada en Punta Umbría (Huelva), dedicada a introducir hachís por el litoral onubense a través de embarcaciones de recreo. Hay 12 personas detenidas, 5.000 kilogramos de droga procedente del norte de Marruecos intervenidos y material bélico incautado, tales como armas de guerra, chalecos antibalas o cartuchos del calibre 7,62 mm. La operación ha tenido lugar en un periodo de seis meses.

20 de febrero. La Guardia Civil informa de un nuevo golpe contra el narcotráfico en Huelva. Hay seis detenidos, 5.721 kilogramos de hachís incautados y 3.250 litros de combustible intervenidos en varias operaciones contra el narco en distintos puntos de la provincia. El Portil, La Antilla, Doñana, Punta Umbría o Cartaya son algunas de estas localizaciones, que han sido testigo de los tejemanejes del tráfico de drogas. La operación ha tenido lugar en un fin de semana.



Este mismo día, en el que la Benemérita también dio cuenta de la retirada de cuatro embarcaciones sin documentación en zonas de ‘petaqueo’, -el suministro de combustible a narcolanchas-, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó el destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Doñana. Allí destacó lo que considera el “compromiso” del Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico.



Subrayó que “no hay impunidad”, que el Ejecutivo Central entrega a la Guardia Civil y a la Policía Nacional “todos los medios necesarios frente al narco y a las organizaciones que, evidentemente, son violentas”. Todo ello, a pesar del aumento de la presencia de narcolanchas en la provincia, del aumetno de estas embarcaciones surcando el río Guadalquivir o de que operaciones como las previamente mencionadas se sucedan en tan poco espacio de tiempo. Lo que puede provocar que lo ‘extraordinario’ empiece a considerarse 'habitual'.

‘Extraordinario’ porque toda la acción, concretamente la de la Guardia Civil se lleva a cabo, tal como cuentan a este diario fuentes del cuerpo en la provincia de Huelva, en una situación que dista mucho de la versión de Grande-Marlaska. Una de déficit de medios materiales y humanos, una que para el ministro, supone la difusión de “bulos de desinformación con una voluntad manifiesta de querer generar un sentimiento de inseguridad”.

Déficit de plantilla

La provincia está dentro del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, que según el portal del Ministerio del Interior, cuenta con una dotación de 36,9 millones de euros hasta 2025 para financiar los costes de medios destinados a combatir al narco. Según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, gracias a esto, se permite alcanzar que la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional esté por encima del 94%.



En conversación con Vozpópuli, un guardia civil conocedor de la situación del cuerpo en Huelva explica que ese contexto que señala el delegado dista mucho de la realidad. El equipo de investigación sobre el tráfico de drogas en Huelva cuenta con 12 agentes dedicados a estudiar los casos de toda la provincia; sin embargo, son esos mismos agentes los que por las noches parten de la comandancia en busca de alijos o embarcaciones. “No podemos competir, deberíamos tener el doble, al menos 24 para empezar a hablar en condiciones, para que haya un equipo dedicado a cada función”, indica el agente.



Esa descompensación también se traslada a alta mar. Las mafias se aprovecchan de las ventajas como la falta de control y preparación que necesitarían los pilotos de embarcaciones o las narcolanchas, es por eso por lo que siempre contarán con numerosos candidatos. No ocurre lo mismo en el Instituto Armado, donde deben someterse a pruebas y exámenes que determinen la capacidad del agente para poder obtener la certificación de patrón. Hay seis para toda Huelva y para dos embarcaciones (no siempre disponibles) que puedan competir con las narcolanchas. No obstante, la peculiaridad de Huelva frente a otras provincias como Cádiz es el uso por parte del narco de otro tipo de navíos.

Embarcaciones de recreo camufladas

Las narcolanchas son capaces de superar en velocidad por bastante diferencia las zodiac de la Guardia Civil, que como máximo alcanzan los 30 nudos (55 km/h). Las mafias preparan su carga con lanchas de hasta cuatro motores (40.000 euros cada uno) que superan los 70 nudos (130 km/h). Además, cuentan con una capacidad de carga sorprendente de hasta tres toneladas y espacio para entre 16 y 20 personas.



Por otro lado, la ruta Marruecos - Huelva surge como "la más segura". El motivo es que las embarcaciones pueden aprovecharse también de la legislación del país vecino, Portugal. De momento, los lusos no han penalizado el uso de narcolanchas, a diferencia de como ocurre en España desde el año 2018. Navegar en sus aguas les permite cargar, descargar, rearmarse y rellenar el tanque antes de cruzar la frontera española.



Mientras que estos ‘bólidos acuáticos’ se contabilizan mínimo por uno cada día, las embarcaciones de recreo se cuentan por miles y los narcotraficantes lo saben. A ello, añadir que la geografía del litoral onubense permite una serie de ventajas frente a otras provincias. Las marismas. Pueblos como Isla Cristina (bautizada como la ‘narcogasolinera’ de Huelva), bañada por los ríos Guadiana y Carreras sirven como un laberinto enfangado por donde ocultarse de las autoridades. Caños, esteros, canales, dificultan las tareas de control de la Guardia Civil contra el tráfico de estupefacientes y el ‘petaqueo’, (una tarea muy rentable para el narco, si tenemos en cuenta que una petaca 50-60L , que les sirve para recorrer 14 millas, puede tener un valor de 300€).



Por si fuera poco y para terminar de rematar la situación, en zonas como Ayamonte, Lepe o Punta Umbría, “aprovechan las horas puntas de tráfico marítimo para poder suministrar o cargar las embarcaciones con el combustible, de modo que se ‘camuflan’ entre el resto.

La cocaína se abre paso

Hay similitudes entre el proceder de los narcos en Huelva y Sevilla. Los asentados en la provincia de la capital también se sirven de “los estuarios del Guadalquivir” para ocultarse. Del mismo modo, también se observa un incremento del tráfico de cocaína, que según el agente de la Guardia Civil, “ha aumentado exponencialmente”.



El pasado 9 de febrero, la Guardia Civil culminó una operación con 1.585 kilos de cocaína en Sanlúcar de Guadiana. Una actuación que se inició tras la llamada de un ciudadano anónimo que alertó de la presencia de personas y vehículos sospechosos. Según el agente del Instituto Armado, “se han dado cuenta de que con la cocaína ganan mucho más. Mientras que un kilo de hachís ronda los 2.000 euros, un kilo de cocaína se vende por 20.000 euros”.

La coca es más valiosa y lo valioso se protege con uñas y dientes si hace falta. Eso los saben los narcos y la benemérita, conscientes de que si la coca es cada vez más común, la violencia también. En las últimas operaciones contra el narco en la provincia, es cada vez más común que informen de armas o material de guerra empleados por los narcotraficantes para salvaguardar el producto.

Fusiles como los los kalashnikovs, con un calibre de 7,62 x 39 mm, contra los que los Guardias Civiles solo pueden prepararse con chalecos antibalas nivel 3 o superior que no poseen, o con cascos especiales, de los que tampoco no disponen.

Las asociaciones están hartas

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclama más medios para luchar contra el narcotráfico en Huelva. En declaraciones a Vozpópuli, el secretario general de la asociación en la provincia, Lucas Lavilla, señala que la situación es límite y que no cuentan con “medios materiales ni humanos suficientes”. Por ello, cuando escuchan declaraciones como las del ministro del Interior, “solo podemos echarnos las manos a la cabeza. Es alucinante que diga que no hay impunidad cuando entran toneladas de drogas, cuando ha aumentado la criminalidad”.



Tras sus palabras, la AUGC emitió un comunicado denunciando su “pasividad ante el narcotráfico y obsesión por silenciar la realidad” y exigiendo medidas inmediatas: más efectivos, recursos modernos, cambios legislativos y una estrategia contra el crimen organizado, en lugar de discursos vacíos y reproches a quienes muestran lo que verdaderamente ocurre en nuestras demarcaciones