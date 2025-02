La Junta de Andalucía ha invertido más de tres millones de euros en compras de obras para los museos andaluces

La Junta de Andalucía ha realizado una inversión significativa en el ámbito cultural, destinando más de 3 millones de euros desde 2019 a la adquisición de obras de arte para enriquecer las colecciones de diversos museos andaluces. Esta iniciativa ha beneficiado a instituciones como los museos de Jaén y Málaga, el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico y Etnológico de Córdoba, el Museo de Flamenco de Andalucía en Jerez, el Bellas Artes y el Arqueológico de Sevilla, y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha subrayado la importancia de estas adquisiciones para actualizar los discursos expositivos y mejorar la experiencia de los visitantes.

¿Apoyo insuficiente del Ministerio de Cultura?

Patricia del Pozo ha señalado que, a pesar de los esfuerzos de la Junta, el Ministerio de Cultura no ha colaborado de manera efectiva con los museos andaluces. Según Del Pozo, el Ministerio, que posee la titularidad de la mayoría de los museos en Andalucía, no ha realizado las inversiones necesarias ni ha adquirido nuevas piezas para estas instituciones. En los últimos dos años, el Ministerio ha llevado a cabo 450 compras de obras de arte por un valor de más de 28,5 millones de euros, sin que ninguna de ellas haya sido destinada a los centros museísticos andaluces. La consejera ha expresado su preocupación por la falta de obras adquiridas por el Ministerio que podrían haber enriquecido las colecciones de los museos en Andalucía.

Obras de artistas con una fuerte conexión con la región, como Zurbarán, Pedro de Campaña o Luisa Roldán, conocida como La Roldana, no han sido consideradas para su inclusión en estos museos. Del Pozo ha criticado que los quince museos de titularidad estatal y gestión autonómica en Andalucía no hayan recibido ninguna de las 450 obras adquiridas, lo que considera una injusticia para la comunidad. Del Pozo ha argumentado que esta falta de apoyo por parte del Ministerio de Cultura es una forma de castigo hacia Andalucía, mientras que otras comunidades autónomas reciben un trato preferente. Ha destacado que el Ministerio ha destinado 80 millones de euros a programación cultural en Barcelona y ha invertido 7,2 millones de euros en la compra de la Casa Gomis en El Prat de Llobregat para convertirla en un centro cultural. Estas decisiones demuestran, según la consejera, que el Ministerio tiene otras prioridades que no incluyen a Andalucía.

¿Discriminación hacia la cultura andaluza?

La consejera ha hecho un llamamiento a los grupos políticos del Parlamento andaluz para que se unan en la defensa de los intereses culturales de la región. Ha cuestionado si realmente apoyan la discriminación y marginación que, según ella, el gobierno de Pedro Sánchez impone a Andalucía y su cultura. Del Pozo ha instado a los políticos a defender los logros alcanzados con esfuerzo y escasa ayuda, en lugar de permitir que se empañen por la falta de apoyo estatal.

Este llamamiento a la acción busca fomentar un frente común en el Parlamento andaluz para exigir un trato más equitativo por parte del Ministerio de Cultura. La consejera ha enfatizado la importancia de que los representantes políticos trabajen juntos para garantizar que Andalucía reciba el reconocimiento y los recursos que merece en el ámbito cultural. Esta iniciativa es vista como un paso crucial para fortalecer la identidad cultural de la región y asegurar su desarrollo futuro.