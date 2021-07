El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves "encarecidamente" al Gobierno central, así como a la Unión Europea, el envío de más dosis de vacunas a la comunidad autónoma "en un momento en el que tenemos que intensificar" la vacunación, al estar actualmente dirigida a los veinteañeros.

A preguntas de los periodistas, poco antes de la sesión de control en el Parlamento andaluz, el gobernante del PP ha lamentado disponer "del cincuenta por ciento de vacunas menos" de las que venía teniendo Andalucía hasta ahora.

Se trata de dosis a emplear para "personas potencialmente infectadoras y que se infectan", en alusión a la citada población joven sobre la que se acaba de iniciar la campaña en Andalucía, "por eso, en este momento, necesitamos llegar a la máxima población posible, especialmente juvenil, que es la que está generando esta quinta ola", ha precisado.

Mensaje de "tranquilidad" para Marbella, Conil y Tarifa

Por otro lado, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad y serenidad" a municipios costeros turísticos como Marbella, Tarifa y Conil porque, según ha dicho, "estamos tomando medidas importantes que son muy equilibradas y muy ponderadas. Sostiene que "se mide muchísimo" no sólo el factor de incidencia, por cada cien mil habitantes, sino también el de hospitalizaciones, UCI etc.

En el caso concreto de Marbella, Moreno Bonilla se ha mostrado preocupado ante el hecho de que "se han tenido que llevar ya a enfermos al Hospital Regional Carlos Haya, así como al Clínico", también de Málaga, algo que le parece "un mal síntoma".

En cualquier caso, el gobernante autonómico ha hecho un llamamiento a "ser prudentes" porque las medidas adoptadas por la Junta "no dañan a la economía ni al turismo, no se cierra ningún establecimiento, simplemente se restringe". Y en el caso de un "hipotético toque de queda, siempre que las autoridades judiciales así lo solicitaran se cierra justamente donde se clausura el ocio nocturno reglado hasta las siete de la mañana".

Tales medidas, ha insistido Moreno, "no dañan al sector turístico, porque lo que dañaba era cuando se cerraba una provincia, o la comunidad autónoma y la gente no podía entrar ni salir, caso que no va a suceder en ningún caso.

Por último, poco antes de entrar al Parlamento para someterse a la sesión de control, Moreno Bonilla ha dejado claro que están teniendo "también en cuenta" los criterios de población flotante que alegaba este miércoles la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entre otros alcaldes como el de Conil. Concretamente, la regidora marbellí del PP aseguró que el municipio que ella preside "triplica actualmente su población censada", en alusión a los más de 140.000 habitantes empadronados.

Ante la decisión que se debería conocer este jueves sobre el posible toque de queda de 2 a 7 de la madrugada en los citados municipios, fuentes cercanas a la Consejería de Salud de la Junta, consultadas por Vozpópuli, descartan que se pueda llevar a cabo tal medida porque, según avanzan, ninguno de los municipios sujetos a la posible drástica decisión supera hoy los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. De hecho, sólo Villanueva de Córdoba los supera.