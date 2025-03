Guardias civiles denuncian que Almería ya es la “narcogasolinera del Mediterráneo”: “Hemos perdido el control”

En los últimos días, el Cabo de Gata de Níjar (Almería) ha sido escenario de una imagen preocupante e indignante para la Guardia Civil, con el retorno de las ‘narcolanchas’ fondeadas en la zona del parque natural debido al mal tiempo. Tal es la situación que, recientemente, el alcalde de la localidad, José Francisco Garrido (PP), exigió al Ministerio del Interior medidas contundentes contra la navegación de estas embarcaciones: “Que el gobierno de España actúe de una vez por todas. Las mafias de las ‘narcoclanchas’ siguen paseándose por la costa como Pedro por su casa”.

Batalla por el relato

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería se insiste en el esfuerzo que se está realizando para combatir el narcotráfico. Según datos oficiales convenientemente publicados, en el último año se han intervenido casi 45.000 litros de gasoil destinados a abastecer estas embarcaciones. Además, en los últimos tres años se han llevado a cabo 1.800 operaciones policiales que han resultado en 1.400 detenciones y la incautación de más de 300 vehículos, entre ellos numerosas narcolanchas.

Sin embargo, en declaraciones a Vozpópuli, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, indica que esos resultados se obtienen gracias al sacrificio que se ven obligados a asumir. Cree que hay una clara situación de desventaja frente a las mafias, que están equipadas y preparadas en todo momento. “Estamos en un punto en el que podemos decir que hemos perdido la competencia de las aguas territoriales. Necesitamos medios para poder ejercerla, pero si no nos los dan, es imposible”.

Medios como las embarcaciones. Vega señala que la benemérita de Almería no cuenta con navíos capaces, ni suficientes para igualar a las mafias. Actualmente disponen de cuatro para los 200 kilómetros de costa, patrulleras que además no suelen estar todas disponibles al mismo tiempo por las reparaciones que necesitan debido a su antigüedad. Es por ello que están obligados a aguantar y “observarlas navegar desde lejos”, ya que “hace 15 años, cuando no se daba el fenómeno de las ‘narcolanchas’, si que podíamos trabajar con ellas, ya no”.

La descompensación también se traslada al campo humano y calcula que la provincia necesita al menos 300 agentes más para reforzar la Comandancia y mejorar la capacidad de respuesta frente a las mafias, cada vez más violentas. En Adra, la Guardia Civil ha detectado la existencia de al menos siete narcoembarcaderos utilizados por ‘petaqueros’, personas encargadas de suministrar combustible a las narcolanchas.

La presencia de estos grupos ha generado un clima de tensión en la localidad, aún más después de que este lugar haya sido escenario de redadas, detenciones y del decomiso de lanchas y petacas. El límite lo cruzaron el pasado 20 de febrero, cuando un coche de la Guardia Civil fue prendido con fuego, según la AUGC, a modo de represalia.

Cambio de poder

El pasado mes de junio, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevaron a cabo un gran golpe contra el petaqueo en Almería con la operación ‘Ovidio’. Se trataba de la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para narcolanchas del Mediterráneo, dirigida por el clan de “Los Lateros”, y que se saldó con la detención de 50 personas, la incautación de 25 embarcaciones, 33 vehículos y 40.000 litros de gasolina.

Según las fuentes consultadas, este dispositivo creó un vacío en la zona, “que pasó de transportar gasolina en un camión cisterna a que los ‘petaqueros’ lo llevasen en coches 4x4”. Sin embargo, tras la caída de “Los Lateros” y el “clan del Rifeño” en 2023, ese vacío ha sido ocupado por otras mafias del poniente, organizaciones que han tomado el control de la zona y han visto que es mucho más beneficioso dedicarse al aprovisionamiento de combustible que al tráfico de hachís.

Un negocio muy rentable

Como ya le pudimos contar en Vozpópuli, fuentes dedicadas a la lucha contra el narcotráfico explicaron lo rentable que puede suponer esta tarea para las mafias, sobre todo cuando se tiene en cuenta que uno de estos recipientes de entre 50 o 60 litros, los necesarios para recorrer 14 millas, puede alcanzar un valor de 300€.

Esa es la parte económica. También está la legislativa. Actualmente, la tenencia ilegal de combustible está considerada como delito, siempre y cuando se supere un determinado valor económico. Según la Ley de Represión del Contrabando, se infrige la ley cuando el valor de la mercancía supere los 150.000€. Algo que es prácticamente imposible para los narcos y que se ven “perjudicados” tan solo por una sanción administrativa.

Recientemente, el Senado aprobó una Proposición de Ley para reformar el Código Penal y endurecer la lucha contra esta actividad. La iniciativa, presentada por el PP, aboga por tipificar el "petaqueo" como delito, con penas de hasta ocho años de cárcel. Esta fue respaldada por el grupo socialista, que pedía ajustes, y por asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, ahora tiene que pasar al Congreso, donde solo el tiempo dirá cuándo pasará por la cámara de la soberanía española.