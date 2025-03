Frente común de Andalucía, Valencia y Murcia para pedir al Gobierno que cumpla con la pesca de arrastre

Los consejeros de Agricultura, Pesca y Alimentación de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia han unido fuerzas para exigir al ministro Luis Planas que cumpla sus compromisos con el sector pesquero del Mediterráneo, especialmente con los pescadores de arrastre, quienes se han visto perjudicados por las decisiones tomadas en Bruselas y respaldadas por el Gobierno de España. En una reunión celebrada en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, consejero andaluz, expresó su preocupación por la situación que atraviesa este sector, al que se le impuso una reducción drástica en los días de pesca, pasando de 130 a 27 días al final de 2024. Según el consejero, el ministro se comprometió a recuperar esos 130 días y a financiar las medidas compensatorias correspondientes, pero hasta la fecha, estos compromisos no se han materializado.

Fernández-Pacheco señaló que, además de no haberse recuperado los días de pesca, el Ministerio no ha convocado la Conferencia Sectorial que permita a las comunidades autónomas establecer un calendario de paradas de pesca. También criticó que medidas como las "puertas voladoras", necesarias para la recuperación de los días de pesca, no sean financiadas al 100% como prometió el Gobierno central. En nombre de las tres comunidades autónomas, el consejero exigió que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos, haciendo un llamado urgente a la acción para no dejar a este sector aún más desamparado.

Preocupación por la situación de los embalses de Almería

En el ámbito hídrico, el encuentro de los consejeros también abordó la preocupante situación de los embalses en Almería, que se encuentran al 9,4%. Fernández-Pacheco advirtió que las lluvias recientes no deben ser motivo de relajación en las medidas de seguridad hídrica que se deben adoptar en las regiones más afectadas por la sequía. Los tres consejeros coincidieron en señalar la falta de una planificación hídrica adecuada por parte del Gobierno de España y denunciaron que el principio de solidaridad en la gestión del agua no se está cumpliendo. En este sentido, hicieron un llamamiento para que el agua disponible en las zonas con excedentes se traslade a aquellas que más lo necesitan, proponiendo un sistema de distribución que garantice el abastecimiento de manera eficiente y equitativa.

El encuentro también evidenció la necesidad urgente de un plan nacional de infraestructuras hídricas, ya que en Andalucía hay más de 100 proyectos de infraestructura hidráulica declarados de interés general que aún no se han ejecutado. Para los consejeros, es fundamental acometer obras históricas como el trasvase Tajo-Segura, un proyecto que ha sido clave para la supervivencia y el desarrollo de la región durante décadas. Según Fernández-Pacheco, la falta de estas infraestructuras está poniendo en riesgo el futuro de la agricultura y la sostenibilidad hídrica de la región, lo que requiere de una respuesta rápida y decidida por parte del Gobierno central.