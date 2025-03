La diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, abandona su escaño: "La política es una trituradora"

Maribel Mora, diputada por Sevilla del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, ha comunicado su decisión a través de un vídeo en Twitter, donde ha explicado que ha decidido dar un paso al lado en la política institucional por motivos personales y de salud: “Hay que saber parar y, a veces, también cuidarse física y mentalmente”.

La abogada especializada en derechos humanos deja atrás una trayectoria, “en defensa de la democracia desde abajo”, tal como indica en el vídeo de despedida, así como “luchando por un mundo anticapitalista, ecosocialista y andalucista”. Con esta terminología característica del partido, cede su escaño a un sucesor todavía por elegir. Eso sí, no descarta abandonar esa 'lucha' y seguirá defendiendo sus ideales, ya que "los cargos públicos son provisionales".

"La política es una trituradora humana"

En su mensaje, la diputada ha sido crítica con la 'erosión personal' que le ha supuesto la política: "Es una trituradora humana que te pisotea sin piedad", ha afirmado, enfatizando que “si no lo hago ahora, no podré seguir luchando por las cosas en las que creo”. A pesar de los momentos duros, Mora ha descrito su trayectoria en la política como "súper intensa, valiosísima y preciosa”.



Algo que le ha reconocido, tras el anuncio de su dimisión, la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García. En rueda de prensa ha expresado su agradecimiento por el trabajo realizado durante estos años y ha subrayado que "la política no se reduce a lo institucional", por lo que está convencida de que seguirá involucrada en la lucha política, "como ella siempre hace" afirma García.

Un camino similar al que siguiera su predecesora y fundadora del partido de izquierda andalucista, Teresa Rodríguez, que dejó su escaño en el Parlamento andaluz en diciembre de 2022 para formar parte de la dirección del partido, en la que actualmente es la número dos.

El posible relevo

Según fuentes de Adelante Andalucía consultadas por Vozpópuli, el siguiente en la lista para ocupar el escaño es Curro Cuberos, profesor en la Universidad de Sevilla de Antropología. Sin embargo, para el docente podría suponer un problema compatibilizar el cargo político con el que desempeña en la Facultad de Geografía e Historia de la capital hispalense. De momento, está en el aire que sea el quien asuma la responsabilidad.

El legado de Maribel Mora en el Parlamento

La que también fuera senadora de Podemos, ha destacado sentirse "tremendamente orgullosa" del trabajo realizado en sus 30 años de activismo y casi 10 de política institucional. Durante su mandato, ha sido portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía junto a José Ignacio García, con quien compartía la representación de la formación en el Parlamento andaluz.

Ha defendido propuestas como la ley de gafas gratuitas, que actualmente está a la espera de ser presentada en el Congreso de los Diputados.



También la "Ley de Menopausia", que busca mejorar la salud y las condiciones laborales de las mujeres en esta etapa de su vida. Sin embargo, según ha denunciado la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, esta iniciativa se encuentra paralizada por el Partido Popular, que la mantiene "en un cajón", lo que ha impedido su debate en el Pleno y que finalmente sea otro diputado de la formación quien defienda la norma algún día.