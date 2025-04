Montero utiliza Hacienda para ganarse a los Ayuntamientos con una negociación de la deuda

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a hacer uno de esos anuncios que buscan copar titulares, especialmente en Andalucía. Previa a su candidatura para ser secretaria general del PSOE-A, Montero ya estaba moviendo ficha en la comunidad para que su paso por la política autonómica no fuera algo menor.



El 2 de enero, el PSOE recuperó la Alcaldía de Jaén a manos del alcalde Julio Millán, al impulsar una moción de censura pactada con el grupo provincial Jaén Merece Más. El desalojado fue el exalcalde del PP, Agustín González y el promotor, el ministerio de Hacienda.



María Jesús Montero fue clave para que saliera adelante y el Ayuntamiento volviese a manos de los socialistas. Sin embargo, si querían obtener los votos claves para hacer realidad este cambio de gobierno, había que comprometerse a reducir la deuda local de 612 millones de euros, la segunda más alta de España.



El 10 de febrero, aún sin tener competencias en el asunto, Montero se presentó en la playa de Carboneras (Almería) para anunciar la nueva estrategia de choque con la Junta de Andalucía: La expropiación del hotel del Algarrobico. El 40% del enorme edificio ilegal, erigido en mitad de un entorno protegido pasaría a ser de utilidad pública para su derribo tras más de 20 años de litigios alrededor de esta mole urbanística.



El Gobierno de Moreno sostiene que la fórmula más rápida es esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia de obras que fue concedida a la promotora ‘Azata del sol’ en el año 2003, tal como han recogido desde entonces numerosas sentencias pero que hasta el momento, el consistorio no la ha cumplido. Precisamente Montero ya ha asegurado que derribarán el hotel este año “con o sin la Junta”.



Tan solo dos semanas más tarde, el 24 de febrero, Montero dio el golpe definitivo sobre la mesa al anunciar la gran ‘quita’ de deuda para las Comunidades Autónomas. 83.252 millones de euros condonados entre todas las regiones, de las que casualmente Andalucía se llevaba la ‘mejor parte del pastel’, con 18.791 millones de euros perdonados que asumiría el Gobierno.



Según el Ministerio, esto “permitiría que Andalucía recuperase su autonomía financiera de hace 15 años”. No obstante, la Junta ya ha cerrado la puerta definitivamente a más conversaciones sobre este asunto hasta que no se aborde la renovación del sistema de financiación autonómico, por el que denuncian que pierden 1.522 millones de euros al año.



Ahora, Montero vuelve a la carga y ayer dio a conocer que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano principal de decisión en materia económica del Gobierno, aprobará la semana que viene un plan de "alivio" para ayuntamientos en situación de "riesgo financiero". A ellos, les ampliará el periodo de amortización de los préstamos vigentes del Fondo de Financiación a Entidades Locales y que casualmente beneficiará a 36 ayuntamientos andaluces

“Flexibilización de la deuda”

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Correo de Andalucía, Montero detalló que este periodo de amortización se ampliará "10 años con carácter general" y alcanzará los 20 años para aquellos municipios con un tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) superior al 0,8%.

La titular de Hacienda señalaba que, "como en el caso de la condonación" de la deuda a las comunidades autónomas, con esta medida "se trata de reconocer a aquellos gobiernos que exigen un esfuerzo adicional a sus ciudadanos para sanear sus cuentas públicas".

Montero ha adelantado que podrán adscribirse a esta medida 36 ayuntamientos andaluces, "el 43% del total de municipios beneficiarios” (85 consistorios) y que podrán amortizar 2.651 millones euros", el 63% del total”, es decir, 4.223 millones de euros.

Los municipios son Cortegana, La Nava, Nerva y Valverde del Camino en Huelva. Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chipiona, Espera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Real en Cádiz. Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe y Morón de la Frontera en Sevilla.

Alhabia, Cuevas del Almanzora, El Ejido, Macael y Turre en Almería. Albuñol,

Guadahortuna, Maracena, Rubite y Villa de Otura en Granada. Campillo de Arenas, Jaén, Jamilena, Marmolejo, Orcera, La Puerta de Segura y Torres de Albánchez en Jaén. Guaro y Manilva en Málaga.

El caso de Jaén

De los 612 millones de euros de deuda que tiene el Ayuntamiento de Jaén, 538 millones de euros provienen de los préstamos ICO concedidos por el Gobierno de España. A esta cantidad se añaden 25,9 millones de euros con los bancos y otras entidades financieras, así como 26,2 de acreedores.



Según los datos de la AIReF, presenta una deuda financiera de ingresos corrientes que alcanza el 435%, un periodo medio de pago a proveedores que supera los 600 días y el remanente de tesorería sobre ingresos corrientes (liquidez sostenible) es de -44%.



Con el anuncio de la ministra de Hacienda, el pacto suscrito para que el PSOE retomara la Alcaldía de Jaén adquiere forma y repite la misma fórmula que con la condonación de la deuda pactada con ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023: ‘Quita’ para Cataluña y para todos, así "todos contentos con la medida.

El caso de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez presenta una deuda financiera de 916,5 millones de euros, de la que el 97,5% es con el Estado. Eso sí, de los nueve prestamos que tiene por devolver, cinco están refinanciados y con el plazo de amortización ampliado hasta 2050. Mientras, hay cuatro operaciones, todas ellas suscritas entre 2023 y 2024, que tendrá que devolver entre 2033 y 2036, por lo que, teniendo en cuenta lo apuntado por Montero, cabría la posibilidad de ampliarse la amortización por otros 10 años.



Presenta una deuda financiera de ingresos corrientes que alcanza el 416%, un periodo medio de pago a proveedores que supera los 57 días y el remanente de tesorería sobre ingresos corrientes es de -8%.



La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), apuntó como "positivo" el anuncio, aunque advirtió de que habrá que "estudiar la letra pequeña" de esta medida porque "Hacienda no da nada gratis".



"Hacienda dará por un lado y quitará o pedirá un esfuerzo por otro", ha comentado a los medios la alcaldesa de Jerez, uno de los municipios españoles que está "intervenido" por el Ministerio". "Lo que no podemos es crear una carga o un peaje adicional sobre las espaldas de los ciudadanos" advirtió la edil, conocedora de este tipo de medidas impulsadas por Montero.

El caso de Algeciras

El gobierno local que preside el popular José Ignacio Landaluce, presenta una deuda financiera de ingresos corrientes que alcanza el 209%, un periodo medio de pago a proveedores que supera los 56 días y el remanente de tesorería sobre ingresos corrientes es de 7%.



El ayuntamiento, según la Airef, tardaría en recuperar una situación financiera sostenible de 40 a 100 años. Sin embargo, en un comunicado al que ha tenido acceso el diario VOZPÓPULI, señalan que "están preparados para afrontar la deuda" pues creen que desde la llegada al poder de Landaluce, "han hecho las cosas bien". Eso sí aseguran que "escucharemos la propuesta de Hacienda"

Por ello, explicaba la edil “el próximo martes nos reuniremos en Madrid con motivo de la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde Algeciras está presente, y valoraremos detenidamente esta propuesta”.

Desde el Ayuntamiento destacan que "se ha pagado casi 80 millones de euros de deuda, y hemos logrado cerrar el año 2024 con un remanente de tesorería positivo de casi 29 millones de euros y un superávit de 39 millones (frente a los 122 millones de euros de deuda a proveedores que había en 2011, o los 105 millones de euros en negativo de remanente cuando el actual equipo entró a gobernar”.