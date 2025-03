La agroindustria andaluza aglutina más de 6.000 empresas y emplea a casi 62.000 personas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, destacó recientemente la relevancia del sector agroindustrial en la región, un motor clave para la economía andaluza, que agrupa a más de 6.080 empresas, genera más de 22.140 millones de euros anuales y emplea a más de 61.900 personas. Durante su intervención en el agroforo titulado 'Innovación en la agricultura para ganar en competitividad', organizado por el Grupo Joly y el Banco Santander, el consejero subrayó el liderazgo de Andalucía en el ámbito de las exportaciones agroalimentarias, sector en el que la región concentra el 21,7% de las ventas nacionales.

A pesar del contexto internacional desafiante y los aranceles impuestos por la administración estadounidense, Fernández-Pacheco destacó que el mercado de Estados Unidos se ha consolidado como el quinto destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, siendo el principal mercado fuera de la Unión Europea. De hecho, las exportaciones a este país han crecido un 40%, lo que evidencia la competitividad y la calidad de los productos andaluces. Asimismo, el consejero subrayó el compromiso de Andalucía con la seguridad alimentaria, destacando que la comunidad no solo abastece a Europa con alimentos frescos, sanos y sostenibles, sino que también trabaja para proponer una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se adapte mejor a las necesidades y realidades del sector agrario andaluz.

En su intervención, Fernández-Pacheco recordó que el sector agroindustrial representa el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, y es clave para el crecimiento económico tanto de la región como del país. En este sentido, aseguró que la modernización, la innovación y la digitalización del sector agrario son esenciales para seguir avanzando, haciendo hincapié en la necesidad de incorporar a los jóvenes al mundo rural para asegurar la sostenibilidad del sector. En este contexto, mencionó las ayudas de 130 millones de euros que el Gobierno andaluz ha lanzado para el relevo generacional, con 2.910 solicitudes recibidas hasta la fecha.

Fernández-Pacheco también destacó la importancia del agua para el desarrollo del sector agroalimentario y la agroindustria en Andalucía. "Sin agua no tenemos agricultura, no tenemos ganadería, y por lo tanto, no tenemos agroindustria", afirmó, subrayando la necesidad urgente de contar con más recursos hídricos. En este sentido, señaló que el Gobierno andaluz está planificando y ejecutando importantes obras hidráulicas para garantizar el suministro de agua en todas las provincias de la región. En 2025, se prevé una inversión de cerca de 576 millones de euros en proyectos de depuración, regeneración de aguas, mejora de la infraestructura hidráulica y digitalización de los sistemas de gestión del agua. Entre estos proyectos, se incluye una importante inversión en el uso de agua regenerada en el campo, destacando los tratamientos terciarios en depuradoras como la de El Toyo en Almería, la de Algeciras y La Línea en Cádiz, y la segunda fase de la EDAR de Guadalhorce en Málaga, con inversiones de 4 millones, 6,6 millones y 19,8 millones de euros, respectivamente.

Por último, Fernández-Pacheco subrayó la importancia de la colaboración público-privada para seguir avanzando en el desarrollo de infraestructuras hídricas en la región. Destacó que, si bien algunas de estas infraestructuras, como desaladoras o grandes canalizaciones, dependen del Gobierno de España, es fundamental fomentar alianzas con el sector privado para asegurar el éxito de estos proyectos. El objetivo final, según el consejero, es garantizar que haya suficiente agua para satisfacer las necesidades del sector agroindustrial andaluz y seguir consolidando a la región como líder en producción agroalimentaria.

