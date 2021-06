"El PSOE de Andalucía es desde el domingo más sanchista y menos socialista, y si no tiempo al tiempo". Así se ha pronunciado este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, en relación con la victoria de Juan Espadas, el pasado 13 de junio, frente a Susana Díaz en las primarias que celebraron los socialistas andaluces para elegir al candidato a la presidencia de la Junta.

A juicio del también consejero de Presidencia su argumento para describir al nuevo PSOE-A "lo estamos viendo ya con la posición de tibieza, con el apoyo del socialismo en Andalucía y con el señor Espadas al apoyar los indultos a los procesados en Cataluña", algo que para el Ejecutivo autonómico de PP y Cs "requerirá muchas explicaciones", ha dicho el gobernante andaluz sobre los presos del procés.

Las declaraciones de Espadas este lunes, durante una entrevista en Onda Cero, generaron polémica en Andalucía, después de que el también alcalde de Sevilla sostuviera que apoyará "cualquier decisión" que adopte el Gobierno de Pedro Sánchez sobre los indultos, tanto si los concede, como si no.

"A la derecha ni agua"

La reacción de Bendodo se ha producido a raíz de una pregunta de Vozpópuli sobre si el Ejecutivo que preside Juanma Moreno vislumbra mayores posibilidades de diálogo con el PSOE andaluz, en el marco de la nueva hoja de ruta de Espadas. El alcalde hispalense ya abogó por tender puentes en el Parlamento con Partido Popular y Ciudadanos durante la campaña, al contrario que Susana Díaz, que dijo aquello de "a la derecha ni agua".

De hecho, el propio presidente de la Junta aseguró la pasada semana que sería necesario alcanzar acuerdos con "otras fuerzas parlamentarias" en clara alusión al PSOE, para no depender en exclusiva de Vox, su hasta ahora socio parlamentario.

Desde el bipartito andaluz sostienen que el Gobierno de Moreno Bonilla "demostró desde el minuto uno" capacidad de diálogo, no sólo con su socio parlamentario (Vox), sino con "todos los grupos políticos" en materia presupuestaria. En este punto, Bendodo ha puesto como ejemplo que "aunque parezca mentira, después de muchísimos años se incluyen enmiendas de todos los grupos".

"Oportunidad de convertirse en una herramienta útil"

Antes las enmiendas que hacía la oposición –ha recordado Bendodo– el anterior gobierno socialista "ni se las leía, las tiraba directamente a la papelera, ahora las negociamos y las estudiamos, si las podemos aceptar las aceptamos", ha enumerado.

Con respecto al rumbo que pueda encauzar a partir de ahora el socialismo andaluz, con una bicefalia clara, por mucho que Espadas la niegue, Bendodo considera que "tiene la oportunidad de convertirse en una herramienta útil y defender los intereses de Andalucía, por encima de los intereses del PSOE". A juicio del hombre fuerte de Moreno en la Junta "los andaluces piensan hoy que el Partido Socialista defiende sus propios intereses" por encima de los ciudadanos.

"Si quieren llegar a acuerdos bienvenidos serán y no tengo inconveniente en acordar con todos los grupos", ha expuesto el portavoz en la misma sala donde, semanas atrás, durante las citadas primarias, aseguró que Juan Espadas y Susana Díaz "son los dos la cara de la misma moneda", en referencia al mensaje de "más de lo mismo" que proyecta el PP andaluz sobre quienes han sido máximos rivales hasta el pasado domingo. No hay que olvidar que Espadas lleva varias décadas ocupando cargos en la administración autonómica –fue consejero de Vivienda con Chaves– y es considerado un 'juntero' en toda regla.

Contestación a Susana Díaz

El consejero de Presidencia también ha contestado a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, después de que ésta le responsabilizara de "habernos investigado durante dos años y medio y no haber encontrado ni una sola mancha", tal y como informó VozPópuli desde el acto de cierre de su campaña, el pasado domingo.

Bendodo ha dejado claro que "no tengo esa función dentro del Gobierno, ni me dedico a investigar absolutamente nada" Asimismo, ha expuesto que él "no le faltaría nunca el respeto a un rival, como lo que pasó el otro día en el cierre de campaña de la señora Díaz", en alusión a que la todavía secretaria general del PSOE-A le tildó de "bandido y vendido".