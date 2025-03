La Junta de Andalucía saca músculo tras haber reducido casi un 50% las listas de espera fuera de plazo

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha compartido los avances del Plan de Garantía Sanitaria, aprobado hace justo un año. La situación de la sanidad pública andaluza en aquel entonces era crítica y, todavía hoy, sigue siendo objeto de críticas por parte de los sindicatos. Esta es una de las áreas en las que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiere “ponerse las pilas”, para llegar a las elecciones de 2026 con los deberes hechos y demostrar que, al menos, están intentandolo. Hoy se han conocido los avances alcanzados hasta el momento.

Tras la intervención de la portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, Hernández tomó la palabra y expuso un aluvión de datos, destacando principalmente la reducción del 47,59% en las listas de espera fuera de plazo. Esto significa que, en la actualidad, el número de pacientes en esta situación ha bajado a menos del 25%, pasando de 53.000 a menos de 30.000.

Si bien la cifra sigue siendo elevada, también refleja un esfuerzo por reducir los tiempos de espera. Actualmente, el total de personas en listas de espera asciende a 124.127, de las cuales 27.784 han sobrepasado el tiempo de espera garantizado.

Aumento de intervenciones quirúrgicas

Otro de los puntos abordados por la titular de Salud fue el de las intervenciones quirúrgicas. En 2024 se realizaron 404.485 operaciones, tanto de procesos garantizados como no garantizados, lo que supone un 11,1% más que el año anterior. En 2025, esa tendencia continúa: entre enero y febrero se han practicado 49.407 intervenciones, un 2% más que en el mismo período de 2024.

En términos de actividad quirúrgica diaria, desde el 1 de enero de 2025, los hospitales públicos andaluces han realizado una media de 1.233 operaciones diarias. Hernández destacó el papel de los hospitales públicos, señalando que el 85% de las intervenciones se han llevado a cabo en centros del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el 15% se realizaron mediante acuerdos con clínicas privadas.

Además, los tiempos medios de espera para una intervención se han reducido en 30 días, pasando de 150 en diciembre de 2023 a los 120 de febrero de 2025.

Incremento de consultas externas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha registrado un aumento en el número de consultas externas atendidas en el ámbito hospitalario. En 2024 se realizaron 15.298.577 consultas, lo que representa un incremento del 2,54% respecto a 2023, cuando se atendieron 14.919.606. Esto implica que, diariamente, los centros sanitarios públicos de Andalucía gestionan 41.914 consultas.

No obstante, uno de los desafíos sigue siendo el elevado índice de absentismo, ya que el 20% de los pacientes citados no acuden a su consulta programada. A pesar de ello, la Junta de Andalucía ha descartado implementar medidas punitivas para reducir esta cifra.

Mejoras en la gestión de citas

Una de las últimas grandes novedades de los últimos meses ha sido el nuevo sistema de gestión de citas en 72 horas. Se implementó en toda Andalucía el 28 de febrero de 2025, ha atendido 171.531 solicitudes. Según la consejera, cerca del 99% de ellas se resolvieron en menos de 72 horas, de las que el 64,65% correspondió a consultas telefónicas, el 35,19% solicitó atención presenciales y el 0,15% a otras gestiones.

Los sindicatos mantienen su presión sobre la Junta

A pesar de los datos compartidos, los sindicatos no ven que estos cambios no se reflejen en su día a día y, por el momento, no tienen intención de bajar la presión sobre la Junta de Andalucía. Las organizaciones UGT, CCOO, CSIF y SATSE mantienen convocada una gran movilización el próximo 5 de abril para visibilizar la situación límite de la sanidad pública andaluza.

Denuncian un “deterioro continuo” del sistema debido a las largas listas de espera, rechazan al plan de gestión de citas en 72 horas mediante médicos de otras provincias y reivindican mejoras en las condiciones laborales de una plantilla insuficiente. Además, reclaman el incumplimiento de acuerdos previos, el aumento de agresiones al personal sanitario y presuntas irregularidades en contrataciones, entre otras problemáticas.