El testimonio de unas educadoras, clave para la detención del ex defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo

Durante la mañana de ayer miércoles, la Policía Nacional detuvo al exdefensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, como presunto autor de un delito de agresión sexual contra varios migrantes de la ONG "Sevilla Acoge".

La noticia corrió como la pólvora después de que el Diario de Sevilla adelantara que el sacerdote y exdefensor del pueblo de la comunidad, desde 1996 hasta 2013, salía por la puerta de los Juzgados del Prado de San Sebastián tras comparecer ante el juez. Horas más tarde, Chamizo explicaba a este diario su versión de los hechos, donde tildaba todo este asunto de una "mentira" y una "venganza" por parte de Samuel Chaves, un excompañero de la organización.

Según Chamizo, Chaves habría interpuesto lo que considera "una denuncia falsa" como represalia por no haber conseguido dirigir "Sevilla Acoge". Tras la salida del exdefensor del pueblo, Chamizo cree que Chaves "quería manejar los fondos económicos" con su nuevo liderazgo al frente de la ONG; sin embargo, las elecciones acabaron dando como vencedor a Omar El Hartiti, el actual presidente.

A partir de ese punto, comenzaría lo que Chamizo tilda de "guerra sucia", en la que Chaves, "para no pillarse los dedos", se habría basado en los testimonios de unas educadoras relativos a unos "niños". Sin embargo, a Chamizo se le acusa de haber agredido sexualmente a varios jóvenes extutelados mayores de 20 años, algo que él califica de "mentiras". Según fuentes conocedoras de la investigación policial, explican a Vozpópuli que "este hombre, prevaliéndose de su cargo e influencia, les pedía favores sexuales, lo que les producía mucho miedo".

Además, se pone de manifiesto que el denunciante ha cambiado el nombre de los niños hasta tres veces en la denuncia interpuesta. Una que se presentó en noviembre de 2024 y de lo que Chamizo era consciente, pues, según explica: "Muchos chavales de la ONG me llamaban asustados para pedirme consejo sobre si acudir o no a la llamada de la Policía. Les daba miedo porque estaban indocumentados, pero yo les decía que no había ningún problema, que fuesen a responder".

Vozpópuli ha intentado en numerosas ocasiones ponerse en contacto con Samuel Chaves para conocer de primera mano su versión de los hechos; sin embargo, no ha habido respuesta por el momento.

Una persona influyente

José Chamizo, nacido en Los Barrios en 1949, está licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y Diplomado en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano. Además ha sido un ícono en Andalucía por su lucha contra la pobreza y el narcotráfico, especialmente en el Campo de Gibraltar. Ordenado sacerdote en 1978, ejerció su ministerio en Algeciras y San Roque.

En 1996, el Parlamento de Andalucía lo nombró Defensor del Pueblo Andaluz, cargo en el que permaneció durante 17 años, tras ser reelegido en 2001 y 2007. Durante su gestión, consolidó la institución y se convirtió en una voz incómoda para la clase política. Un año después, fue relevado del cargo en una decisión que atribuyó a su postura crítica hacia los dirigentes políticos.

Ahí no terminó su presencia en la esfera pública, ya que en 2015 aspiró a ser senador con Podemos, pero su candidatura no prosperó.

Tras su salida del cargo, fundó la ONG Voluntarios por Otro Mundo, enfocada en el apoyo a menores extutelados e indigentes en prisión, con sedes en Sevilla y Jerez de la Frontera. También ha presidido Sevilla Acoge, ONG de apoyo a migrantes, aunque dejó su dirección en 2023.

Además, ha sido reconocido con la Medalla de Andalucía y nombrado Hijo Predilecto de Los Barrios, San Roque y la provincia de Cádiz.