Moreno normaliza los pactos con Vox: “A veces hay que ceder para aprobar los presupuestos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, siempre ha sido uno de los barones populares más críticos con Vox. En Andalucía, desde 2022, el dirigente malagueño ha tenido la ventaja de gobernar con mayoría absoluta, lo que le ha permitido marcar distancias con la formación ultraderechista.

Se recuerdan intervenciones en el Parlamento autonómico, como las que siguieron a las elecciones generales de 2023, en las que Moreno criticó a los de Abascal por ser “el mayor aliado de Pedro Sánchez”. Durante aquella sesión de control, acusó al portavoz de Vox, Manuel Gavira, de contribuir al resultado electoral por “asustar” a los ciudadanos con discursos extremistas:

“¿Usted cree que eso le puede favorecer, o es que no sabe que el 52% de la población española son mujeres?” También cuestionó su postura sobre los derechos del colectivo LGTBI: “¿Usted cree que cuando muchas veces se cuestionan los derechos de personas homosexuales y que sufren homofobia, no hay padres y madres conservadores, de derechas, cuyos hijos son homosexuales, que se sienten violentados con esas actitudes? ¡Claro que se sienten violentados!”.

No han sido pocas las ocasiones en las que Moreno ha calificado el discurso de Vox como xenófobo, machista o irresponsable. Un punto de inflexión en su relación con la formación de Abascal fue la crisis migratoria del verano de 2024, cuando Vox rompió con los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por aceptar acoger a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.



¿Vosotros creéis como yo, que este alegato de @JuanMa_Moreno desvinculando con datos la relación entre emigración y delincuencia, en vez de contárselo a un diputado xenófobo de VOX, se lo debería haber contado a ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO y otros miembros de la cúpula del PP? pic.twitter.com/ztqjtII3MM — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 27, 2024

Tampoco hay que remontarse demasiado para encontrar declaraciones en las que Moreno pedía a su partido que marcara distancias con Vox, acusándolos de estar “atrapados en una estrategia norteamericana que poco o nada tiene que ver con la realidad social y económica española”. Estas palabras surgieron tras la presencia de Abascal en la Conferencia de Acción Conservadora en Washington (CPAC), donde buscó acercarse aún más a las posturas del presidente estadounidense Donald Trump, quien agradeció su presencia con una brevísima mención y su nombre mal pronuciado:

“Qué gran tipo el líder del partido Vox de España, Santiago Obascal. Gracias, Sandiego. Gran trabajo el que estás haciendo”.



El nuevo giro

Sin embargo, en declaraciones recientes a los periodistas en Córdoba, Moreno ha dado un giro en su discurso sobre los posibles pactos entre PP y Vox en otras comunidades gobernadas por los populares:

“Están defendiendo sus intereses, eso es lo que están haciendo. Después, cada comunidad autónoma, en el ejercicio de su responsabilidad y autonomía, tiene que tomar decisiones. A veces, para que te aprueben el presupuesto, uno tiene que ceder en ciertas cosas”.

Este cambio de postura se produce tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana para la aprobación de los presupuestos autonómicos, necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, pero en los que se han incluido cesiones en materia migratoria y climática, exigidas por Abascal. El presidente Carlos Mazón ha dado el primer paso que muchos barones no se atrevían a tomar, para retomar las relaciones.



El movimiento ha activado la estrategia de pactos en otras regiones como Aragón, Castilla y León o Murcia, donde el PP busca alejarse lo máximo posible del Gobierno de Sánchez y que ni siquiera se aproximen a la posibilidad de gobernar con unas cuentas prorrogadas, como ocurre con el Ejecutivo central.

En el caso de Murcia, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ya ha asumido parte del discurso de Vox sobre inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo, para consolidar la mayoría parlamentaria que aprobarían los presupuestos.

Moreno pone ciertos límites

A pesar de este acercamiento, Moreno ha matizado su postura respecto al medio ambiente. Ha defendido que siempre ha apostado por compatibilizar desarrollo económico y sostenibilidad, argumentando que hay “muchas pruebas de ello en Europa”.

No obstante, ha señalado que la propia Unión Europea ha reconocido que “se ha ido demasiado deprisa en muchos de los acuerdos del Pacto Verde”, lo que ha generado preocupación en sectores como la agricultura y la ganadería. “Es sensato que la transición hacia lo ecológico vaya acompañada de ayudas económicas y de un periodo de adaptación más largo”, ha declarado.

Eso sí, ha dejado claro que no comparte la postura negacionista del cambio climático: “De ahí al negacionismo, no proteger nuestro planeta o no defender la sostenibilidad medioambiental, evidentemente, hay un abismo con el que yo no estoy de acuerdo”.

A medida que se acercan las elecciones de 2026, queda por ver hasta qué punto se estrecharán los lazos entre PP y Vox y cuánto de la nueva estrategia de Génova está dispuesto a asumir Juanma Moreno.