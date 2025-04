Más problemas para la pesca del atún rojo: la huelga de los inspectores pone en peligro la campaña

El pasado 4 de abril, el Ministerio de Agricultura y Pesca dio luz verde a la flota española para iniciar la campaña de pesca del atún rojo. Con la llegada de la primavera, estos peces surcan las aguas del Atlántico norte, cruzan el Estrecho de Gibraltar y se adentran en el Mediterráneo en busca de alimento. En Cádiz y parte de Málaga, estas fechas se viven con especial expectación por la riqueza que aporta esta especie, admirada desde la época de fenicios y romanos.

Miles de años después, los almadraberos siguen practicando esta técnica, que consiste en guiar a los atunes hacia un laberinto de redes submarinas hasta que quedan atrapados en el ‘bordonal’ —una especie de cuadrilátero—, rodeado de barcos que tiran de las cuerdas para capturar a los peces en la tradicional ‘levantá’.

Desde hace una semana, las principales empresas de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa ultiman los preparativos para la llegada de los atunes, prevista para la próxima semana. Sin embargo, la campaña no está exenta de polémicas. A los habituales problemas con el reparto de la cuota se suma ahora la huelga indefinida de los inspectores de pesca marítima en España, iniciada el pasado 3 de marzo. Su papel es fundamental, ya que son quienes deben validar legalmente las capturas, por lo que la ausencia amenaza con poner en jaque toda la campaña.

Los sindicatos ‘secuestran’ a los almadraberos

Comisiones Obreras (CCOO) y ELA son los sindicatos convocantes del paro, que exigen el reconocimiento de sus ‘horarios especiales’, argumentando que la labor que desempeñan requiere disponibilidad las 24 horas del día y los siete días de la semana. También reclaman el reconocimiento de su profesión como actividad de riesgo, lo que les permitiría acceder a una jubilación digna y condiciones laborales acordes a la peligrosidad de su trabajo.

Aunque se trata de solo 180 trabajadores en todo el país, el seguimiento masivo de la huelga ha provocado una gran preocupación en el sector pesquero.

No es la primera vez que protagonizan movilizaciones similares, en 2023 y 2024 ya realizaron paros de 24 horas y en otras ocasiones, afectando también a los almadraberos. Sin embargo, la propia CCOO es consciente del impacto que esta situación puede tener, especialmente por la cercanía de las fechas clave de la campaña, ya que el 100% de la representatividad en las cuatro almadraberas es de CCOO.

En un reciente comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía advertía: “El arte de pesca de la almadraba depende de la migración del atún rojo, que tiene unos días concretos de paso. El atún no espera, la campaña no espera y no tiene horarios. Dependemos de muchos factores externos como la entrada de los atunes, los temporales, el viento o las mareas”. Por ello, cualquier retraso en las negociaciones derivado de la huelga y de la falta de acción del Gobierno podría llevar a la cancelación de la campaña, ya que esta depende de una ventana de tiempo muy limitada.

Esta actividad genera empleo directo para unas 500 personas y otros 6.000 de forma indirecta en la provincia de Cádiz. Si ya la cuota es limitada, sin inspectores sería incluso complicado alcanzarla.

La Junta de Andalucía tiende la mano, pero el Ministerio no responde

“Hace más de una semana ofrecimos a la Dirección General de Pesca el apoyo de nuestros inspectores, pero aún no hemos recibido respuesta”, ha señalado José Manuel Martínez Malia, Director General de Pesca de la Junta de Andalucía, en declaraciones a Vozpópuli. Asegura que la preocupación en el sector es máxima ante el riesgo de perder la ventana de captura.

Martínez explica que el Ministerio le transmitió “calma y seguridad”, asegurando que garantizarían los servicios mínimos a pesar de la huelga. Sin embargo, en la práctica, la actividad se ha reducido a solo seis días a la semana debido a la falta de personal. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras ya ha recurrido esta decisión, alegando que los días efectivos de pesca ya son escasos por las frecuentes inclemencias del tiempo, especialmente el viento de levante.

A este escenario incierto se suma que este año, del 17 al 24 de noviembre, Sevilla acogerá la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo (ICCAT), el organismo encargado del control de esta especie y de establecer las cuotas de pesca. Martínez considera que este evento debería ser una oportunidad para “brillar” y demostrar que esta actividad es sostenible, generadora de empleo y parte de la identidad cultural andaluza.

Barbate pide una solución “urgente”

La campaña del atún rojo es especialmente crítica para las almadrabas del sur, como la de Barbate (Cádiz), cuyo alcalde, Miguel Molina, ha pedido al Gobierno una solución “urgente” para evitar la pérdida de empleos. En un municipio con uno de los índices de desempleo más altos del país —alrededor del 23% de una población de 22.725 habitantes—, la pesca del atún supone una esperanza económica clave.

“Las almadrabas no esperan, tienen sus fechas”, ha advertido Molina, quien ha anunciado reuniones con los alcaldes de Conil y Tarifa para ejercer presión conjunta sobre el Ejecutivo. “No se puede perder ni un minuto”, ha subrayado. Desde el consistorio se plantea incluso la presentación de una moción conjunta en los tres ayuntamientos para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una solución inmediata.

La normativa europea también complica a la flota del Mediterráneo

La huelga también está afectando gravemente a la flota del Mediterráneo. Coincide, además, con la entrada en vigor de una orden ministerial que obliga a aumentar el tamaño de las mallas de las redes —45 milímetros en la costa y 50 en aguas profundas—, una medida acordada con Bruselas para recuperar días de pesca.

Esta nueva normativa requiere una certificación oficial que solo pueden realizar los inspectores en huelga, lo que dificulta su cumplimiento y añade aún más tensión a un sector ya de por sí agobiado por las restricciones, los temporales y la incertidumbre.