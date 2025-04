La Junta asumirá el coste del transporte gratuito para menores de 14 años tras la amenaza de Puente

A la Junta de Andalucía no le tiembla el pulso si tiene que entrar al ruedo. Ejemplo de ello son los múltiples frentes abiertos que mantiene con el Gobierno de España, ya sea en materia de financiación, en el reparto de menores inmigrantes, la ley de amnistía o, en última instancia, el enfrentamiento abierto con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En unas declaraciones realizadas durante un desayuno informativo, la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, evitó mencionar de forma explícita que la financiación del transporte público gratuito para menores de 14 años corre al 100% a cargo del Ejecutivo central. Esta omisión fue utilizada por el titular del ministerio para amenazar con la retirada de las ayudas si no se producía una rectificación expresa.

Finalmente, la advertencia se materializó y, por el momento, la Junta no recibirá los fondos del Gobierno. Ante esta situación, la administración andaluza ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender “la dignidad de los andaluces”. Además, el presidente Juanma Moreno ha decidido mover ficha y ha asegurado que, si se mantiene la retirada de los fondos, será la Junta quien asuma íntegramente la parte que le correspondería al Ejecutivo central. “Si no ponen el dinero, la Junta de Andalucía se hará cargo de la situación para no deberle nada a este Gobierno, que es un tanto chulesco”, declaró Moreno.

Lo anunció durante el comité ejecutivo autonómico del Partido Popular regional, y esta mañana lo reafirmó en un foro organizado por el diario El Mundo. En esta segunda intervención, Moreno utilizó un lenguaje aún más directo para referirse a Óscar Puente, tras el cruce de mensajes que se produjo en redes sociales entre distintos consejeros de la Junta y el propio ministro.

“Cuando empezaba a tener interés por la política, veía a los políticos con una actitud decente y correcta. La que tiene Puente no es propia de un ministro, muestra una pataleta infantil simplemente porque la consejera no especificó que en las ayudas al transporte participa el Gobierno”, explicó Moreno, que lo acusó de tener un comportamiento “vanidoso y frívolo”.

A golpe de tweet

“La dignidad de nueve millones de personas no hay ministro que la pueda pisotear”, apuntó el presidente de la Junta en su intervención en el foro de su partido, posteriormente difundida a través de Twitter.



Acto seguido, Óscar Puente respondía en la misma red social llamando a Moreno “cuentista”, “incompetente” y “desleal”. Ante los insultos, los consejeros andaluces salieron en defensa de su presidente y sus palabras, y no dudaron en cargar contra el ministro de Transportes.



¡Cuentista!. Cumple con la Ley y deja de meter la dignidad de los andaluces en juego. La dignidad de los Andaluces está por encima de tu incompetencia y tu deslealtad. https://t.co/fVZYjiHp86 — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 21, 2025

“Ser parte de un Gobierno descompuesto y con la sombra de la corrupción dentro no debe ser nada fácil. No pague su decepción y su frustración con #Andalucía y los andaluces”, declaró la consejera de Fomento, Rocío Díaz.



Le siguió el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, aún más contundente, quien calificó a Puente de “barriobajero” y “político navajero”.



Todo bien en Gipuzkoa

El Gobierno del País Vasco, que codirigen el PSOE y el PNV, anunció el pasado 8 de abril la misma medida que la Junta andaluza. De hecho, en la página web del Ejecutivo foral apenas se menciona al Gobierno de España, y solo lo hace para referirse a la bonificación estatal del 40 %, especificando que “su coste será sufragado en un 20 % por el Gobierno central y el 20 % restante por las administraciones locales competentes”.

La encargada de comunicarlo fue la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, quien además publicó un vídeo en redes sociales en el que no se hace ninguna referencia a la participación del Estado. Aquí, se estaría incumpliendo el mismo artículo que Puente acusa a la Junta de vulnerar.



La acusación contra la Junta de Andalucía se basa en el artículo 14 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que establece como obligación de las administraciones beneficiarias de las ayudas, que todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deben incluir de forma expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. No obstante, en este caso no se aplica.

Ya hay precedentes

No es la primera vez que Óscar Puente y el PP andaluz chocan frontalmente. Un ejemplo claro es la tensa relación entre el ministro de Transportes y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Puente ha calificado al regidor sevillano de “mentiroso” e “impresentable” en varias ocasiones a través de redes sociales, mientras que Sanz lo acusa de “castigar a la ciudad de Sevilla”, que arrastra un grave déficit en materia de movilidad.

El último episodio lo protagonizaron el pasado 13 de marzo, cuando Sanz acudió personalmente a la sede del Ministerio para entregar una carta escrita en catalán en la que reclamaba mejoras en la infraestructura de la ciudad. Su gesto fue un acto simbólico para denunciar que, en su opinión, el Gobierno de España solo atiende las demandas de determinados territorios. “A ver si así tenemos más suerte”, ironizó.