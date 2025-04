La Junta lleva al Constitucional el decreto de menores inmigrantes: "Invade competencias andaluzas"

La Junta de Andalucía recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores inmigrantes establecido por el Gobierno de España y acordado con Junts. El pacto formaba parte de la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña, en el que la formación independentista “se salió con la suya” y consiguió que la Comunidad Autónoma solo tenga que acoger a 26 menores inmigrantes.



El Consejo de Gobierno llevaba en su orden del día “instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar las actuaciones necesarias para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”.



Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, avisó de que "revienta el sistema" de tutela y que "no garantiza una acogida humanitaria". La justificación que trasladan desde el Ejecutivo también está centrada en la ausencia de un fondo 'competente' para la tarea en el decreto. Situación que se añade a la falta de una renovación del sistema de financiación autonómica por el que Andalucía pierde 1.500 millones de euros al año.



No obstante, España no ha explicado los puntos concretos en los que el decreto invade competencias, ni tampoco ha detallado la cantidad exacta de fondos económicos que deberían recibir para poder asumir la tutela de los menores inmigrantes. "Es el pistoletazo de salida y ahora comienzan los trámites" afirmó la consejera.



El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, declaró esta mañana que este recurso es una herramienta para “defender” la “independencia” de Andalucía y la “igualdad de trato” entre las comunidades autónomas. Este se centra en los criterios de distribución, ya que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía y Madrid tienen menos plazas para menores inmigrantes de las que deberían según su peso poblacional.



Los criterios que se siguieron en un principio para el reparto fueron los siguientes: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensión estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).



Según la última actualización de la Junta de Andalucía, la región atendió a 2.615 menores inmigrantes el año pasado, para quienes cuenta con 6.092 plazas (2.968 en acogimiento residencial y 3.124 en acogimiento familiar), que presentan una ocupación efectiva del sistema de protección del 96,3%. A pesar de ello, el decreto también recoge una de las peticiones de la administración para aplicar el sistema de emergencia en cualquier región que declare la “saturación” del sistema, algo que hasta el momento solo estaba permitido a Canarias, Ceuta y Melilla.



Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo central, la Junta tendrá que aumentar notablemente la red de acogida para la parte que le corresponde de los más de 4.400 menores trasladados desde Canarias y Ceuta. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 2.442 menores, donde denuncian que superan el límite hasta el 132%. De hecho, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que también recurrirán la decisión, al igual que Aragón



La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, tildó de “subasta de niños” el reparto confeccionado por el Gobierno, que “trata los menores como mercancía para complacer a un prófugo de la justicia que impone su política en el país”. Aun así, se mostró dispuesta a acoger a los niños que sean trasladados.



Por otro lado, insisten en que el Gobierno no quiere “saber absolutamente nada” de los 605 menores migrantes no acompañados que han sido introducidos en Andalucía “por la puerta de atrás, bajo la apariencia de adultos”.

La oposición “se avergüenza”

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado la presentación del recurso: “Nos da vergüenza la utilización que hace el Partido Popular de los niños que llegan a este país sin padres, solos”.

Márquez ha calificado de “indecente” este proceder y ha insistido en la ‘vergüenza’ que supone, “cuando además los datos indican que el Gobierno ha transferido 50 millones de euros a esta comunidad autónoma precisamente para atender a los menores y darles la dignidad que merecen cuando llegan a un país que no es el suyo, solos, sin nadie”.

Desde Por Andalucía, la portavoz Inma Nieto considera que la Junta debería colaborar en la elaboración de un acuerdo estable, ya que “es una región receptora de inmigrantes”. Según Nieto, este recurso supone “poner la Junta al servicio de los intereses del Partido Popular” y no de los niños, “que deberían ser la prioridad”. Por ello, no comparten esta decisión, calificándola de “disparatada”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lo lleva un paso más allá y señala que le produce “bochorno” ver cómo la Junta “juega” con niños sin sus familias.

Vox, en contra del 'efecto llamada'

Vox considera que el “mejor recurso” contra el reparto de menores migrantes no acompañados no es acudir al Tribunal Constitucional, aunque también defienden que sería más efectivo “prohibir que entren de manera ilegal” en España. Así lo señalaba el portavoz Rodrigo Alonso, quien asume que sería más eficaz no decirles que “tienen prioridad en el acceso a las ayudas ni en el acceso a las viviendas, tal como establece la Ley de Infancia”.

Toni Martín, desde el PP-A , señaló que el decreto es “absolutamente injusto”, destacando que “por cada 40 menores que llegan a Andalucía, solo 1 lo hace a Cataluña”.

Cuarto recurso al TC

Con este nuevo recurso, el Gobierno de Juanma Moreno se une a la estrategia del PP de dirigirse al Tribunal Constitucional para ‘combatir’ y ‘trastocar’ los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya lo hicieron todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP con el Impuesto de las Grandes Fortunas, en el que el Tribunal Supremo desestimó todas las demandas y validó la propuesta del Ministerio de Hacienda.

También ocurrió con la Ley de Vivienda, aunque en este caso el TC avaló la mayor parte de la norma, salvo los artículos que contemplan el concepto de vivienda protegida, el parque público de viviendas o la información que deben aportar los grandes tenedores. El motivo es que la regulación en estos artículos es tan exhaustiva que no deja resquicio alguno para la legislación autonómica, que es la competente en la materia.

La última ocasión en la que la Junta recurrió al TC fue con la Ley de Amnistía, que por el momento sigue en trámites.