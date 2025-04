Habily, la start-up sevillana que facilita a los jóvenes la compra de su primera vivienda

Hasta Ethan Hunt lo tendría difícil para encontrar una vivienda a buen precio en capitales de provincia como Sevilla, Málaga o Cádiz. De hecho, la casi imposibilidad de encontrar un hogar que reúna las condiciones ideales llevó, el pasado 5 de abril, a más de 40.000 personas en Andalucía a manifestarse por la crisis del sector.

Son muchos los motivos que nos han llevado a esta situación: no hay pisos disponibles, los alquileres están por las nubes y los sueldos precarios no alcanzan para cubrirlos. Además, el auge del turismo motiva a muchos propietarios a convertir sus viviendas en alojamientos vacacionales. Tampoco ayuda la escasa seguridad jurídica de la nueva Ley de Vivienda ni que la Junta impulse Viviendas de Protección Oficial por 350.000 euros. Siguen existiendo desahucios, los fondos de inversión compran bloques enteros y la compra de un hogar está al alcance de muy pocos.

Este es el caldo de cultivo perfecto para el hartazgo general, especialmente entre los jóvenes, que ven cómo sus posibilidades de acceder a una vivienda se alejan cada vez más. Solo en 2024, los precios de venta subieron un 8,4 %, el doble que en 2023.

Pues una joven sevillana ha decidido actuar y ha creado una plataforma para asesorar a quienes se atrevan a emprender la aventura de comprar su primera casa.

Ana Vázquez es la CEO de Habily, una plataforma diseñada para democratizar el acceso al mercado inmobiliario, enfocándose especialmente en los compradores primerizos. Licenciada en Derecho, en 2018 se trasladó a Ámsterdam para trabajar como captadora de start-ups para The Next Web. Sin embargo, su deseo de emprender la llevó de vuelta a su tierra, todavía sin tener claro el propósito de su proyecto.

La chispa surgió mientras buscaba, junto a su pareja, su primera vivienda. Tras meses de búsqueda y un sinfín de obstáculos, nació Habily, en marzo de 2024.

Utiliza tecnología avanzada —incluyendo inteligencia artificial y análisis de datos— para ofrecer evaluaciones personalizadas de la capacidad financiera del usuario, recomendaciones de viviendas según sus necesidades y presupuesto, y guías detalladas para acompañarlo en todo el proceso de compra.

Su objetivo: simplificar y hacer accesible un proceso tradicionalmente reservado para inversores o compradores con grandes recursos.

Entrevista con Ana Vázquez, CEO de Habily

P. ¿Cómo nació la idea de crear Habily y qué te motivó personalmente a lanzarte a este proyecto?



R. Cuando teletrabajaba en Sevilla, me gastaba muchísimo dinero en alquileres, sobre todo porque, por cuestiones laborales, la mayoría eran de corta temporada. Llegué a pagar 1.000 euros al mes. Tras pensarlo mucho, decidí que lo más sensato y rentable era comprar una casa.

Estuve un año buscando en Idealista con mi pareja —que no estaba muy convencido— y fue un proceso muy largo y frustrante. No estamos acostumbrados a trámites tan lentos y anticuados. Entonces me di cuenta de que ese era el problema que quería resolver, y así nació Habily.

Yo puse las ganas y la juventud, y mi socio aportó más de 20 años de experiencia en el sector.

P. ¿Cuáles son las soluciones que ofrece Habily para afrontar estos retos?



R. Detectamos que hay muchas herramientas y sistemas de análisis de datos en el mercado, pero ninguno está pensado para el comprador primerizo, que suele estar totalmente perdido. No hay educación sobre este tema, ni guías claras.

Los jóvenes, cuando intentan adentrarse en el mercado, se abruman. Piensan que no están preparados, no ahorran y ni siquiera lo consideran. Además, no existe apoyo financiero real. Entre el 20 % de entrada que exige el banco y el 10 % adicional en impuestos y gastos, muchos se echan atrás.

Mi pareja y yo tuvimos la suerte de haber trabajado en el extranjero y contar con un buen colchón, además del apoyo de nuestras familias. Si no, habría sido imposible acceder a la vivienda en la que vivimos ahora.

Por eso, en Habily ideamos un fondo: compramos la vivienda para la persona, en modalidad de alquiler con opción a compra. Antes, realizamos un análisis de riesgo. Si los inversores aprueban, se prepara una hoja de ruta para que la persona pueda ahorrar durante 3 a 10 años y, llegado el momento, esté lista para firmar una hipoteca.

P. ¿Planteáis otras formas de apoyo económico?



R. Sí, nuestra idea es empezar a colaborar con bancos, especialmente los que ofrecen ayudas a jóvenes para la compra de vivienda. Queremos que el usuario tenga todas las opciones sobre la mesa, sin que ninguna esté priorizada por intereses comerciales.

A partir del análisis financiero personalizado, los bancos podrán ofrecer directamente las condiciones que mejor se ajusten al perfil del usuario. Esto, además, les ahorra trámites. Ya hemos tenido conversaciones con varias entidades y ahora estamos valorando las condiciones para integrar la apertura de cuentas directamente desde nuestra plataforma.



P. La plataforma utiliza inteligencia artificial y análisis de datos. ¿Cómo funciona esta tecnología dentro de Habily?



R. Utilizamos la IA como lo hacen muchos inversores. Recogemos los datos del mercado, los procesamos y adaptamos para que el comprador primerizo los entienda.

Nuestra IA se llama GABI y acompaña al usuario durante todo el proceso. Lo primero que hace es un test de cualificación financiera y de preferencias. A partir de ahí, crea un perfil personalizado y guía al usuario. Puede recomendar hipotecas, promotoras y viviendas, todo ajustado a su situación.

Ahorra los largos trámites que normalmente implica trabajar con una consultora. Funciona como un algoritmo similar al de plataformas como LinkedIn, pero aplicado al mercado inmobiliario. En resumen, democratiza el acceso al mercado.



P. Habily ha sido reconocida con el tercer premio en la IV Edición de WOW.UP, el concurso de start-ups de CESUR. ¿Qué ha supuesto este reconocimiento para ti y tu equipo?



R. Ha sido una experiencia increíble. Todo lo hemos financiado de nuestro bolsillo, así que cualquier impulso es un respiro.

Conocí a muchas personas jóvenes que están pasando por lo mismo que yo pasé. Creamos una comunidad y tuve mentores de Genova Ingeniería que me ayudaron a perfeccionar el pitch. Además, participamos en tres cursos impartidos por emprendedores reales.

Presentar nuestro proyecto frente al público fue muy divertido. Al principio fue duro —dejé un trabajo estable—, pero todos me han apoyado. Ahora mismo trabajo 10 horas al día, también los fines de semana. No cobramos salario aún, pero estamos centrados en sacar esto adelante. Este reconocimiento nos recuerda que no es solo una idea: es un proyecto con potencial real.

P. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere comprar su primera vivienda y no sabe por dónde empezar?



R. ¡Lo primero que se apunte a Habily! (jajaja). Pero, sobre todo, que se informe. Es una decisión muy importante, y cuantos más datos y opciones tengas a tu alcance, mejor. Porque cuando veas la casa que realmente te gusta… seguramente vuele.