El primer obstáculo al que se enfrenta el Gobierno andaluz de coalición, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, tras la retirada del apoyo parlamentario de Vox, que atañe a todo aquello que no haya sido firmado con anterioridad, ya está sobre la mesa. Para aprobar las nuevas medidas anticovid urgentes en sede parlamentaria, por el trámite de lectura única, son necesarios los votos de la formación de Abascal, así como los del resto de grupos, pero a día de hoy, martes, el hasta ahora socio que posibilitó el cambio en Andalucía no ha dado su brazo a torcer. Las sesiones plenarias se celebran este miércoles y jueves.

"No descartamos ni mucho menos y vamos a pelear hasta el último minuto para que la modificación de la la ley de salud pública, para luchar con mejores herramientas contra la covid vaya por lectura única y cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios", ha respondido en rueda de prensa este martes el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ante la pregunta sobre si les preocupa el nuevo posicionamiento de su hasta ahora aliado.

Sin nombrar en ningún momento a Vox, el también portavoz del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad porque, según ha enfatizado, "estamos hablando de la salud de las personas y no de política", por lo que ha apelado a los "grupos parlamentarios" para la aprobación de esta ley "y no de ninguna estrategia política".

"Quien no lo entienda así tendrá que explicarlo"

En base al "criterio" que Bendodo ha esgrimido para contar con tal respaldo que entiende "que el apoyo debe ser unánime y debe ir por lectura única". De lo contrario, ha recalcado el consejero, "quien no lo entienda así tendrá que explicarlo", en un claro mensaje dirigido a la formación de extrema derecha, si se tiene en cuenta que no hay duda alguna sobre que PP y Cs contarán con los votos del PSOE, los anticapitalistas de Teresa Rodríguez (no adscritos), así como lo que que queda de Adelante Andalucía (conformada por Podemos e Izquierda Unida tras la escisión de los anticapitalistas).

En relación con las negociaciones que lleva a cabo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para cerrar a contrarreloj la negociación con Vox, Bendodo no ha ofrecido detalles al respecto: "No sé el punto exacto y la coma del consejero de Salud con su equipo con los grupos parlamentarios", ha dicho de forma escueta a la hora de reforzar la necesidad de "una herramienta útil para luchar contra el covid", en alusión al terreno legislativo.

Si se tiene en cuenta que Vox es proclive a que no se apliquen nuevas restricciones, la retirada de su apoyo a tales medidas no les pasa factura entre sus votantes, ni parece preocuparles en absoluto, como ya informó Vozpópuli este domingo.