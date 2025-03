La Junta elabora una guía para la atención sanitaria a las personas con Síndrome de Down

El Consejo de Gobierno ha presentado una nueva Guía para la Atención Sanitaria a las Personas con Síndrome de Down, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo. Este documento busca actualizar la evidencia científica, minimizar la variabilidad en la práctica clínica y establecer un modelo de atención en el sistema sanitario público de Andalucía. El objetivo es garantizar que las necesidades asistenciales de las personas con Síndrome de Down sean atendidas de manera adecuada. La guía proporciona pautas de actuación para profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, personalizando la atención según las necesidades individuales.

La formación y sensibilización de los profesionales sanitarios es clave para la implementación efectiva de este modelo de atención. La guía establece un sistema que asegura el criterio de equidad para las personas con Síndrome de Down en Andalucía. Los equipos de Atención Primaria serán los encargados de dar respuesta a las necesidades asistenciales, derivando a los especialistas cuando sea necesario. Este enfoque garantiza accesibilidad, coordinación y atención integral desde el nacimiento hasta la vida adulta. Uno de los aspectos destacados es la etapa del diagnóstico y la comunicación con los progenitores, donde se abordan las pruebas de cribado durante el embarazo.

¿Cómo se aborda la asistencia sanitaria en la guía?

Las pruebas de cribado son voluntarias, y el personal médico proporciona información precisa sobre los objetivos y riesgos, ofreciendo apoyo psicológico cuando sea necesario. Se respetan los principios éticos de humanidad y dignidad. El documento también aborda la asistencia sanitaria a las personas con Síndrome de Down, describiendo las comorbilidades más frecuentes y los protocolos de actuación recomendados. Además, se trata el deterioro cognitivo en adultos, explicando los factores de riesgo, sintomatología, fases de desarrollo y opciones de tratamiento. Este enfoque integral busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

La guía dedica un capítulo a los cuidados de enfermería, subrayando la importancia de planificar los cuidados en función de las necesidades específicas de cada persona. Se fomenta la formación y sensibilización del personal sanitario, garantizando una atención accesible y de calidad. Además, se promueve el empoderamiento de las personas con Síndrome de Down y de sus familias. La guía incluye anexos con información complementaria, como tablas de exploraciones por edad, parámetros de referencia, esquemas de patologías asociadas y datos de contacto de asociaciones, entre otros. Este enfoque busca ofrecer un recurso completo para los profesionales sanitarios.

El Síndrome de Down es un trastorno genético que ocurre de forma espontánea, sin una causa aparente que pueda prevenirse. Esta condición afecta al desarrollo del cerebro y del organismo, siendo la principal causa de discapacidad intelectual. Las personas con Síndrome de Down tienen un mayor riesgo de sufrir anomalías congénitas o metabólicas subyacentes, como problemas cardiológicos, enfermedad tiroidea, problemas respiratorios y de motilidad gastrointestinal, trastornos convulsivos y neurológicos, así como problemas de obesidad y diabetes. Este documento busca abordar estos desafíos de salud de manera integral.

En abril de 2021, se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down (Down Andalucía). El objetivo es mejorar la atención sanitaria de las personas con Síndrome de Down y sus familias en el sistema sanitario público de Andalucía. La guía es el resultado de la colaboración entre familiares del movimiento asociativo, profesionales de la Consejería de Salud y Consumo y del SAS, y expertos de diversas áreas médicas. Este esfuerzo conjunto busca proporcionar un modelo de atención más efectivo y centrado en las necesidades de estas personas.

La participación de profesionales de diversas especialidades ha sido fundamental en la elaboración de esta guía. Han colaborado expertos en pediatría, salud mental, medicina interna, enfermería y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Además, se han integrado las coordinaciones del Plan Integral de Salud Bucodental y del Plan Integral de Atención a las Personas con Alzheimer y otras demencias. Este enfoque multidisciplinario asegura que la guía sea un recurso valioso para los profesionales sanitarios, proporcionando pautas claras y actualizadas para la atención de las personas con Síndrome de Down en Andalucía.