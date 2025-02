Cádiz intenta frenar 'la ola' del turismo de borrachera en Carnaval

La conclusión del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz (COAC) trae consigo el comienzo de una de las semanas más especiales para los gaditanos. La madrugada del sábado dará paso a un período de jolgorio, pregones e innumerables coros por el centro que llenan de vida las calles de la Tacita de Plata. Los ciudadanos y aficionados al carnaval ya están contando las horas para presentarse con sus mejores disfraces, al igual que quienes asisten sin tener mucho conocimiento de la festividad. Precisamente en este último grupo hay un gran número de personas que llegan con la única pretensión de “pillarse una cogorza”, y contra ellos toda la ciudad se planta.

El “turismo de borrachera” ha sido uno de los grandes retos a los que se han enfrentado los diferentes gobiernos locales de Cádiz. Desde Teófila Martínez hasta José María González ‘Kichi’, han intentado concienciar a los visitantes con campañas de información en las que pedían a estos que no enturbiasen el ambiente nocturno y mantuvieran un comportamiento cívico. Todo ello sin cosechar mucho éxito.

Intentar convencer a los centenares de miles de personas que vienen solo el primer fin de semana de Carnaval es una tarea prácticamente imposible. La Plaza Mina, el barrio de La Viña o el Pópulo han sido testigos de calles abarrotadas, en las que no cabe ni un alfiler. ¿Cómo puede tanta gente pueda movilizarse para una o dos noches como mucho?

Las agencias de viajes

En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de anuncios donde las agencias de viajes ofrecen los “mejores planes” para todos los interesados. El perfil que suelen engatusar es predominantemente universitario, y estos desembarcan en Cádiz como si se tratara de una gran discoteca convertida en ciudad. Cualquier persona que quiera recurrir a estas empresas no necesita indagar mucho para encontrar decenas de ellas.

Todos aquellos que puedan desplazarse a las capitales de provincia de Andalucía tienen a su disposición autobuses que el día 1 de marzo partirán hacia Cádiz, donde permanecerán esperando a los turistas hasta las 6 de la madrugada. Ni siquiera 24 horas en la ciudad.

Con el objetivo de atraerlos, las distintas tarifas incluyen alcohol en diferentes formas. En los flyers podemos leer “¡¡¡Tinto de verano para todos!!!”, “sorteo de una pata de jamón” o “botella de alcohol de regalo por cada 10 personas”. Nada más bajar del bus, la agencia se asegura de que se vayan con un “megapack botellón”, para ir bien surtidos. Aunque el tiempo sea limitado y pasen toda la jornada en la calle, también se incluyen “preservativos felices”, por si acaso. El remate de la oferta turística es la “ruta opcional en la ciudad de Cádiz por la tarde”.

Este es solo un ejemplo de los planes de viaje con destino a Cádiz este fin de semana. Y contra esto, se rebela la ciudad y el Ayuntamiento.

“Si vienes a beber, no vengas”

El pasado 27 de enero, el pleno del Ayuntamiento apoyó de forma unánime una declaración institucional para mostrar el “mayor rechazo” al botellón durante estas fechas: “El Carnaval de Cádiz es una fiesta de libertad donde, afortunadamente, la prohibición se prohibió hace muchos años, pero eso no es óbice para que nosotros, como Ayuntamiento, no instemos a todas esas empresas que organizan ese tipo de viajes a que no incentiven el consumo de alcohol o la práctica del botellón entre los jóvenes de Andalucía”.

Como medida para “desincentivar” esta práctica, el Ayuntamiento ha dispuesto otro espacio: la explanada de Renfe, bajo la etiqueta de “zona joven”. Allí facilitarán a aquellos que “no tienen interés por escuchar las coplas en la calle” un lugar donde reunirse y festejar con conciertos que tendrán como punto de finalización las 00:00 horas. No obstante, esto no significa que sea un lugar donde hacer botellón. El propio alcalde, Bruno García, avisaba directamente a estas personas: “Desde aquí les animo a que no vengan, sinceramente”.

Las escalinatas de la Catedral de Cádiz es otro de los espacios que en los últimos años se ha abarrotado de bebedores. Este año, de forma inédita, se pretende evitar esa imagen que tanto disgusta a los gaditanos con un vallado que tiene como propósito “blindar” el patrimonio. Efectivo, pero nada estético.

El consistorio quiere marcar diferencias con los anteriores ejecutivos y pretende tomarse más en serio el asunto de los “macrobotellones”. Aun así, quedan otras áreas, como la Plaza Mina, que suele llenarse hasta la bandera el primer sábado de Carnaval. No se conoce aún qué plantea el Ayuntamiento para esta zona, a pesar de las preguntas emitidas por este diario, que no han sido respondidas.

“Nada inasumible”

A pesar de los intentos, se da la situación de que este próximo 28 de febrero coincide el inicio del Carnaval de Cádiz con el puente por el Día de Andalucía. En declaraciones a Vozpópuli, el presidente de la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca), Antonio de María, señala sobre el “carnaval de borrachera” que “es algo con lo que hay que convivir”.

Recuerda que en otras ocasiones, la Policía controlaba la entrada a Cádiz y aquellos que fuesen a la ciudad con la intención de hacer botellón, directamente no podían pasar. “Hoy en día eso está desfasado y tampoco hay necesidad para ello, porque cada año, la situación está mejor”, indica De María. Entiende que la gente viene “a disfrutar”, y eso se traduce en aglomeraciones, situaciones puntuales de tensión y basura. “Nada que no pueda asumir el Ayuntamiento”, porque, a fin de cuentas, “para hacer una tortilla, hay que romper un par de huevos”, señala con sarcasmo.

“Eclosión económica”

Desde 2020 en adelante, todos los indicadores económicos que registra la federación durante el carnaval superan los del año anterior. Aún es pronto para determinar si la dinámica de crecimiento seguirá siendo la misma, pero el presidente de la hostelería gaditana explica que, por el momento, es “muy positiva”.

Toda la maquinaria está prácticamente engrasada. Renfe ofrecerá 392.000 plazas en Cercanías y 359.000 en Media Distancia, con un incremento del 206% en comparación con una oferta habitual. Hoteles y alojamientos también están listos. La ocupación hotelera es, hasta ahora, del 92% (dato que puede mejorar con las reservas de última hora), y se estima que lleguen a Cádiz 400.000 personas y se generen unos beneficios de 9 millones de euros, todo ello solo los dos primeros días. “Es el fin de semana más potente del año, que equivale a todo un mes de ventas”, según De María.

Otros beneficiados

No solo tiene impacto el turismo para el Carnaval, ni tampoco se limita a un solo fin de semana. De María recuerda que, para el comercio local de Cádiz, desde las primeras actuaciones en el Gran Teatro Falla hasta los últimos jartibles, esto supone un gran impacto económico. “Los disfraces, maquillajes, accesorios, las carrozas y, sin contar las agrupaciones, que entre las ‘legales’ e ‘ilegales’ suman alrededor de 300, todo ese trabajo artesanal que se requiere genera una ‘eclosión económica’ espectacular para la ciudad”.

Esa repercusión de la que habla, llega a otras ciudades de la provincia, como San Fernando, que prevé para el sábado un 96% de ocupación; El Puerto de Santa María, con un 74%; y Jerez, que coincide además con el 29º Festival de Flamenco y que registra el mejor dato con un 97%.

Unos buenos datos como estos solo podrían verse enturbiados por el tiempo. La dichosa lluvia, que aparece con recurrencia en festividades como esta, hará acto de presencia el fin de semana y puede influir en las reservas y modificaciones de última hora. De confirmarse, solo quedará por ver si los más “carnavaleros” están dispuestos a aguantar un poco de agua con tal de disfrutar de sus queridas coplas.