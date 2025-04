Moreno sale en defensa de las universidades privadas y aboga por la "convivencia" con la púbica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido esta mañana al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el endurecimiento de los requisitos para abrir y mantener universidades privadas en España.

Entre las nuevas exigencias, los campus deberán contar con 4.500 alumnos en sus primeros cinco años, exigir experiencia en la gestión universitaria, acreditar solvencia económica, disponer de al menos un 10% de plazas de alojamiento universitario y garantizar que más del 80% de los créditos sean de enseñanza presencial.

Estas medidas han sido tramitadas de urgencia por el Consejo de Ministros, según ha avanzado Sánchez, con el objetivo de evitar lo que ha calificado como "chiringuitos" que expenden títulos.

Acusaciones a Andalucía y Madrid

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha secundado la postura del presidente y ha acusado a Andalucía y Madrid de haber descuidado la calidad de la enseñanza en las universidades públicas: "Cualquier estudiante o padre que paga un título, tanto en la pública como en la privada tiene que tener garantizada una calidad suficiente y eso está ocurriendo en las Comunidades de Moreno y Ayuso, especialmente en Madrid donde se asfixia a la pública". Actualmente, estas dos comunidades concentran 9 de las 12 universidades privadas creadas recientemente en España.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, afirmó el pasado sábado que su partido "no consentirá que los jóvenes no puedan estudiar lo que quieren porque han querido suprimir aulas públicas y crear universidades privadas, que son la verdadera amenaza de la clase trabajadora".



Sobre este asunto también se ha pronunciado hoy el recto de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, que ha preferido no entrar "en el trapo", pero si que todas las universidades cuenten "con las mimas reglas del juego en cuanto a titulaciones y por tanto, que la calidad sea lo que prime el debate".

“Pretenden generar división”

Durante su intervención en un foro organizado por El Español, Juanma Moreno ha calificado la medida como "patética"y ha defendido la coexistencia entre universidades públicas y privadas, que considera complementarias.

"Hay que fijarse en la calidad que ofrecen ambos sistemas, que existen en todas las naciones de Occidente, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón e incluso China, que es un país comunista", argumentó el presidente andaluz.

Asimismo, ha criticado las declaraciones de Montero, señalando que "demuestran una falta de rigor que no debería tener una vicepresidenta del Gobierno de España, un afán de dividir y simplificar lo privado con lo público, y una falta de respeto a toda la enseñanza privada, en primaria, secundaria y universitaria".

También ha denunciado un doble rasero en el Ejecutivo, recordando que varios ministros del Gobierno, incluido Pedro Sánchez, han estudiado en universidades privadas. "El propio presidente hizo un postgrado en una universidad privada", ha subrayado.

El crecimiento de las universidades privadas en Andalucía

Desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, el número de universidades privadas en Andalucía ha crecido notablemente. Antes solo existía la Universidad Loyola, pero en los últimos años se han sumado: Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, Universidad Europea de Andalucía, Universidad CEU Fernando III, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, Universidad de las Artes y Tecnologías de Andalucía.

Las dos últimas fueron aprobadas a pesar de la oposición de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), que alertó del rápido crecimiento de estas instituciones en contraste con las dificultades que atraviesan las universidades públicas. Según AUPA, esto podría derivar en un modelo universitario menos accesible para los estudiantes.



De hecho, la relación entre la asociación y la Junta de Andalucía no pasaba por su mejor momento. Tras meses de conflicto entre los rectores y la Consejería de Universidad, investigación e Innovación, el pasado 20 de marzo se alcanzó un acuerdo para que la administración autonómica garantizara la financiación de las universidades públicas andaluzas, que estaba en entredicho desde mediados de 2023.

“Este es un Gobierno desfondado y desorientado”

Moreno ha insistido en que el debate debe centrarse en la calidad de las universidades, sean públicas o privadas, y que el papel de las instituciones es garantizar que todas cumplan con unos estándares adecuados.

Por último, ha asegurado que la postura del PSOE responde a una estrategia política basada en la confrontación: "Esta es la forma de hacer política característica del PSOE y de un Gobierno desfondado y desorientado", concluyó.