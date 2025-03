Desafío demográfico en Andalucía: 95 puntos marcados en el mapa

El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y el éxodo rural hacia las ciudades desde mediados del siglo XX han encendido las alarmas en España y Europa. A pesar de que Andalucía, con su vasta extensión territorial y más de 8,6 millones de habitantes, sigue creciendo, no es inmune a estas tendencias demográficas. La Junta de Andalucía ha decidido actuar y está ultimando una Estrategia frente al desafío demográfico.

Este plan, basado en un exhaustivo diagnóstico, busca alcanzar los 10 millones de habitantes y equiparar la renta media per cápita con la del país, establecida en 30.000 euros. La Estrategia tiene como objetivo reducir en un 80% la pérdida de habitantes en 95 localidades marcadas como "acción preferente". Estas localidades han estado perdiendo población de manera constante en los últimos años. Aunque muchos habitantes no abandonan Andalucía, migran a áreas que también enfrentan desafíos demográficos. El diagnóstico previo revela que, aunque no hay un problema generalizado de despoblación, sí existe un desequilibrio en la distribución de la población. La mitad de los andaluces reside en grandes ciudades, mientras que un 22,4% vive en 253 municipios de tamaño medio.

¿Cómo afecta el desequilibrio poblacional en Andalucía?

Andalucía cuenta con 785 municipios, de los cuales 337 son rurales y albergan solo al 8,9% de la población. La falta de servicios es un mito, ya que muchas localidades están bien conectadas y cuentan con infraestructuras adecuadas. Sin embargo, el 55% de los municipios andaluces ha visto disminuir su población en la última década. Factores como la percepción negativa del mundo rural y la falta de oportunidades laborales han contribuido a este fenómeno. A pesar de contar con servicios y una calidad de vida atractiva, muchos jóvenes sienten que deben salir de sus pueblos para encontrar oportunidades. La falta de vivienda disponible y la ausencia de proyectos de emprendimiento son problemas concretos que la Estrategia busca abordar. En lugares donde se han implementado fórmulas innovadoras, como en Benarrabá y Santiago de Calatrava, se ha logrado frenar la despoblación.

La extensión del teletrabajo y el interés por entornos más saludables han despertado el interés de nómadas digitales por la Andalucía rural. Atraer nuevos vecinos es crucial, ya que el crecimiento poblacional de la comunidad depende en gran medida de la migración. El borrador de la Estrategia identifica 95 municipios de acción preferente, distribuidos principalmente en Granada y Almería. Además, se han clasificado 208 municipios con prioridad media y 156 con prioridad baja. El objetivo es frenar la pérdida de población en el 80% de las zonas afectadas para 2035. Esto evitaría la saturación de grandes capitales y zonas costeras, que actualmente son los principales destinos de los migrantes que dejan las áreas rurales.

La respuesta de Andalucía al reto demográfico

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha calificado los objetivos como "ambiciosos pero posibles". Andalucía ha comenzado a trabajar antes de que la situación se vuelva crítica, como ha ocurrido en otras comunidades. La creación de un centro directivo con competencias específicas en reto demográfico es un paso significativo. La Secretaria General de Administración Local, liderada por María Luisa Ceballos, juega un papel crucial en esta estrategia.

El Gobierno andaluz reconoce que el reto demográfico es un asunto transversal que afecta a todas las políticas públicas. La Estrategia busca incluir la perspectiva demográfica en todas las decisiones gubernamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Así como la perspectiva de género y la sostenibilidad medioambiental han sido integradas en las políticas, ahora se busca un equilibrio territorial que promueva el desarrollo equitativo entre zonas urbanas y rurales.

La Estrategia frente al desafío demográfico es una respuesta integral a un problema complejo. Al abordar la despoblación y el desequilibrio territorial, Andalucía se posiciona para enfrentar los retos demográficos del futuro.