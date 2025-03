La Iglesia de El Palmar revive en internet: de Sevilla al ciberespacio

Terceiro dia da Semana Santa Palmariana. (Lembrando que a Semana Santa Palmariana começa no dia 20 de março e termina em 27 de março, sem importar o dia da semana.) É permitido assistir gratuitamente às Solenes procissões de 20 a 26 de março, às 21h00. É necessário chegar cedo e estar vestido de acordo com as normas de vestir da Igreja Palmariana. Santa Sede Palmariana – El Palmar de Troya – Sevilha – Espanha #IgrejaPalmariana #ElPalmarDeTroya #Tradição #TradicaoCatolica #JesusCristo #IgrejaCatólica #NossaSenhora #Catolico #SãoJosé #papapedroiii #santamisa #cristiano #vicariodecristo #jesucristo #iglesiacatólica #semanasanta #SemanaSanta2024