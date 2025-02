Montero llama a la unidad del PSOE-A más divido en décadas y asume la desilusión de la militancia

“Este partido viene a ganar”. La ilusión con la que afronta esta nueva etapa la nueva secretaria general del PSOE, María Jesús Montero se hizo notar desde el minuto uno. “Que congreso más bonito, más verde, más blanco, más del andalucismo de izquierdas que este partido viene a impulsar en todos los rincones de nuestra tierra”. Tiene ya la meta entre ceja y ceja, quiere volver a San Telmo y quiere hacerlo con su partido unido. “Estamos preparados para gobernar y vamos a ganar las elecciones autonómicas. Vamos a conseguirlo, porque cuando estamos unidos somos imparables e imbatibles”, señaló desgañitándose la sevillana con un público entregado.

La diferencia entre ‘ellos’ y ‘nosotros’ va a ser clave para Montero, en este período que empieza hoy. Con su dedo acusador, señaló a los que quieren “enfangar” sus políticas de ‘avance’ social y económico, pero sobre todo, de ‘izquierdas’. “Hay mucha gente que no quiere ruido, que no quiere confrontación a quien no le representa ese victimismo permanente del Gobierno de Andalucía” apuntó la vicepresidenta.

Ese ‘ellos’, son los que enarbola la Junta, la de Juanma Moreno, la que según Montero ha convertido la “joya de la corona” como es la sanidad pública de Andalucía en uno de los servicios con peores índices de calidad y con las listas de espera “más largas” de España. Y así, como con la igualdad, la cultura, la educación, la comunidad LGTBI, la defensa del medio ambiente o como no, la política fiscal.

La ilusión por bandera

Sobre las 10.45, con casi una hora de retraso respecto a la hora prevista para dar comienzo al 15º Congreso Regional del PSOE, las banderas ondeaban, lo altavoces reproducían el himno del partido. María Jesús Montero se abría paso para ser consolidada como la nueva secretaria general del PSOE-A. Saludando con efusividad y fundiéndose en los besos y abrazos de la militancia, poco a poco llegaba al escenario. Al ritmo de una versión del poema de García Lorca, ‘La leyenda del tiempo’ y con su puño en alto, el público dio la bienvenida a su triunfante líder.

Acto seguido y siguiendo el lema del Congreso, “Andalucía por delante”, todos los asistentes entonaron el himno de la Comunidad Autónoma, antes de dar paso a los participantes. Montero, visiblemente emocionada, es consciente de que ha vuelto y tiene que dar fe de que es el momento de su tierra. Eso sí, todo el que le permita la vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la vicesecretaría general del PSOE a nivel nacional.

Los retos

Y tiene en frente una serie de objetivos que se antojan muy complicados. ¿Cómo intentará cumplirlos? Los primeros pasos para conocer la respuesta se dan este fin de semana en Armilla.

Para empezar, establecer la paz en las 7 de las 8 delegaciones provinciales del partido. La guerra civil de las primarias no es descartable y este Congreso quiere calmar las aguas para plantar en las provincias rebeldes listas únicas. A la entrada del Congreso la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, pedía “unidad e integración de verdad” para este nuevo período, a diferencia del anterior de Juan Espadas, vilipendiado por la propia Díaz. Pero eso será después, antes la incógnita que de momento no se ha despejado es cual será la ejecutiva que saldrá mañana al cierre del cónclave.

Será un equipo a conformar que tendrá que cumplir el requerimiento incontestable impuesto por Montero. Quien quiera integrar la Ejecutiva, tendrá que dedicarse en cuerpo y alma Andalucía. No habrá espacio para otro tipo de cargos institucionales. La titular de Hacienda no predica con el ejemplo e intenta con este planteamiento equilibrar ese desajuste que provoca la atención de sus otras responsabilidades, -ella ya ha dejado claro que no tiene intención de marcharse del Ministerio.

Por último, volver a la Junta de Andalucía, para lo que el tiempo juega en su contra. Las elecciones, como muy tarde serán en junio de 2026 y en este período, Montero debe recuperar la confianza. En este punto si está cumpliendo la sevillana.

El secretario general del PSOE de Granada y presidente del Congreso, José Entrena lamentaba que habían “perdido la alegría de la militancia” en los últimos años y eso está cambiando. “Este es el inicio de un nuevo camino que nos lleve a la victoria” indicaba en su intervención. Ahora toca trasladar esa emoción a la población andaluza y lo debe hacer con un partido muy debilitado frente a un PP-A más fuerte que nunca.

Zapatero contra la “internacional ultraderechista”

La presencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una de las más esperadas. En su caso, avanzó hacia los micrófonos del 15º Congreso Regional del PSOE al ritmo de “Defender la alegría” de Serrat a todo volumen. Lo hizo de la mano de María Jesús Montero.

Subió al escenario para cerrar la inauguración del cónclave y arengar a una militancia clave, a un partido que reparte nada menos que 61 diputados en el Congreso. La llave para que Sánchez se perpetúe en la Moncloa está aquí, el expresidente es consciente de ello.

Durante su turno, tuvo palabras para exigir al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que dejara de “insultar al presidente democrático de su país”, a quien avisó por el giro "pro Trump" de Vox, que le puede perjudicar al relacionarse aún más con ellos. Precisamente al presidente de los Estados Unidos le dedicó un rato, también a Milei, aquellos que según Zapatero, provocan la “polarización” y arrasan el orden internacional. A ‘ellos’, “los de la motosierra”, les pidió que lean a Federico García Lorca. Porque si.

Pero no solo lanzó avisos o ataques. Zapatero, figura denostada al comienzo de la etapa Sánchez y en los últimos años recuperada por el mismo, mandó un fuerte abrazo a otro que fue desterrado, a Manuel Chaves. “Hoy sabemos lo que sabíamos, que son dos personas muy decentes, muy honestas, y así lo reconocemos y lo proclamamos” señaló después de años fuera de actos públicos socialistas por el caso de los ERE fraudulento. A el y a José Griñán, también involucrado en el escándalo de corrupción, les mandó “reconocimiento, abrazos y besos”.

Recordar que fue condenado por un delito de prevaricación continuada a nueve años de inhabilitación. Una sentencia revocada por el Tribunal Constitucional el pasado verano y que les sirve de pretexto a los socialistas para recuperar a una de sus figuras andaluzas clave de las últimas décadas. La ovación de toda la Feria de Muestras de Armilla fue unánime. Llevaban esperando este momento mucho tiempo.

A las 16.15, Chaves intervendrá por primera vez tras su ‘auenscia’ por el proceso judicial.

Amplio respaldo para Montero

Manuel Chaves no ha sido el único expresidente de la Junta que ha conseguido reunir este sábado en Armilla. También está Susana Díaz o líderes anteriores como Carlos Sanjuan.

También hay tres ministros: El titular de Transportes, Óscar Puente; la de Universidades, Diana Morant y el de Justicia Félix Bolaños. Los sindicatos CCOO-A y UGT-A están presentes y respaldan a Montero. La quieren en San Telmo para 2026.

La secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López sostuvo durante su intervención que “necesitamos a la izquierda y a la gente progresista más unida que nunca”. Para López, ese momento es ahora porque “el centro se ha ido escorando a la derecha y aparecen los ultras”, utilizando de ejemplo el estruendoso nuevo mandato de Trump en la Casa Blanca como el síntoma de que “no tienen escrúpulo y vienen a por todas y no todo vale”.

Guillermo Fernandez Vara, expresidente de Extremadura caído en desgracia tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023 y recuperado por Sánchez para la ejecutiva como responsable de Política Autonómica, recordó la importancia de Andalucía para el resto de las ambiciones nacionales del PSOE. “Hay mucho en juego” remató.

Rafael Escuredo, presidente de honor del PSOE-A

“Desde mañana eres el presidente de honor del Partido Socialista de Andalucía, Rafael Escuredo”. Así culminó su internvención Montero, que homenajea de esta forma a quien fuera el primer presidente de la Junta de Andalucía. El anuncio del día en otro ejercicio por la reivindicación de autonomía andaluza, de ese andalucismo del que quiere hacer gala y que ahora se disputa con Juanma Moreno.