Un juzgado de Barcelona autoriza la publicación del libro sobre José Bretón

Un juez de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Menores de Barcelona para paralizar la publicación del libro 'El odio' sobre el crimen de José Breton, condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011, por lo que autoriza a la editorial Anagrama su difusión, según el auto al que ha tenido acceso el diario Vozpópuli.

La representación de Ruth Ortiz, la madre de los hijos, envió un burofax a la editorial Anagrama con un escrito en el que advierte de la ilegalidad de la publicación de este libro, previsto para su publicación el 26 de marzo, tras la advertencia de la Fiscalía de Córdoba, adelantaron la 'Cadena Ser' y el diario 'El País'. Además, libra un oficio a la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde se encuentra el domicilio de la editorial, "con toda la documentación con el fin de que pueda abrir diligencias".



Acorde a lo que dictado por el juez, "los documentos aportados a los que se ha hecho referencia son insuficientes para poder valorar la presencia de la apariencia de buen derecho". No solo eso, sino que "no son adecuados" para evitar una vulneración "ilegítima en el honor, la intimidad y la propia imagen causada por el libro". Con todo, remata añadiéndo que "es absolutamente imposble poder hacer un juicio provisional e indiciario favorable a la estimación de la tutela que se recabaría en el juicio principal".



El magistrado considera ante tal solicitud y con la poca información disponible, no se puede analizar en que medida el libro puede "conculcar los derechos" de los menores ni de Ruth Ortiz, así como tampoco "existe ninguna otra medida cautelar alternativa menos restrictiva". Todo ello no ignora "las circunstancias que rodean el incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas".

Auxilio y amparo

Este libro buscaba abordar “el mal” a través de una reconstrucción de los hechos previos y posteriores al crimen, así como explicar la relación entre el escritor y el asesino, con quien el autor intercambió cartas e incluso llegó a entrevistarse cara a cara en la prisión donde permanece recluido.



'El odio' recoge por primera vez la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba), suceso por el que cumple una condena de 40 años en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).



El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a Fiscalía de "solicitud de ayuda, auxilio y amparo" firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

La madre de Ruth y José denunció que tuvo conocimiento de los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando "un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos", según su abogada. "Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles", recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.



El pasado 20 de marzo, remitió una carta a los medios en la que declaraba que "no podemos, de ninguna forma, dar voz a los asesinos". Hoy, el juez permite la publicación del libro el próximo miércoles, ante lo que Ruth Ortiz ya aseguró que emprendería acciones legales si esto ocurría.